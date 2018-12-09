Мякяряйнен: Не припомню гонки, где столько спортсменок стреляли бы на ноль

Кайса первой ушла в гонку и не допустила промахов на четырёх огневых рубежах, как и ещё 6 спортсменок из топ-10 гонки, включая россиянок Ирину Старых и Евгению Павлову.

«Это была отличная гонка для многих девушек. Не припомню гонки, где столько спортсменок стреляли бы на ноль. Мне приходилось бежать быстро, потому что знала, что Доротея отыграет много времени на рубеже. На лыжне я не чувствовала себе идеально, но этого хватило для победы. В биатлоне всякое может случиться, думаю, что это была захватывающая гонка», — передаёт слова Мякяряйнен корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.