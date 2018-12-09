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15:28 (мск), источник: Матч ТВ

Фуркад не финишировал в гонке преследования

Французкий биатлонист Мартен Фуркад не прошел до конца гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.

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Источник: РИА "Новости"

После четвертой стрельбы в активе спортсмена было 4 промаха и 29-е промежуточное место.

Напомним, в спринте Фуркад стал 24-м. Победу в пасьюте одержал Йоханнес Бе, вторым к финишу пришел француз Кентен Фийон Майе, россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль. Следующий этап Кубка мира пройдет в Хохфильцене с 13 по 16 декабря.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фийон Майе К.
Франция
3.
Логинов А.
Россия
9.12.2018, 13:45 Поклюка (Словения) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 30.20,4
2 Кантен Фийон Майе Франция +0,1
3 Александр Логинов Россия +01,9
4 Симон Эдер Австрия +16,1
5 Юлиан Эберхард Австрия +25,0
6 Тарьей Бе Норвегия +28,6
7 Хенрик Л`Абе-Лунн Норвегия +32,9
8 Лукас Хофер Италия +41,3
9 Беньямин Вегер Швейцария +41,7
10 Антонен Гигонна Франция +53,0
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