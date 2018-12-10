«Когда попался на допинге, прежнего уважения уже не вернешь». Йоханнес Бе высказался о Логинове

Источник: РИА "Новости"

— После третьего выстрела я подумал: «Кайф, сейчас прокачусь спокойно до финиша, отдохну перед следующим этапом, расслаблюсь». Бац и мимо. Думал, что застрелюсь, если промажу последний. До радикальных мер не дошло, но 300 лишних метров проехать пришлось. Логинов пролетел мимо как ракета. Целый километр я пыхтел, догоняя его. А когда догнал, понял — я труп.

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— То есть уверенности в себе на последнем подъеме не было?

— Там все было на тоненького. К тому моменту все силы я уже израсходовал, но успел занять более выгодную позицию. На выходе из самого крутого подъема я оказался впереди — так легче все контролировать на финише. И вот этот последний поворот на стадион. Он очень опасный, там достаточно узко, и вышло так, что Логинов упал. Контакта, кстати, я не заметил. Не повезло ему, а мне вроде как открытая дорога к победе. Но вы же видели, как Кентен Фийон-Майе накатил? Большая удача, что я в итоге выиграл.

— Когда увидели Логинова слева от себя на подъеме, что подумали?

— Думал, что все равно его обыграю. Хотя решал бы все, конечно, спринт. А это лотерея.

— И еще про Логинова — вы же видите, он мало улыбается, он всегда хмурый. Хочу узнать ваше мнение, когда он наконец окончательно вернется в биатлонную семью? Или это невозможно?

— Знаете, это сложный вопрос. Когда попался на допинге, прежнего уважения уже не вернешь. Особенно, если речь об эритропоэтине. Такой проступок не забывается очень долго. Но по его внешнему виду заметно, что он сожалеет, о том, что совершил. Я надеюсь, что он сожалеет. Потому что использование ЭПО — это, наверное, худшее, что можно совершить в спорте. И простить за это непросто. Если кто-то из норвежцев попадется на употреблении эритропоэтина, думаю, любой русский ответит также.

— А что бы вы чувствовали, если бы Логинов вас обыграл? Это было бы что-то особенное, учитывая эту историю?

— Да, конечно, это было бы неприятно. Но вы знаете, в спорте есть правило: «Отбыл наказание, можешь гоняться наравне со всеми». Этот закон мы должны уважать. От нас зависит только то, какими мы окажемся на финише. Я люблю быть первым, и рад, что в этой гонке мне удалось победить.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ha6TomU76tw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Не могу не спросить про Мартена Фуркада. Он сошел с дистанции, как думаете, у него серьезные проблемы или уже на следующей неделе француз будет в лидерах?