Драчёв: Требуем назвать имена лиц, угрожавших руководству IBU
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал заявление
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал заявление
По словам Гамзы, россияне угрожали представителям IBU, чтобы те не говорили о допинговых нарушениях в стране.
«Сейчас же, в преддверии нескольких судебных и административных процессов над российскими биатлонистами, в прессе появляется подобное заявление от официального лица IBU. Интересно, почему господин Гамза не обратился в правоохранительные органы Чехии и России сразу после предполагаемого получения угроз в свой адрес? Нам рассматривать его заявление как провокацию или давление на спортсменов, суды и комиссию IBU по антидопинговым слушаниям в преддверии разбирательств? Требуем назвать имена лиц, оказывающих давление и угрожавших руководству IBU, привлечь правоохранительные органы и иметь в виду, что лжесвидетельство наказуемо.
Недавно представители IBU, включая господина Гамзу, приезжали в Москву на переговоры по дорожной карте по восстановлению СБР в статусе полноправного члена. Переговоры проходили в дружеском и продуктивном ключе, и никто из представителей IBU не обмолвился о каких бы то ни было угрозах. Безусловно, мы сразу бы приняли меры и привлекли правоохранительные органы для их защиты. Честно говоря, начинает казаться, что международные организации считают, что простых безосновательных заявлений в прессе достаточно, чтобы обвинить любого российского спортсмена в употреблении допинга, — цитирует Драчёва ТАСС.
В конце ноября Международный союз биатлонистов подтвердил информацию о возбуждении дел против четырёх российских биатлонистов: Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печёнкина и Александра Чернышова. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил.