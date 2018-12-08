Российские «нули» и финская победа. Итоги спринта в Поклюке

Источник: AFP 2018

Разгон Старых

Екатерина Юрлова-Перхт, стартовавшая первой из россиянок, начала неплохо и точно отстреляла на лежке. Наша биатлонистка держалась в полминуте от лидера на втором круге, но две ошибки на стойке перечеркнули все надежды. На финишном круге у Юрловой еще и сильно упала скорость. Финишировала она только 48-й. Ульяна Кайшева тоже промахнулась дважды на стойке. В сочетании с далеко не самым быстрым ходом это привело к печальному исходу — непопаданию в гонку преследования.

Зато порадовала российских любителей биатлона опытная Ирина Старых. Казалось бы, после промаха на лежке очень уж высокого результата ждать не стоит. Однако на стойке наша биатлонистка отстреляла чисто, а получив по ходу третьего круга информацию о том, что она может заехать в «цветы», Ирина добросовестно отработала на лыжне. На заключительных 2,5 километрах она проиграла по чистой скорости только Мякяряйнен и всего восемь секунд.

Остаться в шестерке и даже в десятке Старых, правда, не удалось. Поздние стартовые номера сыграли на руку многим спортсменкам — по заглянцевавшейся трассе лыжи скользили лучше. Поэтому Старых оттеснили во второй десяток. В том числе и молодая партнерша по сборной.

Поздние, но не худшие

И Валерия Васнецова, и Евгения Павлова, и Маргарита Васильева — все трое отстреляли на ноль. Да и на лыжне не растерялись.

Васильева, получившая 93-й стартовый номер, вообще показала лучший разгон. Правда, на последнем круге за это поплатилась.

«Быстро стартовать было неправильной тактикой, — сказала она во флеш-интервью. — Надо более грамотно раскладывать силы». Маргарита долго выцеливала последний выстрел и все-таки попала. «Если б промахнулась, сама с собой бы не разговаривала», — пошутила она.

Сначала Павлова, а потом и Васильева занимали промежуточное четвертое место на выходе со второго рубежа. Но обеим перед финишем пришлось очень тяжело.

В результате лучшей из россиянок в этом стала Павлова. Биатлонистка из Кемеровской области, которая перед стартом сезона честно сказала, что даже не мечтала попасть в основную сборную России, в своей второй гонке на Кубке мира финишировала восьмой и едва не стала участницей цветочной церемонии. Помешали француженка Симон и украинка Пидгрушная. Васильева же, быстро начавшая гонку, стала на финише 13-й аккурат за Старых. Васнецова заняла 21-е место. Зато Валерия может похвастаться тем, что в Кубке мира не промахивается. Шесть рубежей в двух гонках — шесть нулей.

Финская молния

Победительницей же субботней гонки стала финка Кайся Мякяряйнен. Действующая обладательница Большого хрустального глобуса в индивидуальной гонке два дня назад промахнулась четыре раза на первом же рубеже, а в спринте закрыла все десять мишеней. Она и по трассе промчалась вихрем — привезла ближайшей преследовательнице полминуты. И рано сняла все вопросы о победительнице.

Второй результат ходом показала итальянка Лиза Витоцци и однозначно быть ей призером этого спринта, если бы не промах последним, десятым, выстрелом. Вместо нее на подиум поднялась другая представительница «Скудра адзурры» Доротея Вирер. Этот результат позволит ей примерить желтую майку лидера Кубка мира. Замкнула тройку призеров француженка Жюстин Бреза.