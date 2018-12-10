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15:20 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Тренеры сборной Беларуси по биатлону подвели итоги этапа Кубка мира в Поклюке

Первый этап биатлонного Кубка мира, проходивший в словенской Поклюке, завершился на позитивной ноте для лидера женской белорусской команды Ирины Кривко, которая собрала за три личные гонки 87 очков в общий зачет (девятое место), но достаточно печально для ее подруг и товарищей по сборной, зачастивших с падениями на коварных словенских спусках.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

В субботу в спринте у дам на пятую опорную точку присели сразу три белорусские красавицы — Динара Алимбекова, Анна Сола и Дарья Юркевич. В воскресенье уже Антон Смольский радикально поставил вопрос ребром, упав на первом круге гонки преследования. Да так, что сломал лыжу, потерял палки и поранил ухо. Ему на выручку пришли находившиеся неподалеку американцы — им спасибо за помощь, но, разумеется, спортивные смыслы из гонки нашего капитана исчезли. Итоги первых стартов для мужчин мы попросили подвести старшего тренера команды Олега Рыженкова.

Работа не пропадет даром

— Какие главные выводы Поклюки?

— Пока главное огорчение связано со стрельбой. Увидеть стабильность высокого уровня не удалось. Чепелин упустил свои шансы на «двадцатке» и в спринте, да и другие не воспользовались возможностями.

 — Поясните, в чем смысл белорусской стратегии на сезон.

— Говоря просто, мы не залезали сейчас в горы, чтобы не форсировать набор формы. По сути дела, это умышленная жертва Поклюкой. Все ради того, чтобы затем с максимальной эффективностью использовать тренировки в горах, при подготовке к чемпионату Европы и чемпионату мира. Терпим. Ребята, конечно, переживают, прекрасно понимая, что даже в таком состоянии они могли выступить намного лучше, но обстановка в команде нормальная.

 — Вернемся к стрельбе Чепелина…

— В голову спортсмена не залезешь, но понятно, что Владимира, как у нас говорят, «заколотило». В Поклюке очень специфический подход к стрельбищу, и, когда идет динамическая работа, то эмоции порой захлестывают.

 — Со скольжением лыж проблем не было?

— Только позитивные отзывы спортсменов, подкрепленные нашими визуальными тренерскими наблюдениями.

 — В Хохфильцене будет выступать тот же состав?

— Да. А вот в Нове Место-на-Мораве реальна ротация. Сезон только начался, и у каждого будет шанс себя проявить.

Поверить в себя!

Старший тренер женской сборной Беларуси Василий Лещенко, являющийся и личным наставником Ирины Кривко, ответил на вопросы сразу после того, как его ученица седьмой финишировала в гонке преследования, показав свой лучший результат на этапе в Поклюке.

— Кривко прибавляла от гонки к гонке и в стрельбе, и в лыжном ходе, хотя у нас не стоит цель с первых этапов показывать свои максимальные скорости. Пик формы запланирован после Нового года, чтобы достойно выглядеть на главных стартах сезона. Тем не менее, Ирина очень уверенно выступила, и гонка преследования лучшее тому доказательство. Снайперский ноль, девятый лыжный ход. При этом на двух «стойках» у нее появились проблемы с затвором, с которыми будем разбираться. Что касается остальных, то в индивидуальной гонке Алимбекова могла бы заехать в восьмерку лучших, не соверши она промахов, что Динаре вполне по плечу. Кстати, не будем забывать именно о нем — плече, которое она прооперировала в начале лета. Оно Алимбекову подчас тревожит. Особенно, если трасса вдруг становится леденистой, как это произошло в спринте. Те же падения, объясняются, что белорусские биатлонистки стали побаиваться спусков, а страх до добра не доводит. Алимбекова еще и повредила винтовку, но, надеюсь, что нам удалось ее восстановить. Ирине Кручинкиной в Поклюке было сложно. Все-таки чемпионат России и этап Кубка мира несопоставимые вещи. Однако наш новичок старалась, боролась и кое-что у ней получилось. Через пару этапов она освоится, а, когда право выступать за Беларусь получит Елена, то сестрам будет проще. Очень рассчитываю, что выступление Кривко позволит остальным нашим спортсменкам поверить в себя. Ведь на контрольных тренировках все проигрывали Ире не так и много. А здесь не справились с психологическим давлением.

Табло

Кубок мира. Первый этап. Поклюка.

Мужчины. Гонка преследования. 1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 30.20,4 (1+0+0+2), 2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +0,1 (0+0+0+0), 3. Александр Логинов (Россия) — +1,9 (0+0+1+0)… …55. Антон Смольский — +5.50,6 (1−2−0−1). Всего стартовали 58 участников, финишировали 56.
Женщины. Гонка преследования. 1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 29.16,9 (0−0−0−0), 2. Даротея Вирер (Италия) — +41,3 (0−0−0−0), 3. Паулина Фиалкова (Словакия) — +59,2 (0−0−0−0)… 7. Ирина Кривко (Беларусь) — +1.26,6 (0−0−0−0)… Ирина Кручинкина снята за отставание на 1 круг (3−1−1). Всего стартовали 57 участниц.

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