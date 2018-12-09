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14:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Да что же такое?! Логинов упал на последних метрах и упустил победу

Александр Логинов бился с Бё за победу в гонке преследования, но упал на последнем подъёме. У России опять лишь бронза.

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Источник: РИА "Новости"

Шипулина нет. Фаворит — есть

Мужская гонка преследования — российский претендент на медали. В прошлом, даже недалёком, это было знакомо: Шипулин обычно был где-то рядом, ну либо хотя бы в минуте отставания от лидера. И готов был отыгрывать значительное количество мест, чтобы из третьего десятка вылезать к бронзе. Однако Шипулина в сборной России нет, а фаворит — есть. И не в третьем десятке, а на третьем месте.

Неожиданно, прямо скажем. Александр Логинов в спринте взял и нажал скептикам на самое больное место — на их скептик. И теперь от него логично ждали как минимум повторения банкета. Гараничев и Елисеев были слишком далеко, но ответственность за наш любимый и многократно проверенный отыгрыш большого числа позиций с них никто не снимал. Ну и Латыпов со своего 43-го места мог удивить. В обе стороны.

Это какая-то тактика

Перед гонкой пошёл снег. Сервис-бригады начали лихорадочно перемазывать лыжи, от них теперь зависело чуть ли не больше, чем от самих биатлонистов. Йоханнес Бё, стартовавший первым, имел 16 секунд преимущества над Гигонна и Логиновым. То есть, ещё до старта француза и россиянина он должен был успеть умчаться со стадиона и неуклонно наращивать свое преимущество. Судя по ногам рыжего, он спокойно мог позволить себе два, а то и три промаха.

Так и получилось. За первый километр Бё привёз Логинову и Гигонна 10 секунд. При этом это не столько Бё рвал и метал, сколько никуда не спешили два его преследователя. Потому что на отметке 1,9 км группа из шести человек практически догнала Логинова и Гигонна. Хотелось верить, что это какая-то тактика.

У Фуркада всё плохо. У Логинова — хорошо

Хотелось? Верьте. Бё промазал один раз, Гигонна с Логиновым были точны и сократили своё отставание от рыжего до семи секунд. Отрыв до четвёртого места Тарьея Бё составил 10 секунд. Гараничев отработал точно, Елисеев промазал. Как и Фуркад.

Младший Бё снова начал убегать от преследователей, вот только теперь он стрелял точно. Логинов с Гигонна так же справились со стрельбой, россиянин работал чуть быстрее и вышел на второе место. Попал и Гараничев, он уже был в одной позиции от топ-10. А Фуркад снова промазал.

Шесть человек на одно серебро

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Ситуация особо не поменялась. Бё лидировал, Логинов и Гигонна катили в 20 секундах от него, за ними ещё в 15 секундах пыхтели второй Бё, Эдер и Л’Абе-Лунд. И вплоть до огневого рубежа всё так и оставалось, разве что Бё ещё убежал на пяток секунд.

На «стойке» Йоханнес всё пропал и поехал, видимо, к золотой медали. Это можно было констатировать почти наверняка, ведь при таких раскладах норвежец мог позволить себе пару промахов и всё равно остаться в деле. Тем более и Логинов, и Гигонна допустили по промаху. Со штрафного круга они выскочили сразу за Эдером и прямо перед носом у старшего Бё. Тут же были Фийон Майе и Л’Абе-Лунд, так что на данный момент на серебро с совершенно равными шансами претендовали шесть человек.

Логинов — лидер. Что?

Разумеется, все они ехали одной дружной толпой, и думать забыли про Бё. Он это понимал и тоже никуда особо не спешил, стараясь продышаться и приехать на рубеж в порядке. Приехал, с тем же преимуществом в 50 секунд. И… промазал те самые два раза.

И… утратил лидерство. После выхода со штрафного круга он увидел перед собой… спину Логинова! И сразу за Бё на дистанцию выскочил Фийон Майе. Четвёртым был Эдер, но он проигрывал Логинову 10 секунд, и очень слабо верилось, что он сможет отыграть их на последнем круге. А это означало, что без медали Россия сегодня не останется.

Упал…

Так хотелось, чтобы она была не бронзовая… Чтобы выскочить на финишную прямую, и порвать там Бё, доказав, что он вовсе не с другой планеты. Логинов лидировал и имел все шансы выиграть эту гонку, но вместо этого Александр на последнем подъёме перед стадионом воткнул палку себе в ботинок, упал и вместе с победой упустил и серебро.

Опять бронза, в этот раз она ещё обиднее. Зато мы знаем, что Логинов — в порядке. И тем злее он будет на втором этапе. А он будет — не сомневайтесь.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фийон Майе К.
Франция
3.
Логинов А.
Россия
9.12.2018, 13:45 Поклюка (Словения) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 30.20,4
2 Кантен Фийон Майе Франция +0,1
3 Александр Логинов Россия +01,9
4 Симон Эдер Австрия +16,1
5 Юлиан Эберхард Австрия +25,0
6 Тарьей Бе Норвегия +28,6
7 Хенрик Л`Абе-Лунн Норвегия +32,9
8 Лукас Хофер Италия +41,3
9 Беньямин Вегер Швейцария +41,7
10 Антонен Гигонна Франция +53,0
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