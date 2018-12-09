Маргарита Васильева: За этап ставлю себе тройку. Кажется, я пока этот ход не тяну
Разговор по итогам пасьюта.
Разговор по итогам пасьюта.
Маргарита Васильева в пасьюте финишировала пятнадцатой, уступив Ирине Старых и Евгении Павловой, но обойдя Екатерину
— Что случилось на первой лежке?
— А телевидение не спросило (смеется).
— А я заметил.
— Я пришла не на свой коврик. Нужно же ложиться по приходу, а я легла по номеру, перепутала с
— Сколько потеряли?
— Не могу сказать точно, ощущение, что потеряла секунду, но это гонка, на самом деле по протоколу, думаю, около десяти секунд. Это, конечно, очень много. На кубке мира с его скоростями когда бежишь, даже кашлянуть не можешь, очки поправить. Ты бежишь как ужаленный, очень быстро, со старта. У нас такого на чемпионате России нет. Здесь никто не дает себе поблажек, работают всю дистанцию от начала до конца.
— Как удалось справиться с нервами на лежке, после этих смен позиций?
— Я успокоилась, поняла, что мне будет очень сложно догнать и нужно делать все без ошибок. Так и отработала три рубежа. На последней стойке поторопилась, немного дернула. Когда приходишь на рубеж уставшим, тебя шатает, мотает и прикладываешь очень много сил на то, чтобы отстрелять чисто. А тут еще последний рубеж, ты стоишь и автоматически работаешь: раз, два, три, не пошло, четыре, пять.
— Этот кубок стал для вас большим дебютом. Какую поставите себе оценку по итогам всех гонок?
— Тройку.
— Почему тройку?! Вы пятнадцатая в пасьюте, а в прошлом году в Эстерсунде в пятнашку вошла только Юрлова!
— Я не рада таким своим выступлениям, вижу, как мне тяжело функционально. Может быть, другие девушки бегут не в полную силу, но я, поверьте, выкладываюсь полностью, от и до. Не начинаю спокойно, не плужу на спуске, а все равно проигрываю девушкам из команды, и мне это не нравится.
— Так уж и проигрываете?
— Ну смотрите: в спринте я уступила Жене Павловой, Ире Старых. Мне кажется, я этот ход не тяну.
— Может быть, нужно просто успокоиться и подождать?
— Может быть. Конечно, если мы дальше на кубках будем выступать лучше, появится ход и результат, то я буду вспоминать свои сегодняшние слова, улыбаясь. Но сейчас я не могу так сказать.
— Что говорят тренеры?
— Успокаивают, тем более, что после индивидуалки я плакала. Сказали, что я зря плачу, что подготовка построена таким образом, что мы должны бежать весь сезон до конца. И сейчас нет смысла набирать форму.
— Норицын сказал, что вчера на спринте вы слишком бурно начали последний круг и поэтому устали еще до начала главных подъемов.
— Я не согласна с такой оценкой. Тут после рубежа особо негде бурно начинать, потому что подъем небольшой, и сбавлять на нем нет смысла, лучше его пробежать побыстрее. Просто организм пока не готов, и меня не хватило на главные последнего круга вчера.
— Если говорить о выступлении всей женской сборной, ожидали, что все девушки будут так высоко по итогам пасьюта, четверо в двадцатке?
— Нет, не ожидала. Девушки, которые были в предыдущем сезоне в команде — Виролайлен, Акимова, Услугина, — приезжая на российские соревнования, нас обыгрывали. И видя, как они выступают на кубках мира, я думала, что мы окажемся
— Стоит ожидать большой ротации в команде после «Ижевской винтовки», учитывая ваши результаты и то, что показывают на кубке IBU?
— Если правила будут соблюдать строго, то нет. Мы бежим хорошо, девушки на IBU тоже. Все выполняют свои условия отбора. И по итогам трех кубков ротации, думаю, не будет. Может быть поменяют Ульяну Кайшеву, потому что ей пока тяжело, хотя если она к третьему кубку наберет форму, то все будет нормально.
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|9.12.2018, 16:45
|Поклюка (Словения)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|29.16,9
|2
|Доротея Вирер
|Италия
|+41,3
|3
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+59,2
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+01.01,5
|5
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.22,1
|6
|Клэр Иган
|США
|+01.22,4
|7
|Ирина Кривко
|Беларусь
|+01.26,6
|8
|Ирина Старых
|Россия
|+01.35,6
|9
|Франциска Пройсс
|Германия
|+01.43,7
|10
|Евгения Павлова
|Россия
|+01.48,4