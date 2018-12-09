Да что же такое?! Логинов упал на последних метрах и упустил победу
Александр Логинов бился с Бё за победу в гонке преследования, но упал на последнем подъёме. У России опять лишь бронза.
Александр Логинов бился с Бё за победу в гонке преследования, но упал на последнем подъёме. У России опять лишь бронза.
Мужская гонка преследования — российский претендент на медали. В прошлом, даже недалёком, это было знакомо: Шипулин обычно был
Неожиданно, прямо скажем. Александр Логинов в спринте взял и нажал скептикам на самое больное место — на их скептик. И теперь от него логично ждали как минимум повторения банкета. Гараничев и Елисеев были слишком далеко, но ответственность за наш любимый и многократно проверенный отыгрыш большого числа позиций с них никто не снимал. Ну и Латыпов со своего 43-го места мог удивить. В обе стороны.
Перед гонкой пошёл снег.
Так и получилось. За первый километр Бё привёз Логинову и Гигонна 10 секунд. При этом это не столько Бё рвал и метал, сколько никуда не спешили два его преследователя. Потому что на отметке 1,9 км группа из шести человек практически догнала Логинова и Гигонна. Хотелось верить, что это
Хотелось? Верьте. Бё промазал один раз, Гигонна с Логиновым были точны и сократили своё отставание от рыжего до семи секунд. Отрыв до четвёртого места Тарьея Бё составил 10 секунд. Гараничев отработал точно, Елисеев промазал. Как и Фуркад.
Младший Бё снова начал убегать от преследователей, вот только теперь он стрелял точно. Логинов с Гигонна так же справились со стрельбой, россиянин работал чуть быстрее и вышел на второе место. Попал и Гараничев, он уже был в одной позиции от топ-10. А Фуркад снова промазал.
Ситуация особо не поменялась. Бё лидировал, Логинов и Гигонна катили в 20 секундах от него, за ними ещё в 15 секундах пыхтели второй Бё, Эдер и Л’Абе-Лунд. И вплоть до огневого рубежа всё так и оставалось, разве что Бё ещё убежал на пяток секунд.
На «стойке» Йоханнес всё пропал и поехал, видимо, к золотой медали. Это можно было констатировать почти наверняка, ведь при таких раскладах норвежец мог позволить себе пару промахов и всё равно остаться в деле. Тем более и Логинов, и Гигонна допустили по промаху. Со штрафного круга они выскочили сразу за Эдером и прямо перед носом у старшего Бё. Тут же были Фийон Майе и Л’Абе-Лунд, так что на данный момент на серебро с совершенно равными шансами претендовали шесть человек.
Разумеется, все они ехали одной дружной толпой, и думать забыли про Бё. Он это понимал и тоже никуда особо не спешил, стараясь продышаться и приехать на рубеж в порядке. Приехал, с тем же преимуществом в 50 секунд. И… промазал те самые два раза.
И… утратил лидерство. После выхода со штрафного круга он увидел перед собой… спину Логинова! И сразу за Бё на дистанцию выскочил Фийон Майе. Четвёртым был Эдер, но он проигрывал Логинову 10 секунд, и очень слабо верилось, что он сможет отыграть их на последнем круге. А это означало, что без медали Россия сегодня не останется.
Так хотелось, чтобы она была не бронзовая… Чтобы выскочить на финишную прямую, и порвать там Бё, доказав, что он вовсе не с другой планеты. Логинов лидировал и имел все шансы выиграть эту гонку, но вместо этого Александр на последнем подъёме перед стадионом воткнул палку себе в ботинок, упал и вместе с победой упустил и серебро.
Опять бронза, в этот раз она ещё обиднее. Зато мы знаем, что Логинов — в порядке. И тем злее он будет на втором этапе. А он будет — не сомневайтесь.
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|9.12.2018, 13:45
|Поклюка (Словения)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|30.20,4
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+0,1
|3
|Александр Логинов
|Россия
|+01,9
|4
|Симон Эдер
|Австрия
|+16,1
|5
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+25,0
|6
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+28,6
|7
|Хенрик Л`Абе-Лунн
|Норвегия
|+32,9
|8
|Лукас Хофер
|Италия
|+41,3
|9
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+41,7
|10
|Антонен Гигонна
|Франция
|+53,0