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7 декабря, источник: Матч ТВ

Йоханнес Бё: Пусть Шипулин возвращается, но только не таким сильным, чтобы обыгрывать меня

Олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё — о своей тактике, новом расписании этапов Кубка мира и школьных буднях Эмиля Хегле Свендсена.

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Источник: Матч ТВ

— Наконец-то удача на моей стороне! — радуется норвежец после финиша спринта в Поклюке. — В индивидуальной гонке я допустил тактическую ошибку: высокая скорость привела к промахам на рубеже, и результат получился в итоге далеко не идеальным. В спринте я старался распределить энергию более равномерно, чтобы во время стрельбы не задыхаться. В остальном, я отработал также, как и в первой гонке.

— Расстроились, что не получилось заявить о себе с первого же старта?

— Совсем наоборот. Седьмое место с тремя промахами в индивидуальной гонке — это очень неплохой результат. Если стрельба тогда подвела, то со скоростью все было в порядке.

— Да, ваша скорость в обеих гонках действительно впечатляет.

— Ну, первый круг я вообще очень часто прохожу как можно быстрее: это моя стратегия, которую я буду применять и в других гонках. Мне нравится получать контроль над гонкой с самого начала. И если дальше все получается, то последний круг также не представляет для меня проблемы.

— Как вы выбирали стартовую группу в условиях непредсказуемой погоды в Поклюке?

— Для спринта большинство сильнейших выбрали для себя первые стартовые группы. Это очень хорошо, потому что результат в таком случае выглядит более честным. Всегда непросто выбрать стартовую группу, здесь можно легко ошибиться.

— Как вам в целом трасса в Поклюке, которая нетрадиционно открывает этап Кубка мира в этом году?

— Я доволен тем, как организаторы поработали над трассой: для гонок снег более чем подходящий. А если честно, мы мало думаем о том, какой он будет на первом этапе: натуральный или искусственный. Главное, чтобы на трассе не было камней. В Шушене у нас, кстати, тоже лежал искусственный снег: специалисты уже научились готовить хорошие трассы из произведенного снега.

— Из-за переноса индивидуальной гонки на день вперед у вас не было тренировочного дня между стартами. Такое расписание осложнило или облегчило вашу задачу?

— В первой гонке я поймал неплохую скорость и чувствовал себя «на коне», несмотря на стрельбу. Поэтому я был даже рад, что спринт состоится уже на следующий день. Мой организм быстро восстановился, и на следующий день я был вновь полон сил.

— А на весь сезон вам хватит сил для того, чтобы бороться с Фуркадом?

— Я думаю, что еще слишком рано сравнивать наши с Мартеном силы в борьбе за лидерство. В первой гонке он продемонстрировал фантастическую концентрацию, а неудача в спринте ни о чем серьезном не говорит: был просто не его день. Если я смогу быть также сфокусирован в каждой гонке, тогда посмотрим, как моя статистика будет играть против результатов Фуркада. Да, в прошлом сезоне все наслаждались нашим противостоянием, но сейчас все нужно начинать заново.

— Вас это пугает?

— Нет, дело не в этом. Если ты доволен тем, чего уже сумел добиться, то всегда сложно повторить собственный успех. До первой гонки я ничего не знал: остался ли я сильнейшим на трассе, умею ли я до сих пор стрелять и все в таком духе. Такие мысли посещают тебя перед началом сезона, когда ты все лето не видел соперников. К тому же, всегда нужно двигаться дальше: нельзя оставаться в лучах славы прошлого сезона, нужно продолжать работать и развиваться.

— Какие ближайшие цели вы перед собой ставите?

— Чисто отстрелять в воскресной гонке преследования.

— В этом году расписание сезона заметно отличается от прошлых лет. Как вы относитесь к тому, что последняя гонка декабря стартует за день до Рождества?

— Я считаю, что такое расписание — не лучшая идея. Однако нам приходится уважать решение организаторов. Значит самое главное 23-го декабря — успеть на самолет. Рад, что мужская гонка начнется до обеда, и у нас будет время, чтобы добраться до аэропорта. А вот девчонкам в этом плане не повезло, ведь они стартуют гораздо позже. Не знаю, может быть, им стоит отмечать Рождество в Нове-Место. Лично я хочу поехать домой. Смотрел расписание следующего сезона, и, кажется, там снова все в порядке. Безусловно, соревнования должны заканчиваться за неделю до Рождества.

— Что-то поменялось в ваших тренировках за прошедшее лето?

— Все осталось примерно также. За исключением, конечно, состава команды: теперь мы выступаем без Эмиля и без Уле.

— Ну, Бьорндалена мы видели в качестве эксперта норвежского телеканала, так что он совсем рядом. А по Эмилю вы скучаете?

— Да, очень. С того момента, как мы приехали на первый этап, все идет по обычному расписанию: мы бегаем возле озера, обедаем, ужинаем, но нигде не слышно шуток Эмиля. Это немного непривычно. Но он сейчас дома, в Норвегии, готовится к экзаменам.

— Свендсен решил куда-то поступать?

— Нет, ему просто нужно окончить школу. А школьный диплом пригодится для того, чтобы получить работу.

— А по Антону Шипулину скучаете?

— Очень! Антон — один из сильнейших спортсменов Кубка мира и мой важный соперник. Надеюсь, что он вернется как можно скорее, но только не таким сильным, чтобы обыгрывать меня!

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Гигонна А.
Франция
3.
Логинов А.
Россия
7.12.2018, 16:15 Поклюка (Словения) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 23.46,3
2 Антонен Гигонна Франция +16,1
3 Александр Логинов Россия +16,4
4 Тарьей Бе Норвегия +31,2
5 Бенедикт Долль Германия +32,5
6 Синнре Петтерсен Норвегия +32,9
7 Симон Дестье Франция +35,1
8 Хенрик Л`Абе-Лунн Норвегия +35,8
9 Симон Эдер Австрия +35,9
10 Михал Крчмарж Чехия +42,5
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