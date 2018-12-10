У мужской сборной России снова есть лидер. И это не Антон Шипулин

Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье во время гонки преследования россиянин Александр Логинов лидировал, но упал на финишном подъеме и стал только третьим.

На наших глазах вершится история, в которой от счастья до драмы — один взмах лыжной палки. В воскресенье в словенской Поклюке Александр Логинов мог выиграть первую в своей карьере гонку на этапе Кубка мира. 26-летний россиянин ушел на финишный круг с последнего огневого рубежа лидером и атаковал в подъем перед заключительной 300-метровкой. Но на долю секунду потерял концентрацию, попал палкой в ботинок и растянулся на склоне, пропустив вперед двух соперников. В итоге вместо золота Логинов довольствовался бронзой.

В Поклюке Александр падал еще и в индивидуальной гонке — на спуске перед заключительной стрельбой. В результате того падения диоптр биатлониста оказался забит снегом, а гонка — испорчена. Но, несмотря на досадные недоразумения, выступление Логинова на старте сезона оставило сильное впечатление — на его счету два третьих места (в спринте и пасьюте).

Для российских болельщиков, измученных медальными антирекордами прошлого сезона эти подиумы — как бальзам на раны. Оказывается, провальный стартовый этап — это совсем не обязательное условие выступления нашей сборной в Кубке мира.

По итогам первых восьми стартов рано делать далеко идущие выводы. Но, похоже, наша мужская сборная может получить в лице Логинова хорошую замену Антону Шипулину — многолетнему лидеру команды, который сейчас пропускает стартовые этапы и в обозримом будущем собирается завершать карьеру. Звездному будущему Александра, безусловно, будет мешать его допинговое прошлое. Но он сполна заплатил за все старые ошибки и теперь уже окончательно сумел перезагрузить карьеру после дисквалификации.

В прошлом сезоне вокруг Логинова разгорались нешуточные страсти — лидер мирового биатлона Мартен Фуркад гнобил россиянина за допинг в соцсетях. Александра не пустили на Олимпиаду в Пхенчхан, а потом из-за проблем с шенгеном он пропустил финский и норвежский этапы Кубка мира. Показать себя в таких условиях было практически невозможно, но теперь весь этот кошмар позади.

Да, Логинов все еще падает на трассе в самые неподходящие моменты, но это явно происходит из-за чрезмерного старания. Практически все топ-биатлонисты переживали подобные моменты. А опыта преодоления трудностей у Александра — на десятерых. Именно это позволяет надеяться, что он способен стать лидером нашей команды всерьез и надолго.

В последние сезоны мы наблюдали много стремительных взлетов россиян и не менее стремительных уходов в тень. Но Логинов, который еще в юниорах ходил в подающих надежды, слишком много времени провел в ожидании возможности реализовать свой потенциал, чтобы легко отступиться в тот момент, когда цель так близка.