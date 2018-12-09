У нас лучшая женская сборная за 10 лет. Все дело в честном отборе

Источник: РИА "Новости"

Женские гонки по биатлону снова интересно смотреть. В «индивидуалке» Ирина Старых была в одном выстреле от победы, юниорка Валерия Васнецова умудрилась закрыть все 20 мишеней и попала в топ-15. В спринте уже Евгения Павлова была недалеко от подиума, на который также реально претендовали Ирина Старых и Маргарита Васильева. Таких ощущений я не припомню со времён команды, в которой блистали Екатерина Юрьева и Светлана Слепцова. Но тогда всё закончилось очень печально.



А всего-то надо было провести честный и открытый отбор. При старых принципах формирования команды эти девушки вообще не получили бы шанса и так и прозябали бы где-то на национальных Кубках или максимум Кубке IBU. То, что отбор сработал, уже факт.

Фактор Кайшевой

В предыдущие годы тренерский штаб сборной России, кажется, вообще напрочь забыл, что такое ротация. Бедная Ульяна Кайшева делала всё, чтобы попасть в основную команду и заслуживала раз в сто больше шансов, чем в итоге получила. Да и то получала их лишь тогда, когда у кого-то из неприкосновенной основы возникали проблемы со здоровьем, визами и так далее. Поставленная в жёсткие условия, Ульяна никак не могла показать хоть сколько-нибудь достойный результат.

Её дёргали из Кубка IBU c другой высоты, с других погодных условий и требовали показать результат. Только когда Кайшева стала более или менее постоянно находиться в команде, пошли результаты. Это же, но чуть в меньшей степени касается и Светланы Мироновой. Когда Светлана находилась в оптимальной форме, её обязательно надо было выпускать на Кубок мира, потому что Миронова в той команде была едва ли не единственной, кто ногами был способен бороться с лидерами.

Только сильнейшие на данный момент

Кстати, Кайшеву взяли на первый этап Кубка мира тренерским решением. То есть по спортивным критериям Ульяна не проходила в состав. Её результаты — лучшее подтверждение того, почему такой набор надо было применять давно. Выступать на Кубке мира должны те, кто готов лучше всех в данный момент. Чёрт возьми, это же логично! Даже Екатерина Юрлова, которая вроде бы неудачно начала сезон, на самом деле не так плоха, как может показаться. В индивидуальной гонке она была быстрейшей из наших.

Давайте смотреть дальше на лыжный ход. Ирина Старых, выигравшая национальный отбор, уступила в спринте Кайсе Мякяряйнен 42 секунды. Очень достойный результат, ведь раньше отставание всех девушек превышало минуту. А если учесть, что Кайса привезла второй по скорости Паулине Фиалковой больше 30 секунд, становится понятно, что Старых пробежала в одном темпе с лидерами.



Евгения Павлова и Маргарита Васильева также проиграли финке менее минуты. Если бы Васильева не провалила последний круг, то была бы второй или третьей по скорости. Вот так. И это девушки, которых раньше даже не рассматривали бы в качестве кандидатов на попадание в основной состав.



Валерия Васнецова в двух гонках не промахнулась ни разу. Так смогла только она и Юлия Джима. И это в 21 год. Ранее тренеры бы сказали, что Валерии ещё очень рано на Кубок мира, пусть поработает ещё несколько лет на соревнованиях рангом ниже, наберётся опыта, разбежится. Француженка Жюстин Бреза в её годы уже призёр Олимпиады и трёх взрослых чемпионатов мира.

А как же мужчины?

У них тоже всё нормально. С новым принципом отбора у мужской сборной России уже есть медаль в активе. В нынешних условиях это успех, а ведь есть шанс ещё в гонке преследования. Помимо Александра Логинова радует гоночным темпом Матвей Елисеев, которого в прошлом году зачем-то до последнего держали в команде, вопреки всякой логике. А когда уже собирались поставить на нём крест, Матвей внезапно уверенно прошёл отбор и не разочаровал на Кубке мира.

Принцип здоровой спортивной конкуренции должен работать и дальше. Если, скажем, Алексей Слепов и Ульяна Кайшева хотят и дальше выступать за основу сборной России, то должны срочно прибавлять. Там уже наготове Антон Бабиков, Александр Поварницын и Светлана Миронова. Перестановки в СБР стоило затевать хотя бы ради того, чтобы вспомнить слово «ротация».