Стал известен состав сборной Франции по биатлону на второй этап Кубка мира
Определился состав сборной Франции на второй этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 16 декабря, сообщает SkiChrono.
Определился состав сборной Франции на второй этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 13 по 16 декабря, сообщает SkiChrono.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия. Состав сборной Франции\
Женщины
Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Энора Латюйе, Жулия Симон.
Мужчины
Аристид Бегю, Симон Детьё, Кентен
Расписание гонок на этапе Кубка мира в Хохфильцене
13 декабря — спринт (женщины).
14 декабря — спринт (мужчины).
15 декабря — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
16 декабря — эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).
Лидером общего зачёта у мужчин является норвежец Йоханнес Бё, у женщин — итальянка Доротея Вирер.