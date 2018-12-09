Логинов попросил у болельщиков прощения после падения в борьбе за золото
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке.
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке.
Логинов занял третье место.
«Падение? Контакта не было, просто была суета и я сам воткнул себе палку в ботинок. В итоге такое падение. Тот последний подъём можно было отработать на максимуме, но там достаточно узкое место. Хотя силы были, был и спурт на последнем отрезке. Я планировал выйти первым, так и должно было быть, но всё время
К концу гонки потихоньку скорости падали. Мыслей по поводу разборки уже у самого финиша не было. Я пропустил перед спуском Йоханнеса именно для того, чтобы атаковать в подъём, но не получилось. Прошу прощения.
Я не видел, что у Йоханнеса два промаха на последнем огневом рубеже. Честно говоря, когда уходил на последний круг, то думал, что иду вторым, а не первым, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
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|9.12.2018, 13:45
|Поклюка (Словения)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|30.20,4
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+0,1
|3
|Александр Логинов
|Россия
|+01,9
|4
|Симон Эдер
|Австрия
|+16,1
|5
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+25,0
|6
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+28,6
|7
|Хенрик Л`Абе-Лунн
|Норвегия
|+32,9
|8
|Лукас Хофер
|Италия
|+41,3
|9
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+41,7
|10
|Антонен Гигонна
|Франция
|+53,0