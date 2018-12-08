Мякяряйнен: Посмотрите, как меня поджимают другие девушки

Источник: РИА "Новости"

Поспорить в скорости с Кайсой сумела только итальянка Доротея Вирер, но и она уступила финской спортсменке 14,8 секунды. Третьей стала француженка Жюстин Бреза.

«Это было весело. Я не думала о результате сегодня, а просто постаралась хорошо размяться и двигаться от стрельбы к стрельбе. Когда я подхожу, я всегда стараюсь быть уверенной в себе, но в моём случае часто может что-то случиться.