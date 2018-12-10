«Логинов пришел надолго». Польховский — о блате и задвигании перспективных новичков

Источник: РИА "Новости"

Валерий Польховский этой весной почти был назначен старшим тренером нашей женской команды. Однако в последний момент от его кандидатуры отказались. Теперь Польховский следит за гонками в качестве эксперта и ждет окончания допингового расследования против девяти биатлонистов сборной Казахстана, где он работал в прошлом году.

— Какие впечатления оставил у вас стартовый этап Кубка мира в исполнении сборной России?

— Для меня было предсказуемым, что в отсутствие Антона Шипулина роль лидера возьмет на себя Александр Логинов. Еще когда я работал с резервом, Логинова в юношеском возрасте привезли на чемпионат мира. Он тогда выиграл, котировался высоко, и перспектива просматривалась очень солидная. Рад, что сейчас он начал реализовывать себя. Время, наконец, пришло.

— Логинов — это лидер на весь сезон или даже несколько ближайших лет? Или «декабрист», который потом сдуется?

— Нет, я уверен, что Саша пришел надолго.

— Можно ли сказать то же самое о дебютантках женской сборной, которые тоже выступили для себя прекрасно?

— Три человека в топ-15 — это очень высокий результат. Особенно с учетом того, что начало сезона всегда получается нервозным. Ни в коем случае не умаляя заслуг наших девочек, не надо забывать, что не выступает Лаура Дальмайер, не в лучшей форме находится Настя Кузьмина. Это послеолимпийский сезон, у всех очень много амбиций и порой случаются ошибки в подготовке. В Поклюке были просто великолепные погодные условия, за исключением одного дня мужской гонки, когда ее пришлось перенести из-за тумана. А так, трасса находилась в прекрасном состоянии, было безветренно, что в положительную сторону повлияло на качество стрельбы, в том числе, и в нашей команде.

— В гонке преследования россиянки попали 98 выстрелов из 100 возможных. Это удивительное совпадение или результат работы тренеров по стрельбе?

— Работа велась давно и продолжается сейчас. Сергея Коновалова я знаю давно, мы с ним вместе работали еще в резервной команде. Он думающий тренер, умеет доводить до спортсменов нужную информацию. Сейчас мы видим, что биатлонистки, с которыми он работал, в стрелковом плане выглядят очень достойно.

Резкий спад Цветкова непонятен

— Ваш коллега Александр Касперович выразил сомнение в том, что справедливо формировать сборную команду по итогам всего двух отборочных гонок, без учета прошлых заслуг. Что показал этап в Поклюке: прозрачный честный отбор — это спасение или нет?

— Чтобы понять, работает или нет та или иная система, нужно время. Какие-то выводы можно будет делать только по окончание сезона. Да и потом, у нас уже была похожая система отбора, только она включала, помимо зимних, и летние старты на лыжероллерах. Но смысл был тот же: каждый тренер в регионе видел перспективу и понимал, что его спортсмен может попасть на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

— Я помню, тогда было много критики: как можно по результатам на лыжероллерах судить о форме человека на лыжах? Это же практически разные виды спорта.

— Да, а сейчас люди говорят, что это был самый лучший и справедливый отбор. Понимаете, эта система может сработать двояко. Можно готовиться к отборочному старту, набрать высокую форму и поехать соревноваться. Но вопрос, надолго ли тебя потом хватит? Другое дело, если ребята готовились в соответствие с тренерскими планами и сейчас будут повышать свои скоростные возможности от старта к старту. Мы так и планировали в свое время: набирать форму через этапы Кубка мира. Я, конечно, надеюсь, что и сейчас подготовку не форсировали.

— Как вы можете прокомментировать слова Евгении Павловой: «Только в этом году были честные отборы (имеется в виду в команду на Кубок мира — Прим. “СЭ”). А до этого такие люди там побывали, что на России-то им тоже делать нечего в основном».

— У нас всегда были нормальные условия отбора. Нужно было просто более ярко выступать, чтобы пробиться на высокий уровень. В России, считаю, всегда был объективный отбор. Может, где-то что-то и проскакивало, но в основном так. У нас всегда были расширенные списки на этапы Кубка IBU, там у любого спортсмена была возможность себя проявить.

— То есть Павлова, Васильева и остальные раньше не попадали в сборную, потому что не были готовы — а не из-за посторонних факторов?

— Я думаю, да. Девочкам чуть-чуть не хватало, чтобы попасть в национальную команду.

— На следующем этапе в Хохфильцене будут эстафеты. Касперович считает, что ставить туда новичков рискованно и стоило бы пригласить проверенных бойцов вроде Цветкова.

— Если уж тренерский штаб пошел по этому пути, теперь сворачивать не стоит. Спортивный принцип надо сохранять. Кто отобрался — тот пусть эстафету и бежит. А остальные проявляют себя через Кубки IBU.

— Что происходит с Максимом Цветковым? В марте этого года человек выиграл этап Кубка мира, а сейчас не попадает в 20-ку на Кубке России.

— Я не владею достаточной информацией из команды. Но очевидно, что что-то пошло не так. Если у него не было каких-то травм или болезней, такой резкий спад непонятен. Но в любом случае, раз решено идти по пути только спортивного принципа, значит, Цветкову нужно отбираться на общих основаниях. Хотя лично я бы одному-двоим спортсменам все-таки дал возможность участвовать в первом этапе Кубка мира за прошлые заслуги.

— Какой смысл участвовать в Кубке мира в такой форме, как сейчас у Цветкова?

— В такой — конечно, никакого. Максиму нужно тренироваться и набирать спортивную форму. Но он однозначно способен занимать очень высокие места. Тут нужно разобраться вместе с тренерами: какой был процент скоростной работы, как он менялся по сравнению с прошлыми годами.

По Казахстану мне вопросов не задают

— Как продвигается допинговое расследование против девяти биатлонистов из сборной Казахстана, с которыми вы работали в прошлом сезоне?

— Мы общались с тренерами и с некоторыми спортсменами. Они выполняют требования, которые им предложил IBU (Международный союз биатлонистов — Прим. «СЭ»). Но я хочу подчеркнуть, что никто ничего запрещенного не принимал. В Казахстане ведется борьба с допингом и нет никаких предпосылок для нарушений. Была оплошность, когда случился этот эпизод на заправке. Но в прошлом году нас тщательно проверяли, приезжала австрийская полиция, устроили обыск. Никаких претензий ни к кому не было. На этом мы с ними и расстались.

— Так как по этому делу еще идет следствие, вам лично задавали какие-то вопросы? Возможно, вызывали в офис IBU?

— Я знаю, ребят опрашивают, они заполняют специальные бумаги. Лично ко мне никто с этим не обращался.

— Почему так: Касперович говорит с явной обидой и резко критикует нынешнее руководство, а вы гораздо дипломатичнее, хотя поводов обижаться у вас не меньше?

— Надо быть выше всего этого. Время расставит все на свои места и всех рассудит. Я достаточно много лет провел в биатлоне, поэтому есть, с чем сравнить.

— Вы сейчас помогаете кому-то в качестве консультанта?

— Да, есть такое дело.

— Но это не российские спортсмены?

— Нет, не российские. Но уровня Кубка мира.