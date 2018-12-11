Текущие события
Биатлон. Биатлон
6.12
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
6.12
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
7.12
Поклюка (Словения)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
8.12
Поклюка (Словения)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
9.12
Поклюка (Словения)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
9.12
Поклюка (Словения)
Гонка преследования (Ж)
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские спортсмены и тренеры 2018 года
12«Динамо» попрощалось с Химками крупной победой
09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на второй этап Кубка мира

Определился состав сборной Франции на второй этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 16 декабря, сообщает SkiChrono.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия. Состав сборной Франции\

Женщины
Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Энора Латюйе, Жулия Симон.

Мужчины
Аристид Бегю, Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.

Расписание гонок на этапе Кубка мира в Хохфильцене
13 декабря — спринт (женщины).
14 декабря — спринт (мужчины).
15 декабря — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
16 декабря — эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).

Лидером общего зачёта у мужчин является норвежец Йоханнес Бё, у женщин — итальянка Доротея Вирер.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Самые красивые биатлонистки нового сезона!
Как российскую фигуристку засудили в Японии!
«Локомотиву» нужна победа над «Шальке» и потеря очков соперника
Будущее Нурмагомедова в UFC осталось под вопросом
Русские форварды захватили Америку. Кучеров — второй бомбардир
17-летний вундеркинд из России приехал в Канаду и рвет всех
Фанаты Загитовой затравили еще одну олимпийскую призерку
«Ахмат» обыграл «Арсенал» в заключительном матче РПЛ в 2018 году
«Логинов пришел надолго». Польховский — о задвигании новичков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь