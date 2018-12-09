Текущие события
Биатлон. Биатлон
13:45
Поклюка (Словения)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
2.12
Поклюка (Словения)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
6.12
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
6.12
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
7.12
Поклюка (Словения)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
8.12
Поклюка (Словения)
Спринт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
7Поражение «Ман Сити», дубль Месси и другие события выходных
6Беги, фанат, беги! Самые яркие появления болельщиков на поле
14:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Логинов попросил у болельщиков прощения после падения в борьбе за золото

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Логинов занял третье место.

«Падение? Контакта не было, просто была суета и я сам воткнул себе палку в ботинок. В итоге такое падение. Тот последний подъём можно было отработать на максимуме, но там достаточно узкое место. Хотя силы были, был и спурт на последнем отрезке. Я планировал выйти первым, так и должно было быть, но всё время где-то мне не везёт.
К концу гонки потихоньку скорости падали. Мыслей по поводу разборки уже у самого финиша не было. Я пропустил перед спуском Йоханнеса именно для того, чтобы атаковать в подъём, но не получилось. Прошу прощения.

Я не видел, что у Йоханнеса два промаха на последнем огневом рубеже. Честно говоря, когда уходил на последний круг, то думал, что иду вторым, а не первым, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фийон Майе К.
Франция
3.
Логинов А.
Россия
9.12.2018, 13:45 Поклюка (Словения) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 30.20,4
2 Кантен Фийон Майе Франция +0,1
3 Александр Логинов Россия +01,9
4 Симон Эдер Австрия +16,1
5 Юлиан Эберхард Австрия +25,0
6 Тарьей Бе Норвегия +28,6
7 Хенрик Л`Абе-Лунн Норвегия +32,9
8 Лукас Хофер Италия +41,3
9 Беньямин Вегер Швейцария +41,7
10 Антонен Гигонна Франция +53,0
Смотреть полные результаты гонки

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Самые красивые биатлонистки нового сезона!
Как российскую фигуристку засудили в Японии!
Японка Загитовой не по зубам. Даже с грубыми ошибками
Украинский боксер Ломаченко впервые объединил чемпионские пояса
У нас лучшая женская сборная за 10 лет. Все решил честный отбор
Логинов упал на последних метрах и упустил победу в Поклюке
Аргентинцы высадились в Мадриде. Анонс финала Кубка Либертадорес
«Вашингтон» всухую обыграл «Коламбус», Овечкин набрал два очка
Фуркад не финишировал в гонке преследования
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь