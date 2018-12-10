Тренеры сборной Беларуси по биатлону подвели итоги этапа Кубка мира в Поклюке

Работа не пропадет даром

— Какие главные выводы Поклюки? — Пока главное огорчение связано со стрельбой. Увидеть стабильность высокого уровня не удалось. Чепелин упустил свои шансы на «двадцатке» и в спринте, да и другие не воспользовались возможностями. — Поясните, в чем смысл белорусской стратегии на сезон. — Говоря просто, мы не залезали сейчас в горы, чтобы не форсировать набор формы. По сути дела, это умышленная жертва Поклюкой. Все ради того, чтобы затем с максимальной эффективностью использовать тренировки в горах, при подготовке к чемпионату Европы и чемпионату мира. Терпим. Ребята, конечно, переживают, прекрасно понимая, что даже в таком состоянии они могли выступить намного лучше, но обстановка в команде нормальная. — Вернемся к стрельбе Чепелина… — В голову спортсмена не залезешь, но понятно, что Владимира, как у нас говорят, «заколотило». В Поклюке очень специфический подход к стрельбищу, и, когда идет динамическая работа, то эмоции порой захлестывают. — Со скольжением лыж проблем не было? — Только позитивные отзывы спортсменов, подкрепленные нашими визуальными тренерскими наблюдениями. — В Хохфильцене будет выступать тот же состав? — Да. А вот в Нове Место-на-Мораве реальна ротация. Сезон только начался, и у каждого будет шанс себя проявить.

Поверить в себя!