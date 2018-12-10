Драчев пригрозил вице-президенту IBU наказанием за лжесвидетельство в деле об угрозах
ТАСС, 10 декабря. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев потребовал от первого
ТАСС, 10 декабря. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев потребовал от первого
Гамза на прошлой неделе дал интервью французскому изданию L’Equipe, в котором заявил, что российские чиновники оказывали давление, угрожали ему и его семье
«Сейчас же, в преддверии нескольких судебных и административных процессов над российскими биатлонистами, в прессе появляется подобное заявление от официального лица IBU. Интересно, почему господин Гамза не обратился в правоохранительные органы Чехии и России сразу после предполагаемого получения угроз в свой адрес? Нам рассматривать его заявление как провокацию или давление на спортсменов, суды и комиссию IBU по антидопинговым слушаниям в преддверии разбирательств?» — сказал Драчев.
«Требуем назвать имена лиц, оказывающих давление и угрожавших руководству IBU, привлечь правоохранительные органы и иметь в виду, что лжесвидетельство наказуемо», — добавил он.
В отношении бывшего президента IBU Андерса Бессеберга австрийская полиция в настоящее время ведет расследование, норвежец подозревается в том, что скрывал положительные
«Недавно представители IBU, включая господина Гамзу, приезжали в Москву на переговоры по дорожной карте по восстановлению СБР в статусе полноправного члена. Переговоры проходили в дружеском и продуктивном ключе, и никто из представителей IBU не обмолвился о каких бы то ни было угрозах. Безусловно, мы сразу бы приняли меры и привлекли правоохранительные органы для их защиты», — отметил Драчев.
Честно говоря, начинает казаться, что международные организации считают, что простых безосновательных заявлений в прессе достаточно, чтобы обвинить любого российского спортсмена в употреблении допинга.
«Честно говоря, начинает казаться, что международные организации считают, что простых безосновательных заявлений в прессе достаточно, чтобы обвинить любого российского спортсмена в употреблении допинга», — заключил он.
Гамза был избран на пост первого