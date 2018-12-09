У нас лучшая женская сборная за 10 лет. Все дело в честном отборе
Господи, благослови тех, кто его придумал. Иначе мы бы никогда не узнали про подрастающих звёзд биатлона из России.
Господи, благослови тех, кто его придумал. Иначе мы бы никогда не узнали про подрастающих звёзд биатлона из России.
Женские гонки по биатлону снова интересно смотреть. В «индивидуалке» Ирина Старых была в одном выстреле от победы, юниорка Валерия Васнецова умудрилась закрыть все 20 мишеней и попала в топ-15. В спринте уже Евгения Павлова была недалеко от подиума, на который также реально претендовали Ирина Старых и Маргарита Васильева. Таких ощущений я не припомню со времён команды, в которой блистали Екатерина Юрьева и Светлана Слепцова. Но тогда всё закончилось очень печально.
А
В предыдущие годы тренерский штаб сборной России, кажется, вообще напрочь забыл, что такое ротация. Бедная Ульяна Кайшева делала всё, чтобы попасть в основную команду и заслуживала раз в сто больше шансов, чем в итоге получила. Да и то получала их лишь тогда, когда у
Её дёргали из Кубка IBU c другой высоты, с других погодных условий и требовали показать результат. Только когда Кайшева стала более или менее постоянно находиться в команде, пошли результаты. Это же, но чуть в меньшей степени касается и Светланы Мироновой. Когда Светлана находилась в оптимальной форме, её обязательно надо было выпускать на Кубок мира, потому что Миронова в той команде была едва ли не единственной, кто ногами был способен бороться с лидерами.
Кстати, Кайшеву взяли на первый этап Кубка мира тренерским решением. То есть по спортивным критериям Ульяна не проходила в состав. Её результаты — лучшее подтверждение того, почему такой набор надо было применять давно. Выступать на Кубке мира должны те, кто готов лучше всех в данный момент. Чёрт возьми, это же логично! Даже Екатерина Юрлова, которая вроде бы неудачно начала сезон, на самом деле не так плоха, как может показаться. В индивидуальной гонке она была быстрейшей из наших.
Давайте смотреть дальше на лыжный ход. Ирина Старых, выигравшая национальный отбор, уступила в спринте Кайсе Мякяряйнен 42 секунды. Очень достойный результат, ведь раньше отставание всех девушек превышало минуту. А если учесть, что Кайса привезла второй по скорости Паулине Фиалковой больше 30 секунд, становится понятно, что Старых пробежала в одном темпе с лидерами.
Евгения Павлова и Маргарита Васильева также проиграли финке менее минуты. Если бы Васильева не провалила последний круг, то была бы второй или третьей по скорости. Вот так. И это девушки, которых раньше даже не рассматривали бы в качестве кандидатов на попадание в основной состав.
Валерия Васнецова в двух гонках не промахнулась ни разу. Так смогла только она и Юлия Джима. И это в 21 год. Ранее тренеры бы сказали, что Валерии ещё очень рано на Кубок мира, пусть поработает ещё несколько лет на соревнованиях рангом ниже, наберётся опыта, разбежится. Француженка Жюстин Бреза в её годы уже призёр Олимпиады и трёх взрослых чемпионатов мира.
У них тоже всё нормально. С новым принципом отбора у мужской сборной России уже есть медаль в активе. В нынешних условиях это успех, а ведь есть шанс ещё в гонке преследования. Помимо Александра Логинова радует гоночным темпом Матвей Елисеев, которого в прошлом году
Принцип здоровой спортивной конкуренции должен работать и дальше. Если, скажем, Алексей Слепов и Ульяна Кайшева хотят и дальше выступать за основу сборной России, то должны срочно прибавлять. Там уже наготове Антон Бабиков, Александр Поварницын и Светлана Миронова. Перестановки в СБР стоило затевать хотя бы ради того, чтобы вспомнить слово «ротация».
Александр Говоров