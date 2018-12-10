У мужской сборной России снова есть лидер. И это не Антон Шипулин
В воскресенье в словенской Поклюке Александр Логинов мог выиграть первую в своей карьере гонку на этапе Кубка мира.
В воскресенье в словенской Поклюке Александр Логинов мог выиграть первую в своей карьере гонку на этапе Кубка мира.
В воскресенье во время гонки преследования россиянин Александр Логинов лидировал, но упал на финишном подъеме и стал только третьим.
На наших глазах вершится история, в которой от счастья до драмы — один взмах лыжной палки. В воскресенье в словенской Поклюке Александр Логинов мог выиграть первую в своей карьере гонку на этапе Кубка мира. 26-летний россиянин ушел на финишный круг с последнего огневого рубежа лидером и атаковал в подъем перед заключительной 300-метровкой. Но на долю секунду потерял концентрацию, попал палкой в ботинок и растянулся на склоне, пропустив вперед двух соперников. В итоге вместо золота Логинов довольствовался бронзой.
В Поклюке Александр падал еще и в индивидуальной гонке — на спуске перед заключительной стрельбой. В результате того падения диоптр биатлониста оказался забит снегом, а гонка — испорчена. Но, несмотря на досадные недоразумения, выступление Логинова на старте сезона оставило сильное впечатление — на его счету два третьих места (в спринте и пасьюте).
Для российских болельщиков, измученных медальными антирекордами прошлого сезона эти подиумы — как бальзам на раны. Оказывается, провальный стартовый этап — это совсем не обязательное условие выступления нашей сборной в Кубке мира.
По итогам первых восьми стартов рано делать далеко идущие выводы. Но, похоже, наша мужская сборная может получить в лице Логинова хорошую замену Антону Шипулину — многолетнему лидеру команды, который сейчас пропускает стартовые этапы и в обозримом будущем собирается завершать карьеру. Звездному будущему Александра, безусловно, будет мешать его допинговое прошлое. Но он сполна заплатил за все старые ошибки и теперь уже окончательно сумел перезагрузить карьеру после дисквалификации.
В прошлом сезоне вокруг Логинова разгорались нешуточные страсти — лидер мирового биатлона Мартен Фуркад гнобил россиянина за допинг в соцсетях. Александра не пустили на Олимпиаду в Пхенчхан, а потом
Да, Логинов все еще падает на трассе в самые неподходящие моменты, но это явно происходит
В последние сезоны мы наблюдали много стремительных взлетов россиян и не менее стремительных уходов в тень. Но Логинов, который еще в юниорах ходил в подающих надежды, слишком много времени провел в ожидании возможности реализовать свой потенциал, чтобы легко отступиться в тот момент, когда цель так близка.
Александр — непростая личность, и можно
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|9.12.2018, 13:45
|Поклюка (Словения)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|30.20,4
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+0,1
|3
|Александр Логинов
|Россия
|+01,9
|4
|Симон Эдер
|Австрия
|+16,1
|5
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+25,0
|6
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+28,6
|7
|Хенрик Л`Абе-Лунн
|Норвегия
|+32,9
|8
|Лукас Хофер
|Италия
|+41,3
|9
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+41,7
|10
|Антонен Гигонна
|Франция
|+53,0