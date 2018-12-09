К этим бы ружьям да ноги другие… Что же творит женская сборная России?!

Источник: РИА "Новости"

Фуркаду стыдно. Это факт

Чёрт возьми, если бы не бронзовое падение Логинова на финише гонки преследования, именно этот факт стал бы сегодня главным. Какая там победа Бё, кто вообще стал вторым — да всем плевать на это. Фуркад — мертвейший, почему — никто не знает. Ему так плохо, что он снимает лыжи раньше финиша, а потом категорически отказывается давать комментарий после гонки.

Ах да, мы ведь сейчас о женской гонке преследования. Просто уж очень сложно до конца переварить произошедшее. Фуркаду стыдно, и это — факт.

Ладно, давайте к девушкам. В смысле — к женской гонке преследования. Здесь у нас не было человека в топ-3, зато было три человека в топ-13. И шансы, стало быть, тоже были. Наверное, всё-таки не на медали, это прям слишком круто. Но на пятёрку — да. Евгения Павлова, Ирина Старых, Маргарита Васильева — все они стартовали в минуте от лидера. От Кайсы Мякяряйнен.

Васнецову и Юрлову в расчёт брать смысла не было — далеко. Но лишь бы ненадолго.

Простая задача

Чисто стрелять — вот такая простая задача стояла перед нашими биатлонистками. Никуда не бежать, ждать ошибок соперниц и воспользоваться ими. На первом рубеже все справились, вот только если Павлова переместилась на одну строчку вверх, то Старых с Васильевой поползли вниз. Скорости им вообще не хватало.

А вот Павлова смело вышла во главу группы преследования и потащила ее за собой. Мякяряйнен лидировала, Вирер проигрывала ей 20 секунд, Витоцци и Фиалкова уступали ещё 30, а дальше в 15 секундах уже катила россиянка. Правда, долго лидировать в этой группе догоняющих она не планировала, и перед стрельбищем решила подышать.

75 точных выстрелов

Никто из первой четвёрки на второй «лёжке» не промазал, так что медальные расклады не поменялись. Вот только отставание Павловой от четвёртого места подросло. И после двух огневых рубежей можно было констатировать, что все пять наших биатлонисток не допустили ни единого промаха. Правда, на стрельбище царил штиль, но в прежние времена он нисколько не мешал нам мазать.

Вот и Кайсе штиль не только не мешал, но даже помогал. Третья стрельба на ноль опять не дала Вирер шанса зацепиться на финскую блондинку. Фиалкова и Витоцци тоже всё попали, а вот сразу после их стрельбы налетел небольшой вихрь. Многие в него попали, но только не россиянки. Ещё 25 точных выстрелов. Павлова — шестая. Старых — девятая. Васильева — 13-я.

За пятёрку, за десятку

Да, за медали мы, судя по всему, уже не боролись, всё-таки 25 секунд преимущества Витоцци и Фиалковой давали им обеим шанс даже на промах. Но за пятёрку, за десятку — ещё как. И это было хорошо.

Кайса на «стойке» закрыла все мишени, ее победе ничто не угрожало. Как и серебру Вирер — она тоже всё попала. Витоцци и Фиалкова разыгрывали бронзу, но не разыграли — безошибочная стрельба обеих отложила разборку до финишного круга или даже прямой.

Фавориты в эстафете

Павлова — точно. Старых — точно. Седьмое и десятое места после заключительной стрельбы — странно, но казалось, что мы можем лучше. Впереди был последний круг, на котором сборная России обычно умирает и возрождается где-то после финиша. Так что теперь мы мечтали о сохранении того, что есть, а не об улучшении.

Ну и почти сохранили. Старых финишировала восьмой, Павлова — десятой. В топ-20 попали Васильева с Юрловой, которая с 48-го места переехала на 17-е. Ни у одной сборной даже трёх человек в первой двадцатке не нашлось. Каково, а?