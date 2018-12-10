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18:31 (мск), источник: ТАСС

Драчев пригрозил вице-президенту IBU наказанием за лжесвидетельство в деле об угрозах

ТАСС, 10 декабря. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев потребовал от первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзы назвать имена людей, якобы оказывавших давление и угрожавших руководству организации, отметив, что в противном случае он может быть наказан за лжесвидетельство. Об этом Драчев заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Гамза на прошлой неделе дал интервью французскому изданию L’Equipe, в котором заявил, что российские чиновники оказывали давление, угрожали ему и его семье из-за допинговых дел.

«Сейчас же, в преддверии нескольких судебных и административных процессов над российскими биатлонистами, в прессе появляется подобное заявление от официального лица IBU. Интересно, почему господин Гамза не обратился в правоохранительные органы Чехии и России сразу после предполагаемого получения угроз в свой адрес? Нам рассматривать его заявление как провокацию или давление на спортсменов, суды и комиссию IBU по антидопинговым слушаниям в преддверии разбирательств?» — сказал Драчев.

«Требуем назвать имена лиц, оказывающих давление и угрожавших руководству IBU, привлечь правоохранительные органы и иметь в виду, что лжесвидетельство наказуемо», — добавил он.

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Безосновательные заявления в прессе

В отношении бывшего президента IBU Андерса Бессеберга австрийская полиция в настоящее время ведет расследование, норвежец подозревается в том, что скрывал положительные допинг-пробы российских биатлонистов. СБР в декабре прошлого года был частично ограничен в своих правах в IBU, для восстановления своего статуса была создана специальная рабочая группа.

«Недавно представители IBU, включая господина Гамзу, приезжали в Москву на переговоры по дорожной карте по восстановлению СБР в статусе полноправного члена. Переговоры проходили в дружеском и продуктивном ключе, и никто из представителей IBU не обмолвился о каких бы то ни было угрозах. Безусловно, мы сразу бы приняли меры и привлекли правоохранительные органы для их защиты», — отметил Драчев.

Честно говоря, начинает казаться, что международные организации считают, что простых безосновательных заявлений в прессе достаточно, чтобы обвинить любого российского спортсмена в употреблении допинга.
Владимир Драчев
президент Союза биатлонистов России (СБР)

«Честно говоря, начинает казаться, что международные организации считают, что простых безосновательных заявлений в прессе достаточно, чтобы обвинить любого российского спортсмена в употреблении допинга», — заключил он.

Гамза был избран на пост первого вице-президента IBU в сентябре. Пост президента организации занял швед Олле Далин.

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