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00:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У мужской сборной России снова есть лидер. И это не Антон Шипулин

В воскресенье в словенской Поклюке Александр Логинов мог выиграть первую в своей карьере гонку на этапе Кубка мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье во время гонки преследования россиянин Александр Логинов лидировал, но упал на финишном подъеме и стал только третьим.

На наших глазах вершится история, в которой от счастья до драмы — один взмах лыжной палки. В воскресенье в словенской Поклюке Александр Логинов мог выиграть первую в своей карьере гонку на этапе Кубка мира. 26-летний россиянин ушел на финишный круг с последнего огневого рубежа лидером и атаковал в подъем перед заключительной 300-метровкой. Но на долю секунду потерял концентрацию, попал палкой в ботинок и растянулся на склоне, пропустив вперед двух соперников. В итоге вместо золота Логинов довольствовался бронзой.

В Поклюке Александр падал еще и в индивидуальной гонке — на спуске перед заключительной стрельбой. В результате того падения диоптр биатлониста оказался забит снегом, а гонка — испорчена. Но, несмотря на досадные недоразумения, выступление Логинова на старте сезона оставило сильное впечатление — на его счету два третьих места (в спринте и пасьюте).

Для российских болельщиков, измученных медальными антирекордами прошлого сезона эти подиумы — как бальзам на раны. Оказывается, провальный стартовый этап — это совсем не обязательное условие выступления нашей сборной в Кубке мира.

По итогам первых восьми стартов рано делать далеко идущие выводы. Но, похоже, наша мужская сборная может получить в лице Логинова хорошую замену Антону Шипулину — многолетнему лидеру команды, который сейчас пропускает стартовые этапы и в обозримом будущем собирается завершать карьеру. Звездному будущему Александра, безусловно, будет мешать его допинговое прошлое. Но он сполна заплатил за все старые ошибки и теперь уже окончательно сумел перезагрузить карьеру после дисквалификации.

В прошлом сезоне вокруг Логинова разгорались нешуточные страсти — лидер мирового биатлона Мартен Фуркад гнобил россиянина за допинг в соцсетях. Александра не пустили на Олимпиаду в Пхенчхан, а потом из-за проблем с шенгеном он пропустил финский и норвежский этапы Кубка мира. Показать себя в таких условиях было практически невозможно, но теперь весь этот кошмар позади.

Да, Логинов все еще падает на трассе в самые неподходящие моменты, но это явно происходит из-за чрезмерного старания. Практически все топ-биатлонисты переживали подобные моменты. А опыта преодоления трудностей у Александра — на десятерых. Именно это позволяет надеяться, что он способен стать лидером нашей команды всерьез и надолго.

В последние сезоны мы наблюдали много стремительных взлетов россиян и не менее стремительных уходов в тень. Но Логинов, который еще в юниорах ходил в подающих надежды, слишком много времени провел в ожидании возможности реализовать свой потенциал, чтобы легко отступиться в тот момент, когда цель так близка.

Александр — непростая личность, и можно по-разному относиться к его нынешнему взлету. Но следить за его карьерой со всеми ее изгибами и потрясениями как минимум интересно. А если он все-таки добьется долгожданных побед, мы наверняка увидим новые грани его таланта. И случится это может уже на этой неделе — на следующем этапе в австрийском Хохфильцене.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фийон Майе К.
Франция
3.
Логинов А.
Россия
9.12.2018, 13:45 Поклюка (Словения) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 30.20,4
2 Кантен Фийон Майе Франция +0,1
3 Александр Логинов Россия +01,9
4 Симон Эдер Австрия +16,1
5 Юлиан Эберхард Австрия +25,0
6 Тарьей Бе Норвегия +28,6
7 Хенрик Л`Абе-Лунн Норвегия +32,9
8 Лукас Хофер Италия +41,3
9 Беньямин Вегер Швейцария +41,7
10 Антонен Гигонна Франция +53,0
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