Стал известен состав сборной Франции по биатлону на второй этап Кубка мира

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на второй этап Кубка мира

Определился состав сборной Франции на второй этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 16 декабря, сообщает SkiChrono.