Йоханнес Бё: Пусть Шипулин возвращается, но только не таким сильным, чтобы обыгрывать меня
Олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё — о своей тактике, новом расписании этапов Кубка мира и школьных буднях Эмиля Хегле Свендсена.
Олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё — о своей тактике, новом расписании этапов Кубка мира и школьных буднях Эмиля Хегле Свендсена.
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— Расстроились, что не получилось заявить о себе с первого же старта?
— Совсем наоборот. Седьмое место с тремя промахами в индивидуальной гонке — это очень неплохой результат. Если стрельба тогда подвела, то со скоростью все было в порядке.
— Да, ваша скорость в обеих гонках действительно впечатляет.
— Ну, первый круг я вообще очень часто прохожу как можно быстрее: это моя стратегия, которую я буду применять и в других гонках. Мне нравится получать контроль над гонкой с самого начала. И если дальше все получается, то последний круг также не представляет для меня проблемы.
— Как вы выбирали стартовую группу в условиях непредсказуемой погоды в Поклюке?
— Для спринта большинство сильнейших выбрали для себя первые стартовые группы. Это очень хорошо, потому что результат в таком случае выглядит более честным. Всегда непросто выбрать стартовую группу, здесь можно легко ошибиться.
— Как вам в целом трасса в Поклюке, которая нетрадиционно открывает этап Кубка мира в этом году?
— Я доволен тем, как организаторы поработали над трассой: для гонок снег более чем подходящий. А если честно, мы мало думаем о том, какой он будет на первом этапе: натуральный или искусственный. Главное, чтобы на трассе не было камней. В Шушене у нас, кстати, тоже лежал искусственный снег: специалисты уже научились готовить хорошие трассы из произведенного снега.
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— В первой гонке я поймал неплохую скорость и чувствовал себя «на коне», несмотря на стрельбу. Поэтому я был даже рад, что спринт состоится уже на следующий день. Мой организм быстро восстановился, и на следующий день я был вновь полон сил.
— А на весь сезон вам хватит сил для того, чтобы бороться с Фуркадом?
— Я думаю, что еще слишком рано сравнивать наши с Мартеном силы в борьбе за лидерство. В первой гонке он продемонстрировал фантастическую концентрацию, а неудача в спринте ни о чем серьезном не говорит: был просто не его день. Если я смогу быть также сфокусирован в каждой гонке, тогда посмотрим, как моя статистика будет играть против результатов Фуркада. Да, в прошлом сезоне все наслаждались нашим противостоянием, но сейчас все нужно начинать заново.
— Вас это пугает?
— Нет, дело не в этом. Если ты доволен тем, чего уже сумел добиться, то всегда сложно повторить собственный успех. До первой гонки я ничего не знал: остался ли я сильнейшим на трассе, умею ли я до сих пор стрелять и все в таком духе. Такие мысли посещают тебя перед началом сезона, когда ты все лето не видел соперников. К тому же, всегда нужно двигаться дальше: нельзя оставаться в лучах славы прошлого сезона, нужно продолжать работать и развиваться.
— Какие ближайшие цели вы перед собой ставите?
— Чисто отстрелять в воскресной гонке преследования.
— В этом году расписание сезона заметно отличается от прошлых лет. Как вы относитесь к тому, что последняя гонка декабря стартует за день до Рождества?
— Я считаю, что такое расписание — не лучшая идея. Однако нам приходится уважать решение организаторов. Значит самое главное 23-го декабря — успеть на самолет. Рад, что мужская гонка начнется до обеда, и у нас будет время, чтобы добраться до аэропорта. А вот девчонкам в этом плане не повезло, ведь они стартуют гораздо позже. Не знаю, может быть, им стоит отмечать Рождество в
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— Все осталось примерно также. За исключением, конечно, состава команды: теперь мы выступаем без Эмиля и без Уле.
— Ну, Бьорндалена мы видели в качестве эксперта норвежского телеканала, так что он совсем рядом. А по Эмилю вы скучаете?
— Да, очень. С того момента, как мы приехали на первый этап, все идет по обычному расписанию: мы бегаем возле озера, обедаем, ужинаем, но нигде не слышно шуток Эмиля. Это немного непривычно. Но он сейчас дома, в Норвегии, готовится к экзаменам.
— Свендсен решил
— Нет, ему просто нужно окончить школу. А школьный диплом пригодится для того, чтобы получить работу.
— А по Антону Шипулину скучаете?
— Очень! Антон — один из сильнейших спортсменов Кубка мира и мой важный соперник. Надеюсь, что он вернется как можно скорее, но только не таким сильным, чтобы обыгрывать меня!
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|7.12.2018, 16:15
|Поклюка (Словения)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|23.46,3
|2
|Антонен Гигонна
|Франция
|+16,1
|3
|Александр Логинов
|Россия
|+16,4
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+31,2
|5
|Бенедикт Долль
|Германия
|+32,5
|6
|Синнре Петтерсен
|Норвегия
|+32,9
|7
|Симон Дестье
|Франция
|+35,1
|8
|Хенрик Л`Абе-Лунн
|Норвегия
|+35,8
|9
|Симон Эдер
|Австрия
|+35,9
|10
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+42,5