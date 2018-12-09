Мужская гонка преследования. Из белорусов участие примет Антон Смольский

Старт-лист: 1. Й. Бо (Норвегия) 2. А. Гигона (Франция) — +16,1 3. А. Логинов (Россия) — +16,4 4. Т. Бо (Норвегия) — +31,2 5. Б. Долль (Германия) — +32,5 6. С. Петтерсен (Норвегия) — +32,9 7. С. Дестье (Франция) — +35,1 8. Х. Лабе-Лунд (Норвегия) — +35,8 9. С. Эдер (Австрия) — +35,9 10. М. Крчмарж (Чехия) — +42,5 …50. А. Смольский (Беларусь) — 1.51,5.