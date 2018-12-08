Павлова: Совпадение ли, что все новички отстреляли на ноль? Не думаю

Источник: РИА "Новости"

Признайтесь честно, вы ведь не ждали много от женской сборной России в этом сезоне. Да, можно было рассчитывать на лидера Екатерину Юрлову-Перхт и на стабильность Ирины Старых. К многочисленным дебютанткам сборной относились позитивно, но при этом не требовали от них сиюминутных результатов. Вспомните, как начинали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова. Там речь даже не шла о попадании в гонку преследования.



А тут в первой же гонке Евгения Павлова и Валерия Васнецова попадают в хорошие очки, а Маргарите Васильевой для этого не хватает нескольких мест. В сегодняшнем спринте результат ещё более впечатляющий. Трио дебютанток попали в число 21 лучших, а Павлова и вовсе добралась до топ-8. По старым правилам это бы означало попадание в цветы. Мы поговорили с Евгенией после финиша, чтобы понять, откуда всё берётся.

— Евгения, после индивидуальной гонки вы сказали, что Кубок мира не так страшен, как это могло показаться. Сегодня укрепились в своих ощущениях?

— Практика ещё раз показала, что на Кубке мира вполне можно бороться. Особенно с нулём. Я думаю, что тут нет ничего страшного. Мы обязательно продолжим бороться. Да и что ещё нам остаётся делать (улыбается)?

— Вы выглядите более уставшей сегодня, чем после индивидуальной гонки, хотя она была в два раза длиннее?

— Я просто не люблю индивидуальные гонки. Хотя это не самое правильное слово. Я скорее просто не могу правильно разложить силы по столь длинной дистанции и наращивать скорость по ходу кругов. Спринт — это более короткая дисциплина, тут проще разложиться — идёшь на максимуме до самого конца.



— То, что вы показали сегодня, удивляет вас саму?

— Если честно, я была действительно приятно удивлена. Если останусь в топ-6, это будет великолепным результатом (общение с Павловой проходило до того, как финишировали все участницы спринта — прим. «Чемпионата»).

— Какие у вас ожидания от гонки преследования? Готовы психологически стартовать с такой высокой позиции?

— Для меня настрой на гонку преследования не будет отличаться от любой другой гонки. Мне как раз очень нравятся контактные гонки. Главным будет справиться со стрельбой, а тут уже будем решать по ходу, на что я буду способна завтра.



— В индивидуальной гонке были небольшие проблемы со стрельбой. Сейчас всё прошло идеально. Что-то изменили в подходе?

— На самом деле нет. Я просто рассчитывала на ноль (смеётся). Если серьёзно, то тренеры сказали мне не забивать голову лишними мыслями и просто работать так, как умею.

— Маргарита Васильева только что финишировала тоже на высокой позиции…

— Я её тоже очень поздравляю и очень рада за неё!



— Все три новичка сборной России сегодня отстреляли на ноль. Совпадение?

— Не думаю (улыбается). Причина в том, что мы очень хорошо поработали летом. Плюс отлично работает сервис-бригада. Пока всё хорошо.



— Возможно, как раз помогло то, что от новичков не так много ждали в отличие от тех, кто давно на Кубке мира?

— Мы не думали в таком ключе, а просто выходили и старались дать максимум независимо от того, чего от нас ждут. Не знаю, что произошло с другими девчонкам. Может быть, они переволновались или ещё что-то. Сейчас с ними поговорим и узнаем, что у них случилось.

— Анатолий Хованцев говорил, что четвёртой стартовой группе может повезти с погодой, потому что лыжня могла заглянцеваться. Какие у вас были ощущения?

— Если честно, думаю, что трасса осталась такой же, как и в начале гонки. Снег выпал ночью, поэтому лыжи сильно тормозили. А на спусках вообще было крайне опасно — колея, сугробы. Перед мной девочка упала на спуске. Я всё это видела и старалась проходить спуски максимально аккуратно.