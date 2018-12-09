Логинов попросил у болельщиков прощения после падения в борьбе за золото

«Падение? Контакта не было, просто была суета и я сам воткнул себе палку в ботинок. В итоге такое падение. Тот последний подъём можно было отработать на максимуме, но там достаточно узкое место. Хотя силы были, был и спурт на последнем отрезке. Я планировал выйти первым, так и должно было быть, но всё время где-то мне не везёт.

К концу гонки потихоньку скорости падали. Мыслей по поводу разборки уже у самого финиша не было. Я пропустил перед спуском Йоханнеса именно для того, чтобы атаковать в подъём, но не получилось. Прошу прощения.