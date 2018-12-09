К этим бы ружьям да ноги другие… Что же творит женская сборная России?!
Два промаха на 100 выстрелов — так женская сборная России выступила в гонке преследования. Но не ищите медали — рано.
Два промаха на 100 выстрелов — так женская сборная России выступила в гонке преследования. Но не ищите медали — рано.
Чёрт возьми, если бы не бронзовое падение Логинова на финише гонки преследования, именно этот факт стал бы сегодня главным. Какая там победа Бё, кто вообще стал вторым — да всем плевать на это. Фуркад — мертвейший, почему — никто не знает. Ему так плохо, что он снимает лыжи раньше финиша, а потом категорически отказывается давать комментарий после гонки.
Ах да, мы ведь сейчас о женской гонке преследования. Просто уж очень сложно до конца переварить произошедшее. Фуркаду стыдно, и это — факт.
Ладно, давайте к девушкам. В смысле — к женской гонке преследования. Здесь у нас не было человека в топ-3, зато было три человека в топ-13. И шансы, стало быть, тоже были. Наверное,
Васнецову и Юрлову в расчёт брать смысла не было — далеко. Но лишь бы ненадолго.
Чисто стрелять — вот такая простая задача стояла перед нашими биатлонистками. Никуда не бежать, ждать ошибок соперниц и воспользоваться ими. На первом рубеже все справились, вот только если Павлова переместилась на одну строчку вверх, то Старых с Васильевой поползли вниз. Скорости им вообще не хватало.
А вот Павлова смело вышла во главу группы преследования и потащила ее за собой. Мякяряйнен лидировала, Вирер проигрывала ей 20 секунд, Витоцци и Фиалкова уступали ещё 30, а дальше в 15 секундах уже катила россиянка. Правда, долго лидировать в этой группе догоняющих она не планировала, и перед стрельбищем решила подышать.
Никто из первой четвёрки на второй «лёжке» не промазал, так что медальные расклады не поменялись. Вот только отставание Павловой от четвёртого места подросло. И после двух огневых рубежей можно было констатировать, что все пять наших биатлонисток не допустили ни единого промаха. Правда, на стрельбище царил штиль, но в прежние времена он нисколько не мешал нам мазать.
Вот и Кайсе штиль не только не мешал, но даже помогал. Третья стрельба на ноль опять не дала Вирер шанса зацепиться на финскую блондинку. Фиалкова и Витоцци тоже всё попали, а вот сразу после их стрельбы налетел небольшой вихрь. Многие в него попали, но только не россиянки. Ещё 25 точных выстрелов. Павлова — шестая. Старых — девятая. Васильева — 13-я.
Да, за медали мы, судя по всему, уже не боролись,
Кайса на «стойке» закрыла все мишени, ее победе ничто не угрожало. Как и серебру Вирер — она тоже всё попала. Витоцци и Фиалкова разыгрывали бронзу, но не разыграли — безошибочная стрельба обеих отложила разборку до финишного круга или даже прямой.
Павлова — точно. Старых — точно. Седьмое и десятое места после заключительной стрельбы — странно, но казалось, что мы можем лучше. Впереди был последний круг, на котором сборная России обычно умирает и возрождается
Ну и почти сохранили. Старых финишировала восьмой, Павлова — десятой. В топ-20 попали Васильева с Юрловой, которая с 48-го места переехала на 17-е. Ни у одной сборной даже трёх человек в первой двадцатке не нашлось. Каково, а?
Уже через неделю — эстафета. И с такой командой мы готовы быть главными претендентами на победу. Чудо
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|9.12.2018, 16:45
|Поклюка (Словения)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|29.16,9
|2
|Доротея Вирер
|Италия
|+41,3
|3
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+59,2
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+01.01,5
|5
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.22,1
|6
|Клэр Иган
|США
|+01.22,4
|7
|Ирина Кривко
|Беларусь
|+01.26,6
|8
|Ирина Старых
|Россия
|+01.35,6
|9
|Франциска Пройсс
|Германия
|+01.43,7
|10
|Евгения Павлова
|Россия
|+01.48,4