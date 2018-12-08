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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлова: Совпадение ли, что все новички отстреляли на ноль? Не думаю

Молодые российские биатлонистки продолжают удивлять. Евгения Павлова уверена, что в выступлениях на Кубке мира нет ничего страшного.

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Источник: РИА "Новости"

Признайтесь честно, вы ведь не ждали много от женской сборной России в этом сезоне. Да, можно было рассчитывать на лидера Екатерину Юрлову-Перхт и на стабильность Ирины Старых. К многочисленным дебютанткам сборной относились позитивно, но при этом не требовали от них сиюминутных результатов. Вспомните, как начинали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова. Там речь даже не шла о попадании в гонку преследования.

А тут в первой же гонке Евгения Павлова и Валерия Васнецова попадают в хорошие очки, а Маргарите Васильевой для этого не хватает нескольких мест. В сегодняшнем спринте результат ещё более впечатляющий. Трио дебютанток попали в число 21 лучших, а Павлова и вовсе добралась до топ-8. По старым правилам это бы означало попадание в цветы. Мы поговорили с Евгенией после финиша, чтобы понять, откуда всё берётся.

— Евгения, после индивидуальной гонки вы сказали, что Кубок мира не так страшен, как это могло показаться. Сегодня укрепились в своих ощущениях?
— Практика ещё раз показала, что на Кубке мира вполне можно бороться. Особенно с нулём. Я думаю, что тут нет ничего страшного. Мы обязательно продолжим бороться. Да и что ещё нам остаётся делать (улыбается)?

— Вы выглядите более уставшей сегодня, чем после индивидуальной гонки, хотя она была в два раза длиннее?
— Я просто не люблю индивидуальные гонки. Хотя это не самое правильное слово. Я скорее просто не могу правильно разложить силы по столь длинной дистанции и наращивать скорость по ходу кругов. Спринт — это более короткая дисциплина, тут проще разложиться — идёшь на максимуме до самого конца.

— То, что вы показали сегодня, удивляет вас саму?
— Если честно, я была действительно приятно удивлена. Если останусь в топ-6, это будет великолепным результатом (общение с Павловой проходило до того, как финишировали все участницы спринта — прим. «Чемпионата»).

— Какие у вас ожидания от гонки преследования? Готовы психологически стартовать с такой высокой позиции?
— Для меня настрой на гонку преследования не будет отличаться от любой другой гонки. Мне как раз очень нравятся контактные гонки. Главным будет справиться со стрельбой, а тут уже будем решать по ходу, на что я буду способна завтра.

— В индивидуальной гонке были небольшие проблемы со стрельбой. Сейчас всё прошло идеально. Что-то изменили в подходе?
— На самом деле нет. Я просто рассчитывала на ноль (смеётся). Если серьёзно, то тренеры сказали мне не забивать голову лишними мыслями и просто работать так, как умею.

— Маргарита Васильева только что финишировала тоже на высокой позиции…
— Я её тоже очень поздравляю и очень рада за неё!

— Все три новичка сборной России сегодня отстреляли на ноль. Совпадение?
— Не думаю (улыбается). Причина в том, что мы очень хорошо поработали летом. Плюс отлично работает сервис-бригада. Пока всё хорошо.

— Возможно, как раз помогло то, что от новичков не так много ждали в отличие от тех, кто давно на Кубке мира?
— Мы не думали в таком ключе, а просто выходили и старались дать максимум независимо от того, чего от нас ждут. Не знаю, что произошло с другими девчонкам. Может быть, они переволновались или ещё что-то. Сейчас с ними поговорим и узнаем, что у них случилось.

— Анатолий Хованцев говорил, что четвёртой стартовой группе может повезти с погодой, потому что лыжня могла заглянцеваться. Какие у вас были ощущения?
— Если честно, думаю, что трасса осталась такой же, как и в начале гонки. Снег выпал ночью, поэтому лыжи сильно тормозили. А на спусках вообще было крайне опасно — колея, сугробы. Перед мной девочка упала на спуске. Я всё это видела и старалась проходить спуски максимально аккуратно.

— Анастасия Кузьмина призналась, что потратила много сил, чтобы просто не упасть сегодня?
— Настя всё правильно сказала. Очень переживала из-за того, как буду проходить спуск, потому что попадала в одну группу с девочками, которые сильно плужили на поворотах. Мне пришлось тоже тормозить, чтобы не упасть вместе с ними.

— Ваш комбинезон отличается от того, что мы видим на других биатлонистках сборной. С чем это связано?
— Да, она более классическая. Нам выдали два комбинезон, один холодный, другой — тёплый. Другой комбинезон мне немного большеват, чуть-чуть спадает, поэтому я решила взять этот (смеётся).

— Уже успели привыкнуть к атмосфере на Кубке мира?
— Я думаю, что это ещё не самая большая аудитория, которая может быть на Кубке мира. На других этапах жду ещё больше людей. В целом это просто замечательно! Все поддерживают, кричат «Женя-Женя, давай-давай». Думаю, что болельщики и тренерский штаб будут рады нашему сегодняшнему результату.

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