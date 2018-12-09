Фуркад не финишировал в гонке преследования
Французкий биатлонист Мартен Фуркад не прошел до конца гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.
Французкий биатлонист Мартен Фуркад не прошел до конца гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.
После четвертой стрельбы в активе спортсмена было 4 промаха и 29-е промежуточное место.
Напомним, в спринте Фуркад стал 24-м. Победу в пасьюте одержал Йоханнес Бе, вторым к финишу пришел француз Кентен Фийон Майе, россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль. Следующий этап Кубка мира пройдет в Хохфильцене с 13 по 16 декабря.
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|9.12.2018, 13:45
|Поклюка (Словения)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|30.20,4
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+0,1
|3
|Александр Логинов
|Россия
|+01,9
|4
|Симон Эдер
|Австрия
|+16,1
|5
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+25,0
|6
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+28,6
|7
|Хенрик Л`Абе-Лунн
|Норвегия
|+32,9
|8
|Лукас Хофер
|Италия
|+41,3
|9
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+41,7
|10
|Антонен Гигонна
|Франция
|+53,0