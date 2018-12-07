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7 декабря, источник: Чемпионат.com

М. Фуркад признан спортсменом года во Франции

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад признан спортсменом года во Франции по итогам голосования болельщиков в Интернете.

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Источник: РИА "Новости"

В финальном раунде Фуркад опередил десятиборца Кевина Майера, побившего в 2018 году мировой рекорд, а также сборную Франции по футболу, выигравшую чемпионат мира.

«Если говорить о самом ярком спортивном достижении во Франции, то это, конечно, победа футбольной сборной. Футболисты заслужили трофей больше, чем я. Но если говорить о стабильности в достижении высоких результатов на протяжении многих лет, то моя победа не вызывает сомнений.

«Это странно, но главной победой в 2018 году я считаю не олимпийские медали, а борьбу за седьмой Кубок мира в соперничестве с Йоханнесом Бё с самого начала сезона. Очень эмоциональный, прекрасный сезон», — приводит слова Фуркада RMC Sport.

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