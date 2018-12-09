Маргарита Васильева: За этап ставлю себе тройку. Кажется, я пока этот ход не тяну

Источник: Матч ТВ

Маргарита Васильева в пасьюте финишировала пятнадцатой, уступив Ирине Старых и Евгении Павловой, но обойдя Екатерину Юрлову-Перхт. Все испортил последний рубеж, где Васильева, стрелявшая до этого чисто, допустила обидный промах. Плюс еще на первой лежке заметалась между ковриками, словно запутавшись, где должна стрелять. С разговора об этом инциденте мы и начали разговор об итогах первого в карьере 27-летней Васильевой этапа кубка мира.

— Что случилось на первой лежке?

— А телевидение не спросило (смеется).

— А я заметил.

— Я пришла не на свой коврик. Нужно же ложиться по приходу, а я легла по номеру, перепутала с масс-стартом. Пришлось встать и лечь на нужное место (на видео ниже смотрите с отметки 1:00 на заднем плане — прим. «Матч ТВ»).

— Сколько потеряли?

— Не могу сказать точно, ощущение, что потеряла секунду, но это гонка, на самом деле по протоколу, думаю, около десяти секунд. Это, конечно, очень много. На кубке мира с его скоростями когда бежишь, даже кашлянуть не можешь, очки поправить. Ты бежишь как ужаленный, очень быстро, со старта. У нас такого на чемпионате России нет. Здесь никто не дает себе поблажек, работают всю дистанцию от начала до конца.

— Как удалось справиться с нервами на лежке, после этих смен позиций?

— Я успокоилась, поняла, что мне будет очень сложно догнать и нужно делать все без ошибок. Так и отработала три рубежа. На последней стойке поторопилась, немного дернула. Когда приходишь на рубеж уставшим, тебя шатает, мотает и прикладываешь очень много сил на то, чтобы отстрелять чисто. А тут еще последний рубеж, ты стоишь и автоматически работаешь: раз, два, три, не пошло, четыре, пять.

— Этот кубок стал для вас большим дебютом. Какую поставите себе оценку по итогам всех гонок?

— Тройку.

— Почему тройку?! Вы пятнадцатая в пасьюте, а в прошлом году в Эстерсунде в пятнашку вошла только Юрлова!

— Я не рада таким своим выступлениям, вижу, как мне тяжело функционально. Может быть, другие девушки бегут не в полную силу, но я, поверьте, выкладываюсь полностью, от и до. Не начинаю спокойно, не плужу на спуске, а все равно проигрываю девушкам из команды, и мне это не нравится.

— Так уж и проигрываете?

— Ну смотрите: в спринте я уступила Жене Павловой, Ире Старых. Мне кажется, я этот ход не тяну.

— Может быть, нужно просто успокоиться и подождать?

— Может быть. Конечно, если мы дальше на кубках будем выступать лучше, появится ход и результат, то я буду вспоминать свои сегодняшние слова, улыбаясь. Но сейчас я не могу так сказать.

— Что говорят тренеры?

— Успокаивают, тем более, что после индивидуалки я плакала. Сказали, что я зря плачу, что подготовка построена таким образом, что мы должны бежать весь сезон до конца. И сейчас нет смысла набирать форму.

— Норицын сказал, что вчера на спринте вы слишком бурно начали последний круг и поэтому устали еще до начала главных подъемов.

— Я не согласна с такой оценкой. Тут после рубежа особо негде бурно начинать, потому что подъем небольшой, и сбавлять на нем нет смысла, лучше его пробежать побыстрее. Просто организм пока не готов, и меня не хватило на главные последнего круга вчера.

— Если говорить о выступлении всей женской сборной, ожидали, что все девушки будут так высоко по итогам пасьюта, четверо в двадцатке?

— Нет, не ожидала. Девушки, которые были в предыдущем сезоне в команде — Виролайлен, Акимова, Услугина, — приезжая на российские соревнования, нас обыгрывали. И видя, как они выступают на кубках мира, я думала, что мы окажемся где-то на тех же местах. Сейчас, оказываясь в двадцатке пасьюта, я даже не понимаю, почему это происходит.

— Стоит ожидать большой ротации в команде после «Ижевской винтовки», учитывая ваши результаты и то, что показывают на кубке IBU?