«Нужно жить не прошлым, а настоящим». Логинов — о первой медали после возвращения, английском и Шипулине
Логинов продолжил русские традиции в спринтерских гонках Поклюки.
Логинов продолжил русские традиции в спринтерских гонках Поклюки.
На проходившем в Поклюке этапе Кубка мира по биатлону Александр Логинов взял бронзу в спринте, несмотря на падение в гонке накануне, создавшее спортсмену определенные проблемы со спиной. Эта медаль стала для Логинова первой кубковой наградой после возвращения из дисквалификации и продолжила традицию российских побед в Поклюке, где именно в спринте мы уже шесть лет не остаемся без наград. Мы поговорили с Логиновым о гонке и подготовке к ней под руководством нового тренерского штаба.
— Первая медаль после возвращения. Есть ощущение свалившегося с плеч груза?
— Конечно, доволен, что отстрелял сегодня на ноль. До этого
— Последние шесть лет у нас всегда в Поклюке были медали в спринте, и это ваша сильнейшая дисциплина. Был
— Про статистику я не знал, не слежу за этим. Особо не настраивался, главное, чтобы все сложилось. Вот сегодня — вроде отстрелял чисто, пробежал неплохо, но
— Говоря о падении — как спали сегодня?
— Хорошо спал, проблем не было. Я вчера сразу же обратился к массажисту, мне сделали обезболивание мазью, и все
— Оружие не пострадало?
— Диоптр вчера забился снегом, я толком не видел ничего. Обратился к оружейнику — когда прицел попал в тепло, там была вода. Он все это просушил феном, сейчас все в порядке. В остальном оружие не пострадало.
— Проблемы с лыжами, которые были на отборе, позади?
— Проблема в том, чтобы найти лыжи, которые едут. Мы с сервис бригадой ведем хорошую работу в плане поиска такой пары. Производитель тоже помогает. Да, в Контиолахти были проблемы, не хочу этого скрывать, но трудности должны закалить.
— Когда
— Думаю, каждый человек копается в себе, но я стараюсь все равно это
— Вчерашняя гонка
— Сегодня была усталость после двадцатки, я даже Диме Малышко на разминке сказал, что немного недовосстановился. Но при этом ощущения были лучше, чем на эстафете в воскресенье. Там
— На последнем круге заметно потеряли в скорости.
— Если честно, я не знаю, почему терял на последнем круге, последние 500 метров были очень тяжелыми, я успел за них потерять шесть секунд, и я не понимаю как.
— Что скажете о методике, предложенной Хованцевым?
— Да, это другой подход, не тот, что мы практиковали раньше. Хованцев очень опытный тренер, и через него прошло очень много великих спортсменов. Конечно,
— Насколько тяжело работается с тремя наставниками: Хованцевым, Кугаевским и Касперовичем? Не разрываетесь?
— Я не между тренерами и всегда стараюсь поддерживать со всеми хорошие отношения. Со всеми советуюсь по тренировочному процессу.
— Отсутствие Антона Шипулина как безусловного лидера российской сборной раскрепостило вас и команду в целом?
— Антон сейчас в Обертиллиахе, и скоро он вернется, мы постоянно держим связь, общаемся. Думаю, уже скоро он будет снова на высоких позициях кубка мира.
— В прошлом году многие решили, что вы сознательно уступили Шипулину в Анси, когда могли взять медаль.
— Опровергну. Антон сильный финишер, и, несмотря на мою готовность, я не поддавался ему. Там, может быть, ширина трассы и финишного коридора не позволили его обыграть.
— На
— На
— Впервые за последние годы вижу вас улыбающимся. Отпустило?
— Да нет, я не особо зажатый человек. Просто, видимо, мои эмоции все находятся внутри. И сейчас не хочу зацикливаться на этой медали, нужно смотреть дальше. Конечно, когда ты всегда близко, но не на подиуме, это вызывает некие мысли. Всегда хочется быть в тройке и показать максимальные результаты.
— И все-таки: перед послезавтрашним пасьютом эта медаль раскрепостит или ляжет грузом ответственности?
— Нужно просто выйти и показать все, что ты делал, что умеешь, что наработал. Если ты хорошо готов и отстрелял — можешь претендовать на места. Не готов — как ни стреляй, шансов нет.
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|7.12.2018, 16:15
|Поклюка (Словения)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|23.46,3
|2
|Антонен Гигонна
|Франция
|+16,1
|3
|Александр Логинов
|Россия
|+16,4
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+31,2
|5
|Бенедикт Долль
|Германия
|+32,5
|6
|Синнре Петтерсен
|Норвегия
|+32,9
|7
|Симон Дестье
|Франция
|+35,1
|8
|Хенрик Л`Абе-Лунн
|Норвегия
|+35,8
|9
|Симон Эдер
|Австрия
|+35,9
|10
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+42,5