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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Драчёв: Требуем назвать имена лиц, угрожавших руководству IBU

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал заявление вице-президента Международного союза биатлонистов Иржи Гамзы, который рассказал о давлении со стороны российских чиновников.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Гамзы, россияне угрожали представителям IBU, чтобы те не говорили о допинговых нарушениях в стране.

«Сейчас же, в преддверии нескольких судебных и административных процессов над российскими биатлонистами, в прессе появляется подобное заявление от официального лица IBU. Интересно, почему господин Гамза не обратился в правоохранительные органы Чехии и России сразу после предполагаемого получения угроз в свой адрес? Нам рассматривать его заявление как провокацию или давление на спортсменов, суды и комиссию IBU по антидопинговым слушаниям в преддверии разбирательств? Требуем назвать имена лиц, оказывающих давление и угрожавших руководству IBU, привлечь правоохранительные органы и иметь в виду, что лжесвидетельство наказуемо.

Недавно представители IBU, включая господина Гамзу, приезжали в Москву на переговоры по дорожной карте по восстановлению СБР в статусе полноправного члена. Переговоры проходили в дружеском и продуктивном ключе, и никто из представителей IBU не обмолвился о каких бы то ни было угрозах. Безусловно, мы сразу бы приняли меры и привлекли правоохранительные органы для их защиты. Честно говоря, начинает казаться, что международные организации считают, что простых безосновательных заявлений в прессе достаточно, чтобы обвинить любого российского спортсмена в употреблении допинга, — цитирует Драчёва ТАСС.

В конце ноября Международный союз биатлонистов подтвердил информацию о возбуждении дел против четырёх российских биатлонистов: Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печёнкина и Александра Чернышова. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

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