Мякяряйнен: Посмотрите, как меня поджимают другие девушки
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала победу в спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала победу в спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Поспорить в скорости с Кайсой сумела только итальянка Доротея Вирер, но и она уступила финской спортсменке 14,8 секунды. Третьей стала француженка Жюстин Бреза.
«Это было весело. Я не думала о результате сегодня, а просто постаралась хорошо размяться и двигаться от стрельбы к стрельбе. Когда я подхожу, я всегда стараюсь быть уверенной в себе, но в моём случае часто может
Когда стреляешь чисто, это даёт дополнительный заряд энергии. Я прекрасно понимаю, что с точной стрельбой способна побеждать. Но посмотрите, как меня поджимают другие девушки. Даже с нулём я не была лидерам после второй стрельбы, — передаёт слова Мякяряйнен корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.