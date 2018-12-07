Йоханнес Бё: Пусть Шипулин возвращается, но только не таким сильным, чтобы обыгрывать меня

Источник: Матч ТВ

— Наконец-то удача на моей стороне! — радуется норвежец после финиша спринта в Поклюке. — В индивидуальной гонке я допустил тактическую ошибку: высокая скорость привела к промахам на рубеже, и результат получился в итоге далеко не идеальным. В спринте я старался распределить энергию более равномерно, чтобы во время стрельбы не задыхаться. В остальном, я отработал также, как и в первой гонке.

— Расстроились, что не получилось заявить о себе с первого же старта?

— Совсем наоборот. Седьмое место с тремя промахами в индивидуальной гонке — это очень неплохой результат. Если стрельба тогда подвела, то со скоростью все было в порядке.

— Да, ваша скорость в обеих гонках действительно впечатляет.

— Ну, первый круг я вообще очень часто прохожу как можно быстрее: это моя стратегия, которую я буду применять и в других гонках. Мне нравится получать контроль над гонкой с самого начала. И если дальше все получается, то последний круг также не представляет для меня проблемы.

— Как вы выбирали стартовую группу в условиях непредсказуемой погоды в Поклюке?

— Для спринта большинство сильнейших выбрали для себя первые стартовые группы. Это очень хорошо, потому что результат в таком случае выглядит более честным. Всегда непросто выбрать стартовую группу, здесь можно легко ошибиться.

— Как вам в целом трасса в Поклюке, которая нетрадиционно открывает этап Кубка мира в этом году?

— Я доволен тем, как организаторы поработали над трассой: для гонок снег более чем подходящий. А если честно, мы мало думаем о том, какой он будет на первом этапе: натуральный или искусственный. Главное, чтобы на трассе не было камней. В Шушене у нас, кстати, тоже лежал искусственный снег: специалисты уже научились готовить хорошие трассы из произведенного снега.

— Из-за переноса индивидуальной гонки на день вперед у вас не было тренировочного дня между стартами. Такое расписание осложнило или облегчило вашу задачу?

— В первой гонке я поймал неплохую скорость и чувствовал себя «на коне», несмотря на стрельбу. Поэтому я был даже рад, что спринт состоится уже на следующий день. Мой организм быстро восстановился, и на следующий день я был вновь полон сил.

— А на весь сезон вам хватит сил для того, чтобы бороться с Фуркадом?

— Я думаю, что еще слишком рано сравнивать наши с Мартеном силы в борьбе за лидерство. В первой гонке он продемонстрировал фантастическую концентрацию, а неудача в спринте ни о чем серьезном не говорит: был просто не его день. Если я смогу быть также сфокусирован в каждой гонке, тогда посмотрим, как моя статистика будет играть против результатов Фуркада. Да, в прошлом сезоне все наслаждались нашим противостоянием, но сейчас все нужно начинать заново.

— Вас это пугает?

— Нет, дело не в этом. Если ты доволен тем, чего уже сумел добиться, то всегда сложно повторить собственный успех. До первой гонки я ничего не знал: остался ли я сильнейшим на трассе, умею ли я до сих пор стрелять и все в таком духе. Такие мысли посещают тебя перед началом сезона, когда ты все лето не видел соперников. К тому же, всегда нужно двигаться дальше: нельзя оставаться в лучах славы прошлого сезона, нужно продолжать работать и развиваться.

— Какие ближайшие цели вы перед собой ставите?

— Чисто отстрелять в воскресной гонке преследования.

— В этом году расписание сезона заметно отличается от прошлых лет. Как вы относитесь к тому, что последняя гонка декабря стартует за день до Рождества?

— Я считаю, что такое расписание — не лучшая идея. Однако нам приходится уважать решение организаторов. Значит самое главное 23-го декабря — успеть на самолет. Рад, что мужская гонка начнется до обеда, и у нас будет время, чтобы добраться до аэропорта. А вот девчонкам в этом плане не повезло, ведь они стартуют гораздо позже. Не знаю, может быть, им стоит отмечать Рождество в Нове-Место. Лично я хочу поехать домой. Смотрел расписание следующего сезона, и, кажется, там снова все в порядке. Безусловно, соревнования должны заканчиваться за неделю до Рождества.

— Что-то поменялось в ваших тренировках за прошедшее лето?

— Все осталось примерно также. За исключением, конечно, состава команды: теперь мы выступаем без Эмиля и без Уле.

— Ну, Бьорндалена мы видели в качестве эксперта норвежского телеканала, так что он совсем рядом. А по Эмилю вы скучаете?

— Да, очень. С того момента, как мы приехали на первый этап, все идет по обычному расписанию: мы бегаем возле озера, обедаем, ужинаем, но нигде не слышно шуток Эмиля. Это немного непривычно. Но он сейчас дома, в Норвегии, готовится к экзаменам.

— Свендсен решил куда-то поступать?

— Нет, ему просто нужно окончить школу. А школьный диплом пригодится для того, чтобы получить работу.

— А по Антону Шипулину скучаете?