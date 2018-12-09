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18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Мякяряйнен: Не припомню гонки, где столько спортсменок стреляли бы на ноль

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала свою убедительную победу в гонке преследования на первом этапе Кубка мира, который завершился в Поклюке (Словения).

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Источник: РИА "Новости"

Кайса первой ушла в гонку и не допустила промахов на четырёх огневых рубежах, как и ещё 6 спортсменок из топ-10 гонки, включая россиянок Ирину Старых и Евгению Павлову.

«Это была отличная гонка для многих девушек. Не припомню гонки, где столько спортсменок стреляли бы на ноль. Мне приходилось бежать быстро, потому что знала, что Доротея отыграет много времени на рубеже. На лыжне я не чувствовала себе идеально, но этого хватило для победы. В биатлоне всякое может случиться, думаю, что это была захватывающая гонка», — передаёт слова Мякяряйнен корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

1.
Мякяряйнен К.
Финляндия
2.
Вирер Д.
Италия
3.
Фиалкова П.
Словакия
9.12.2018, 16:45 Поклюка (Словения) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Кайса Мякяряйнен Финляндия 29.16,9
2 Доротея Вирер Италия +41,3
3 Паулина Фиалкова Словакия +59,2
4 Лиза Виттоцци Италия +01.01,5
5 Марта Ольсбу Норвегия +01.22,1
6 Клэр Иган США +01.22,4
7 Ирина Кривко Беларусь +01.26,6
8 Ирина Старых Россия +01.35,6
9 Франциска Пройсс Германия +01.43,7
10 Евгения Павлова Россия +01.48,4
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