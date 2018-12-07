«Нужно жить не прошлым, а настоящим». Логинов — о первой медали после возвращения, английском и Шипулине

Источник: Матч ТВ

На проходившем в Поклюке этапе Кубка мира по биатлону Александр Логинов взял бронзу в спринте, несмотря на падение в гонке накануне, создавшее спортсмену определенные проблемы со спиной. Эта медаль стала для Логинова первой кубковой наградой после возвращения из дисквалификации и продолжила традицию российских побед в Поклюке, где именно в спринте мы уже шесть лет не остаемся без наград. Мы поговорили с Логиновым о гонке и подготовке к ней под руководством нового тренерского штаба.

— Первая медаль после возвращения. Есть ощущение свалившегося с плеч груза?

— Конечно, доволен, что отстрелял сегодня на ноль. До этого где-то мне не везло, если говорить о шансах на победы, но я не хочу на это пенять. В прошлом году у меня случались ошибки в стрельбе, промахи, и этого немного не хватало. Сегодня получилось потерпеть на трассе и удержаться в призах.

— Последние шесть лет у нас всегда в Поклюке были медали в спринте, и это ваша сильнейшая дисциплина. Был какой-то особый настрой?

— Про статистику я не знал, не слежу за этим. Особо не настраивался, главное, чтобы все сложилось. Вот сегодня — вроде отстрелял чисто, пробежал неплохо, но где-то поймал эти три десятых, что отделили меня от серебра. Вообще, настраиваться нужно на каждую гонку, не хочу думать, что это какая-то моя любимая дисциплина, или та, которую я должен бежать лучше. Если бы вчера не было падения, то и в гонке результат был бы другой.

— Говоря о падении — как спали сегодня?

— Хорошо спал, проблем не было. Я вчера сразу же обратился к массажисту, мне сделали обезболивание мазью, и все более-менее в порядке.

— Оружие не пострадало?

— Диоптр вчера забился снегом, я толком не видел ничего. Обратился к оружейнику — когда прицел попал в тепло, там была вода. Он все это просушил феном, сейчас все в порядке. В остальном оружие не пострадало.

— Проблемы с лыжами, которые были на отборе, позади?

— Проблема в том, чтобы найти лыжи, которые едут. Мы с сервис бригадой ведем хорошую работу в плане поиска такой пары. Производитель тоже помогает. Да, в Контиолахти были проблемы, не хочу этого скрывать, но трудности должны закалить.

— Когда что-то не получается, не везет, насколько глубоко копаетесь в себе?

— Думаю, каждый человек копается в себе, но я стараюсь все равно это как-то забыть. Нужно жить не прошлым, а настоящим и готовиться к следующим гонкам.

— Вчерашняя гонка как-то сказалась на сегодняшнем выступлении?

— Сегодня была усталость после двадцатки, я даже Диме Малышко на разминке сказал, что немного недовосстановился. Но при этом ощущения были лучше, чем на эстафете в воскресенье. Там из-за отсутствия соревновательной практики «с нуля» было тяжело.

— На последнем круге заметно потеряли в скорости.

— Если честно, я не знаю, почему терял на последнем круге, последние 500 метров были очень тяжелыми, я успел за них потерять шесть секунд, и я не понимаю как.

— Что скажете о методике, предложенной Хованцевым?

— Да, это другой подход, не тот, что мы практиковали раньше. Хованцев очень опытный тренер, и через него прошло очень много великих спортсменов. Конечно, где-то нужен диалог, компромиссы, но мы, собственно, так и работаем. Если же говорить о методике, то ее эффективность нужно анализировать после сезона, потому что в начале, конечно, тяжело.

— Насколько тяжело работается с тремя наставниками: Хованцевым, Кугаевским и Касперовичем? Не разрываетесь?

— Я не между тренерами и всегда стараюсь поддерживать со всеми хорошие отношения. Со всеми советуюсь по тренировочному процессу.

— Отсутствие Антона Шипулина как безусловного лидера российской сборной раскрепостило вас и команду в целом?

— Антон сейчас в Обертиллиахе, и скоро он вернется, мы постоянно держим связь, общаемся. Думаю, уже скоро он будет снова на высоких позициях кубка мира.

— В прошлом году многие решили, что вы сознательно уступили Шипулину в Анси, когда могли взять медаль.

— Опровергну. Антон сильный финишер, и, несмотря на мою готовность, я не поддавался ему. Там, может быть, ширина трассы и финишного коридора не позволили его обыграть.

— На пресс-конференции говорили по-русски, но часть вопросов поняли еще до перевода. Как у вас с языком?

— На каком-то уровне я его знаю, но этого недостаточно, чтобы комфортно дать интервью. Есть нехватка практики.

— Впервые за последние годы вижу вас улыбающимся. Отпустило?

— Да нет, я не особо зажатый человек. Просто, видимо, мои эмоции все находятся внутри. И сейчас не хочу зацикливаться на этой медали, нужно смотреть дальше. Конечно, когда ты всегда близко, но не на подиуме, это вызывает некие мысли. Всегда хочется быть в тройке и показать максимальные результаты.

— И все-таки: перед послезавтрашним пасьютом эта медаль раскрепостит или ляжет грузом ответственности?