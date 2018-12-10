Топор уже не нужен. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Снова свои

После окончания мужской гонки преследования к удрученному Александру Логинову подошел Рико Гросс. Похлопал по плечу и спросил, как вышло, что Александр упал перед самым финишем? Ну да, нынешний тренер сборной Австрии не чужой нам человек, Гросс несколько лет был старшим тренером российской мужской команды. И все же сценка была характерна. Свидетельствую: никаких косых взглядов, никаких броских жестов и язвительных слов в адрес биатлонистов и тренеров сборной России. Всё. Бойкот кончился.

Александр Логинов (Россия) и тренер мужской сборной Австрии по биатлону Рикко Гросс | Источник: РИА "Новости"

Ну да, допинговые дела четырех наших спортсменов на рассмотрении IBU. 15 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет заседание Исполкома союза, в обширной повестке значится и проблема четверых русских. А ведь среди них Евгений Устюгов, и речь идет о периоде с 2012 по 2015 год. То есть под угрозой изъятия самая звонкая российская медаль в Сочи, за победу в мужской биатлонной эстафете.

И все же ни шведы, ни чехи, и никто другой из недавних обличителей русского допинга не возобновляет свои атаки. Рассуждают былые недоброжелатели так: если что и найдут у русских, то это прошлые дела.

А нынешняя команда — чистая. И потому — добро пожаловать домой, в ту самую «биатлонную семью». Уже одно это — приятнейший итог первого этапа нынешнего Кубка мира.

Суровые мужчины

Перед началом соревнований в Поклюке я написал, что если удастся выиграть хотя бы одну медаль, то оптимизма хватит на весь оставшийся сезон, даже если никаких других успехов не будет. Вышло даже две медали, бронзовые. Обе выиграны Александром Логиновым, одна в спринте, другая в преследовании. Да он еще и был расстроен злополучным падением, после которого Александра и утешал Гросс. Не упади, боролся бы на финише с младшим Бё и Фийон-Майе за победу.

Редкостное невезение досталось Логинову в Поклюке. В индивидуальной гонке полетел кувырком на спуске, ушиб спину, ну и потерял время, конечно. В спринте уступил серебряному призеру 0,3 секунды. Ну и в преследовании на ровном месте ткнул палкой в свой же ботинок, свалился. И с эдакими приключениями Александр все же стал двукратным призером этапа. Надо полагать, всё довольно неплохо у него, если для победы не хватает только удачи. Более того, Логинов не видит причин чему-либо изумляться. Нормальный итог хорошей работы.

Александр Логинов | Источник: РИА "Новости"

После спринта Логинов резонно заметил: «Не хочу зацикливаться на этой гонке. Хочется в каждой гонке максимум показывать. Хорошо, когда занимаешь пятые-седьмые места. Вроде это свидетельствует о стабильности. Но это не то, ради чего ты тренируешься. Это не предел мечтаний. Должна ли раскрепостить меня эта медаль? Но мы ведь тренируемся не ради того, чтобы завоевать одну медаль».

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А став призером в преследовании, Александр начисто отмел предположения о том, что он волновался больше обычного.

«Меня радует сам факт, что сегодня удалось найти компромисс стрельбы и хода, рад, что удалось подняться на подиум. Надеюсь, что нашел свои кондиции. Но пока прошел только один этап, надеюсь, что удастся сохранить форму до конца сезона. Сегодня просто шел в своем темпе, в своем пульсовом режиме. Таком, чтобы получше подойти на стрельбу. И стрелял в своем режиме. По совокупности стрельбы и функционального состояния сейчас у меня не самый высокий уровень. Даже совсем не высокий. Поэтому стараюсь показывать стабильный результат, ну и нужно, естественно, наращивать форму», — спокойно констатировал Александр.

Это несомненно. Ведь без двух медалей Логинова результаты мужской команды в Поклюке смотрятся бледно. Дмитрий Малышко финишировал в индивидуальной гонке 12-м, и сказал, что, конечно, его форма пока не слишком хороша. Да, стрелял он очень быстро и метко — всего один промах. Но бежал не впечатляюще.

Дмитрий Малышко | Источник: РИА "Новости"

«Я знал, что именно сегодня будет такое самочувствие. Еще в эстафете чувствовалось западение по скорости, а сегодня была 20-километровая гонка. Но, надеюсь, после такой тяжелой дистанции организм проработается, и мы на спринте будем намного лучше смотреться», — пообещал Малышко.

Увы. Организм, может, и проработался, только вот это не помогло. Три промаха лежа в спринте, и Дмитрий даже не попал в число 60-ти лучших, допущенных к преследованию.

Евгений Гараничев занял в трех личных гонках 36-е, 22-е и 24-е места. Матвей Елисеев — то же самое: 20-е, 27-е, 29-е. Еще и нервничал перед стартом жутко.

Евгений Гараничев | Источник: РИА "Новости"

То, что это первая гонка в сезоне, сказалось в плане нервов. Не справился с первым и со вторым рубежом. Я рад, что при таких нервах совершил на первой стрельбе всего одну ошибку. Именно на рубеже было очень приличное волнение. Из-за нервов первый круг немного дерганный был, может, не всю свою технику смог показать. Но потом пришлось поработать за Йоханнессом (Бё — ред.) два круга, поймал свою технику и приноровился к трассе. Матвей Елисеев российский биатлонист

И хотя в спринте и преследовании Елисеев выступил спокойнее, получилось даже хуже. А Алексей Слепов будто разучился стрелять. Шесть промахов в индивидуальной гонке, четыре — в спринте. Ну, а про Эдуарда Латыпова тренер мужской команды Артем Истомин сказал, что вся проблема спортсмена в психологии. Истомин — аналитик, он точно знает, что организм Латыпова в рабочем состоянии, но сбоит на трассе.

То есть всё не очень хорошо, так? Не так. Еще раз напомню, что у команды — новый тренерский штаб во главе с Анатолием Хованцевым. И работает сборная по новой методике, даже по новой логистике. Еще в сентябре Хованцев говорил мне, что год уйдет только на то, чтобы все притерлись друг к другу. Чтобы спортсмены привыкли к новой методе, прониклись ею. Да хотя бы на то, чтобы всякий четко знал, что делать в каждую минуту. Пока этого нет, иначе не случился бы глупейший форс-мажор, когда Латыпову, и без того психологически не готовому, принесли лыжи на старт индивидуальной гонки с опозданием! Не совершил бы удивительную для профессионала ошибку Малышко, взявший в гонку пустую обойму.

Главный тренер сборной России по биатлону, старший тренер мужской сборной Анатолий Хованцев | Источник: РИА "Новости"

Это я к тому, что предпочитаю не считать успех Логинова счастливой случайностью на общем унылом фоне, а наоборот, считать неудачи его партнеров именно неудачами и недоработками. Почитайте на нашем сайте интервью Артема Истомина через несколько дней, многое поймете. И, может быть, примете мой оптимизм.

Уверенные женщины

Зато в отношении женской сборной оптимизм подкрепляется цифрами.

Странно, медалей у барышень в Поклюке не было, а общее впечатление от команды гораздо лучше. Если описать это впечатление кратко, то хватит двух слов. Надежно и радостно.

При этом из шести спортсменок в команде — три дебютантки, одна «вернувшаяся», и только две — с неким непрерывным опытом большого биатлона в последние годы. Вот эти-то две и выступили хуже всех — Екатерина Юрлова-Перхт и Ульяна Кайшева. Легко догадаться, почему у них худшие в команде результаты. Стреляли очень плохо. У Юрловой-Перхт четыре промаха в индивидуальной гонке и два — в спринте. У Кайшевой — по два в каждой из этих гонок и очень медленный бег.

Екатерина Юрлова-Перхт | Источник: РИА "Новости"

Ульяна не раз говорила, что она не «декабристка», вот только международный календарь под нее никто не поменяет. Кайшева прекрасно это осознает, она очень сообразительная девушка. Значит, надо с этим что-то делать? А то ведь, как выяснилось, конкуренток пруд пруди.

Как мы все болели за Ирину Старых в индивидуальной гонке! Вернулась после дисквалификации, пробилась в команду, и вот он шанс. Не промахнись Ирина последним (!) выстрелом в индивидуальной гонке, была бы второй, а то и первой. Но промазала и финишировала 12-й. Исключительно обидно упустить такую возможность для эффектного возвращения. Но ведь не раскисла. Один промах в спринте, чистая стрельба в преследовании, и вот Старых восьмая в общем зачете Кубка мира, лучшая из наших!

Жаль только, что Ирина с удивительным упорством отказывается от интервью. Как и Юрлова-Перхт с Кайшевой. Вот нет, и всё. А пресс-атташе у команды в этом сезоне отсутствует. Сказано же, идет притирка нового руководства с новым бюджетом. И еще притирать и притирать, судя по всему.

Ирина Старых | Источник: РИА "Новости"

Однако, не будь всей этой новизны, та же Старых в сборную, скорее всего, не попала бы. Но решили, что отбор пройдет по чисто спортивному принципу, и — добро пожаловать, дебютантки! Да какие разные. Маргарите Васильевой, между прочим, 27 лет, она уже мама. Ее комментарии милы своей непосредственностью. Вот реакция на выступление в индивидуальной гонке.

Первая гонка, эти 15 километров меня задавили немного. Не было нервозности из-за того, что это именно первая гонка, я была спокойна. Задавили потому, что нет у нас еще пока сил, нет полной готовности. У нас еще вся зима впереди, а в начале сезона пока сложно. Разгоняться будем стартами, но все равно хочется, чтобы было легко. Чтобы сил хватало. Чтобы была мощность, толчок. А сейчас ни мощности, ни толчка, ни сил. Маргарита Васильева российская биатлонистка

После спринта Маргарита радостно описывала общение с семьей и даже с собственным организмом.

«Я начала не в свою силу, а чуть быстрее, потому что надо разогнать организм, показать ему, насколько должно быть тяжело. В индивидуальной гонке я слабо шла и не показала организму, что такое “тяжело”, а сегодня смогла. Несколько раз на дню связываемся с семьей. Ребенок смотрит телевизор, и постоянно спрашивает: “Мама, как ты в телевизор попала?” Он понимает, что я спортсменка, ему приятно видеть меня по телевизору», — поделилась ощущениями биатлонистка.

Наконец, после преследования Маргарита просто фонтанировала искренностью эмоций, вызванных прытью соперниц.

«Гонка была такая, что даже очки поправить не можешь, едешь с очками вкривь и вкось. Нет времени ничего сделать, кашлянуть некогда. Соперницы бежали как ужаленные, очень быстро. И так с самого начала пошло. У нас на чемпионате России такого нет. А здесь все бегут сломя голову, никто не дает себе поблажек, все бегут очень быстро всю дистанцию от начала до конца», — удивленно поведала она.

Валерия Васнецова, напротив, весьма юна. Ей 21 год, она еще имеет право выступать в юниорских соревнованиях. И вот юниорка в трех гонках, на десяти рубежах допустила один (!) промах. 49 из 50-ти. По мне, так это круто. Она тоже охотно описывала свои ощущения от соревнования с сильнейшими биатлонистками мира.

Валерия Васнецова | Источник: РИА "Новости"

«Может, я пока еще не отошла от гонки и не могу настолько сильно удивиться. Но для меня очень хороший результат, и я буду стараться отдавать всю себя от гонки к гонке. Я рада, что, как говорится, выстрелила в нужный момент. Не скажу, что ходом довольна, я чувствовала себя не идеально, было тяжело. Да, есть сожаление, конечно, что в десятку не попала. Мне буквально три секунды не хватило, но я сегодня действительно отдала всю себя на гонке. Думаю, что от старта к старту будем разгоняться», — сказала обрадованная своим 13-м местом Валерия после индивидуальной гонки.

А после спринта она уже заговорила по-другому. Более солидно и как-то даже более смело.

Два нуля и 1 минута 15 секунд отставания от победительницы для взрослого спорта не критично. Это не юниорские гонки, когда я с нулями могла привозить достаточно много соперницам, здесь всё по-другому. Но мы же работаем, не стоим на месте. Валерия Васнецова российская биатлонистка

А четче всех описала чувства новичка Евгения Павлова. После индивидуальной гонки, в которой она заняла 31-е место, Евгения говорила с журналистами совершенно спокойно, без дебютантской дрожи в голосе.

Евгения Павлова | Источник: РИА "Новости"

«Думаю, что дебют получился более-менее. Не хуже ожидаемого. Ведь когда смотришь, как девчонки дебютируют, это, в основном, 60-е места. Обидно, что я смазала на “стойке”. Это самое обидное из всей гонки. Но я вижу, что можно бороться. Я думаю, что маленько терпения, удачи, и всё получится», — поделилась своим открытием Павлова.

И ведь всё получилось! В спринте Евгения стала 8-й, в преследовании — 10-й. Не промахнувшись ни разу в двух гонках.

«Еще раз показывает практика, что можно бороться, тем более с нулем. То, что три новичка сборной отстреляли “на ноль”, это не совпадение. Это результат очень хорошей летней работы, спасибо тренерам», — сказала спортсменка.

Евгения Павлова | Источник: РИА "Новости"

А ведь и впрямь хорошо поработали, раз такие результаты. Из них главный в том, что половина женской сборной попробовала Кубок мира на зуб, и зубы остались целы. А что до медалей, то аппетит, при наличии зубов, непременно приходит в процессе еды.

Выбор инструментария

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ha6TomU76tw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну да, ошибок и недочетов навалом. В той же функциональной подготовке, например. Александр Логинов потерял 6 секунд на заключительных 500 метрах спринта, и не смог объяснить, почему так вышло. Маргарита Васильева в спринте ушла со второй стрельбы четвертой, а финишировала 13-й. Матвей Елисеев, сравнивая свой ход в индивидуальной гонке и в спринте, сказал, что это были два разных человека, но даже второй пока бежит не быстро. А Евгения Павлова после преследования назвала ноги просто ватными.

Российская биатлонистка Маргарита Васильева | Источник: РИА "Новости"

Хватало и полной ерунды. Помимо упомянутых уже пустой обоймы Малышко и опоздавших лыж Латыпова, была и попытка Васильевой залечь на чужой коврик, хорошо хоть Маргарита вовремя спохватилась. Но, повторю, Анатолий Хованцев честно предупреждал, что понадобится время на то, чтобы команда начала функционировать без сбоев.

Да и у кого их нет?! Мартен Фуркад, выиграв индивидуальную гонку, начисто провалил спринт, и никто из французов, включая самого Мартена, не смог объяснить, что это было. А в преследовании, поняв, что нет ни скорости, ни меткости, Фуркад вообще сошел с дистанции.

Мартен Фуркад | Источник: РИА "Новости"

Анастасия Кузьмина, решившая все-таки продолжать карьеру, пока даже в десятку не попадает, а это, между прочим, самая титулованная из действующих биатлонисток. И так далее. После первого этапа лишь о двух спортсменах можно с уверенностью сказать, что они в блестящей форме — о Кайсе Мякяряйнен и о Йоханнесе Бё. Да и то финка в индивидуальной гонке поприветствовала публику четырьмя промахами на первом же рубеже, а норвежец едва не проиграл финиш в преследовании, хотя падение Логинова заметно упростило Йоханнесу задачу.

Анастасия Кузьмина после финиша в гонке преследования | Источник: РИА "Новости"

А еще, например, немец Кюн и норвежец Кристиансен сцепились лыжами на стрельбище и едва не переломали друг другу ноги и экипировку. И так далее. Что поделать, начало сезона. Да еще послеолимпийского сезона. Первого сезона без Бьёрндалена, Домрачевой и еще нескольких десятков былых лидеров. Так что еще работать и работать напильниками, сглаживая всевозможные шероховатости.