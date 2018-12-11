Юристы ОКР Бриллиантова и Березов выдвинуты в рабочую группу по восстановлению СБР

Первый визит делегации Международного союза биатлонистов (IBU) в Москву по вопросу восстановления прав СБР состоялся 15 ноября, во время встречи было решено включить представителей Союза биатлонистов России, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Олимпийского комитета России в состав рабочей группы. СБР в группе будут представлять член правления Виктор Майгуров и исполнительный директор Сергей Голиков, РУСАДА — генеральный директор Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая. Второй визит IBU в российскую столицу намечен на 18 декабря.

«Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в ответ на обращение главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева предложил включить в рабочую группу Бриллиантову и Березова. Дальше этот вопрос пока нигде не обсуждался», — заметила Бриллиантова.

Президент СБР Драчев в свою очередь сообщил ТАСС, что приветствует включение в рабочую группу ведущих юристов Олимпийского комитета России Бриллиантовой и Березова, которые обладают очень большим опытом.

Для восстановления своих прав СБР необходимо выполнить 12 условий, выдвинутых IBU.