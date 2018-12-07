М. Фуркад признан спортсменом года во Франции

Источник: РИА "Новости"

В финальном раунде Фуркад опередил десятиборца Кевина Майера, побившего в 2018 году мировой рекорд, а также сборную Франции по футболу, выигравшую чемпионат мира.

«Если говорить о самом ярком спортивном достижении во Франции, то это, конечно, победа футбольной сборной. Футболисты заслужили трофей больше, чем я. Но если говорить о стабильности в достижении высоких результатов на протяжении многих лет, то моя победа не вызывает сомнений.