Фуркад не финишировал в гонке преследования

После четвертой стрельбы в активе спортсмена было 4 промаха и 29-е промежуточное место.

Напомним, в спринте Фуркад стал 24-м. Победу в пасьюте одержал Йоханнес Бе, вторым к финишу пришел француз Кентен Фийон Майе, россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль. Следующий этап Кубка мира пройдет в Хохфильцене с 13 по 16 декабря.