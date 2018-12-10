Топор уже не нужен. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону

После окончания мужской гонки преследования к удрученному Александру Логинову подошел Рико Гросс. Похлопал по плечу и спросил, как вышло, что Александр упал перед самым финишем? Ну да, нынешний тренер сборной Австрии не чужой нам человек, Гросс несколько лет был старшим тренером российской мужской команды. И все же сценка была характерна. Свидетельствую: никаких косых взглядов, никаких броских жестов и язвительных слов в адрес биатлонистов и тренеров сборной России. Всё. Бойкот кончился.
Ну да, допинговые дела четырех наших спортсменов на рассмотрении IBU. 15 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет заседание Исполкома союза, в обширной повестке значится и проблема четверых русских. А ведь среди них Евгений Устюгов, и речь идет о периоде с 2012 по 2015 год. То есть под угрозой изъятия самая звонкая российская медаль в Сочи, за победу в мужской биатлонной эстафете.
А нынешняя команда — чистая. И потому — добро пожаловать домой, в ту самую «биатлонную семью». Уже одно это — приятнейший итог первого этапа нынешнего Кубка мира.
Перед началом соревнований в Поклюке я написал, что если удастся выиграть хотя бы одну медаль, то оптимизма хватит на весь оставшийся сезон, даже если никаких других успехов не будет. Вышло даже две медали, бронзовые. Обе выиграны Александром Логиновым, одна в спринте, другая в преследовании. Да он еще и был расстроен злополучным падением, после которого Александра и утешал Гросс. Не упади, боролся бы на финише с младшим Бё и
Редкостное невезение досталось Логинову в Поклюке. В индивидуальной гонке полетел кувырком на спуске, ушиб спину, ну и потерял время, конечно. В спринте уступил серебряному призеру 0,3 секунды. Ну и в преследовании на ровном месте ткнул палкой в свой же ботинок, свалился. И с эдакими приключениями Александр все же стал двукратным призером этапа. Надо полагать, всё довольно неплохо у него, если для победы не хватает только удачи. Более того, Логинов не видит причин
После спринта Логинов резонно заметил: «Не хочу зацикливаться на этой гонке. Хочется в каждой гонке максимум показывать. Хорошо, когда занимаешь
А став призером в преследовании, Александр начисто отмел предположения о том, что он волновался больше обычного.
«Меня радует сам факт, что сегодня удалось найти компромисс стрельбы и хода, рад, что удалось подняться на подиум. Надеюсь, что нашел свои кондиции. Но пока прошел только один этап, надеюсь, что удастся сохранить форму до конца сезона. Сегодня просто шел в своем темпе, в своем пульсовом режиме. Таком, чтобы получше подойти на стрельбу. И стрелял в своем режиме. По совокупности стрельбы и функционального состояния сейчас у меня не самый высокий уровень. Даже совсем не высокий. Поэтому стараюсь показывать стабильный результат, ну и нужно, естественно, наращивать форму», — спокойно констатировал Александр.
Это несомненно. Ведь без двух медалей Логинова результаты мужской команды в Поклюке смотрятся бледно. Дмитрий Малышко финишировал в индивидуальной гонке 12-м, и сказал, что, конечно, его форма пока не слишком хороша. Да, стрелял он очень быстро и метко — всего один промах. Но бежал не впечатляюще.
«Я знал, что именно сегодня будет такое самочувствие. Еще в эстафете чувствовалось западение по скорости, а сегодня была 20-километровая гонка. Но, надеюсь, после такой тяжелой дистанции организм проработается, и мы на спринте будем намного лучше смотреться», — пообещал Малышко.
Увы. Организм, может, и проработался, только вот это не помогло. Три промаха лежа в спринте, и Дмитрий даже не попал в число 60-ти лучших, допущенных к преследованию.
Евгений Гараничев занял в трех личных гонках 36-е, 22-е и 24-е места. Матвей Елисеев — то же самое: 20-е, 27-е, 29-е. Еще и нервничал перед стартом жутко.
То, что это первая гонка в сезоне, сказалось в плане нервов. Не справился с первым и со вторым рубежом. Я рад, что при таких нервах совершил на первой стрельбе всего одну ошибку. Именно на рубеже было очень приличное волнение.
Из-занервов первый круг немного дерганный был, может, не всю свою технику смог показать. Но потом пришлось поработать за Йоханнессом (Бё — ред.) два круга, поймал свою технику и приноровился к трассе.
И хотя в спринте и преследовании Елисеев выступил спокойнее, получилось даже хуже. А Алексей Слепов будто разучился стрелять. Шесть промахов в индивидуальной гонке, четыре — в спринте. Ну, а про Эдуарда Латыпова тренер мужской команды Артем Истомин сказал, что вся проблема спортсмена в психологии. Истомин — аналитик, он точно знает, что организм Латыпова в рабочем состоянии, но сбоит на трассе.
То есть всё не очень хорошо, так? Не так. Еще раз напомню, что у команды — новый тренерский штаб во главе с Анатолием Хованцевым. И работает сборная по новой методике, даже по новой логистике. Еще в сентябре Хованцев говорил мне, что год уйдет только на то, чтобы все притерлись друг к другу. Чтобы спортсмены привыкли к новой методе, прониклись ею. Да хотя бы на то, чтобы всякий четко знал, что делать в каждую минуту. Пока этого нет, иначе не случился бы глупейший
Это я к тому, что предпочитаю не считать успех Логинова счастливой случайностью на общем унылом фоне, а наоборот, считать неудачи его партнеров именно неудачами и недоработками. Почитайте на нашем сайте интервью Артема Истомина через несколько дней, многое поймете. И, может быть, примете мой оптимизм.
Зато в отношении женской сборной оптимизм подкрепляется цифрами.
При этом из шести спортсменок в команде — три дебютантки, одна «вернувшаяся», и только две — с неким непрерывным опытом большого биатлона в последние годы. Вот
Ульяна не раз говорила, что она не «декабристка», вот только международный календарь под нее никто не поменяет. Кайшева прекрасно это осознает, она очень сообразительная девушка. Значит, надо с этим
Как мы все болели за Ирину Старых в индивидуальной гонке! Вернулась после дисквалификации, пробилась в команду, и вот он шанс. Не промахнись Ирина последним (!) выстрелом в индивидуальной гонке, была бы второй, а то и первой. Но промазала и финишировала 12-й. Исключительно обидно упустить такую возможность для эффектного возвращения. Но ведь не раскисла. Один промах в спринте, чистая стрельба в преследовании, и вот Старых восьмая в общем зачете Кубка мира, лучшая из наших!
Жаль только, что Ирина с удивительным упорством отказывается от интервью. Как и
Однако, не будь всей этой новизны, та же Старых в сборную, скорее всего, не попала бы. Но решили, что отбор пройдет по чисто спортивному принципу, и — добро пожаловать, дебютантки! Да какие разные. Маргарите Васильевой, между прочим, 27 лет, она уже мама. Ее комментарии милы своей непосредственностью. Вот реакция на выступление в индивидуальной гонке.
Первая гонка, эти 15 километров меня задавили немного. Не было нервозности
из-затого, что это именно первая гонка, я была спокойна. Задавили потому, что нет у нас еще пока сил, нет полной готовности. У нас еще вся зима впереди, а в начале сезона пока сложно. Разгоняться будем стартами, но все равно хочется, чтобы было легко. Чтобы сил хватало. Чтобы была мощность, толчок. А сейчас ни мощности, ни толчка, ни сил.
После спринта Маргарита радостно описывала общение с семьей и даже с собственным организмом.
«Я начала не в свою силу, а чуть быстрее, потому что надо разогнать организм, показать ему, насколько должно быть тяжело. В индивидуальной гонке я слабо шла и не показала организму, что такое “тяжело”, а сегодня смогла. Несколько раз на дню связываемся с семьей. Ребенок смотрит телевизор, и постоянно спрашивает: “Мама, как ты в телевизор попала?” Он понимает, что я спортсменка, ему приятно видеть меня по телевизору», — поделилась ощущениями биатлонистка.
Наконец, после преследования Маргарита просто фонтанировала искренностью эмоций, вызванных прытью соперниц.
«Гонка была такая, что даже очки поправить не можешь, едешь с очками вкривь и вкось. Нет времени ничего сделать, кашлянуть некогда. Соперницы бежали как ужаленные, очень быстро. И так с самого начала пошло. У нас на чемпионате России такого нет. А здесь все бегут сломя голову, никто не дает себе поблажек, все бегут очень быстро всю дистанцию от начала до конца», — удивленно поведала она.
Валерия Васнецова, напротив, весьма юна. Ей 21 год, она еще имеет право выступать в юниорских соревнованиях. И вот юниорка в трех гонках, на десяти рубежах допустила один (!) промах. 49 из 50-ти. По мне, так это круто. Она тоже охотно описывала свои ощущения от соревнования с сильнейшими биатлонистками мира.
«Может, я пока еще не отошла от гонки и не могу настолько сильно удивиться. Но для меня очень хороший результат, и я буду стараться отдавать всю себя от гонки к гонке. Я рада, что, как говорится, выстрелила в нужный момент. Не скажу, что ходом довольна, я чувствовала себя не идеально, было тяжело. Да, есть сожаление, конечно, что в десятку не попала. Мне буквально три секунды не хватило, но я сегодня действительно отдала всю себя на гонке. Думаю, что от старта к старту будем разгоняться», — сказала обрадованная своим 13-м местом Валерия после индивидуальной гонки.
А после спринта она уже заговорила
Два нуля и 1 минута 15 секунд отставания от победительницы для взрослого спорта не критично. Это не юниорские гонки, когда я с нулями могла привозить достаточно много соперницам, здесь всё
по-другому.Но мы же работаем, не стоим на месте.
А четче всех описала чувства новичка Евгения Павлова. После индивидуальной гонки, в которой она заняла 31-е место, Евгения говорила с журналистами совершенно спокойно, без дебютантской дрожи в голосе.
«Думаю, что дебют получился
И ведь всё получилось! В спринте Евгения стала 8-й, в преследовании — 10-й. Не промахнувшись ни разу в двух гонках.
«Еще раз показывает практика, что можно бороться, тем более с нулем. То, что три новичка сборной отстреляли “на ноль”, это не совпадение. Это результат очень хорошей летней работы, спасибо тренерам», — сказала спортсменка.
А ведь и впрямь хорошо поработали, раз такие результаты. Из них главный в том, что половина женской сборной попробовала Кубок мира на зуб, и зубы остались целы. А что до медалей, то аппетит, при наличии зубов, непременно приходит в процессе еды.
Ну да, ошибок и недочетов навалом. В той же функциональной подготовке, например. Александр Логинов потерял 6 секунд на заключительных 500 метрах спринта, и не смог объяснить, почему так вышло. Маргарита Васильева в спринте ушла со второй стрельбы четвертой, а финишировала 13-й. Матвей Елисеев, сравнивая свой ход в индивидуальной гонке и в спринте, сказал, что это были два разных человека, но даже второй пока бежит не быстро. А Евгения Павлова после преследования назвала ноги просто ватными.
Хватало и полной ерунды. Помимо упомянутых уже пустой обоймы Малышко и опоздавших лыж Латыпова, была и попытка Васильевой залечь на чужой коврик, хорошо хоть Маргарита вовремя спохватилась. Но, повторю, Анатолий Хованцев честно предупреждал, что понадобится время на то, чтобы команда начала функционировать без сбоев.
Да и у кого их нет?! Мартен Фуркад, выиграв индивидуальную гонку, начисто провалил спринт, и никто из французов, включая самого Мартена, не смог объяснить, что это было. А в преследовании, поняв, что нет ни скорости, ни меткости, Фуркад вообще сошел с дистанции.
Анастасия Кузьмина, решившая
А еще, например, немец Кюн и норвежец Кристиансен сцепились лыжами на стрельбище и едва не переломали друг другу ноги и экипировку. И так далее. Что поделать, начало сезона. Да еще послеолимпийского сезона. Первого сезона без Бьёрндалена, Домрачевой и еще нескольких десятков былых лидеров. Так что еще работать и работать напильниками, сглаживая всевозможные шероховатости.
Пригодится напильник и нашей команде. Но не топор и даже не рубанок. Полагаю, время этих инструментов прошло. И это главный источник оптимизма для меня. По крайней мере, сейчас. А разочароваться никогда не поздно. Но не хотелось бы. И, надеюсь, не придется.