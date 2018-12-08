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18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Мякяряйнен: Посмотрите, как меня поджимают другие девушки

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала победу в спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

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Источник: РИА "Новости"

Поспорить в скорости с Кайсой сумела только итальянка Доротея Вирер, но и она уступила финской спортсменке 14,8 секунды. Третьей стала француженка Жюстин Бреза.

«Это было весело. Я не думала о результате сегодня, а просто постаралась хорошо размяться и двигаться от стрельбы к стрельбе. Когда я подхожу, я всегда стараюсь быть уверенной в себе, но в моём случае часто может что-то случиться.

Когда стреляешь чисто, это даёт дополнительный заряд энергии. Я прекрасно понимаю, что с точной стрельбой способна побеждать. Но посмотрите, как меня поджимают другие девушки. Даже с нулём я не была лидерам после второй стрельбы, — передаёт слова Мякяряйнен корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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