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14:46 (мск), источник: Советский спорт

Фуркад жестко провалился в Поклюке. Вернется в топ или все?

Давайте разбираться.

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Источник: Советский спорт

Мартен Фуркад начал сезон с гроссмейстерской победы в индивидуальной гонке, но показал только 13-й ход, проиграв Йоханнесу Бе почти полторы минуты. Это легко списывалось на далекий стартовый номер (87-й) — французу пришлось пилить 20 км по убитой трассе, да и в миксте по скорости он был в порядке. А потом начала твориться какая-то дичь.

Фуркад наглухо завалил спринт, финишировав 24-м с одним промахом. Проигрыш Бе-младшему, опять же, составил больше минуты. Это был худший результат француза на Кубке мира за последние два с половиной года. Все уже было подумали, что Мартен просто не восстановился после тяжелой индвидуалки, которая из-за переноса состоялась на день позже, но в интервью Фуркад опроверг эти догадки.

— Моя сегодняшняя форма не связана со вчерашними сложностями. У меня нет ответа, почему я пробежал так слабо, — заявил он в эфире «Матч ТВ».

Потом все ждали его камбэка в гонке преследования, но не получилось: с четырьмя промахами Фуркад завис в конце третьего десятка, а на последнем круге вообще сошел с дистанции.

— Когда все работает не так, как планировалось, нужно проявить твердость и держаться своего курса. Объяснений нет. Увидимся на следующей неделе, — написал биатлонист в своем инстаграме после гонки.

Очевидно, что Фуркад совсем не в порядке, едва ли не впервые в карьере. Но что в принципе могло случиться с Мартеном? Есть несколько вариантов.

ЭТО ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ

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Фуркад, как настоящий эго-маньяк, помешан на физподготовке и постоянно ищет что-то новое. Это касается не только процессов восстановления. Новые упражнения, места сборов, разные уровни нагрузки в конкретный период подготовки, проработка отдельных групп мышц, оттачивание техники лыжного хода — все это Мартен пробует-меняет-комбинирует каждое межсезонье.

В марте из сборной Франции ушел Стефан Бутье — человек, которому Фуркад обязан почти всеми своими успехами. Вместо него сборную возглавил Венсан Виттоз, а Мартен решил готовиться по своему плану. Он не отделял себя от национальной команды, проходил все сборы, но много работал самостоятельно с тренером по легкой атлетике.

— Я очень доволен той работой над физической составляющей, которую мы провели. Я изучил те области, которыми раньше не интересовался. Вышел из зоны комфорта. Это именно то, чего я искал, когда хотел поработать с тренером не из биатлона, — рассказывал Фуркад во время последнего сбора в норвежском Шушене.

Возможно, на заключительном этапе подготовки Мартен перегрузился и то, что сейчас происходит с его организмом, следствие экспериментов, которые он ставил. Вышел из зоны комфорта, а вернуться в нее не может.

ПРОПАЛА ФАРМ-ПОДДЕРЖКА

Во время межсезонья Фуркад громко жаловался на плохое финансирование сборной Франции.

— Мы постоянно на всем экономим. Бюджет французского биатлона около 900 тысяч евро. В августе, например, мы должны были лететь на сборы в Швецию, но поездку отменили, потому что оказалось, что тренировки в Преманоне обойдутся нам дешевле на 20 евро в день на каждого.

Еще мы убрали физиопроцедуры на первых трех сборах, сэкономив еще 150 евро в день на каждого. Эти деньги мы потратили на то, чтобы оплатить первый сбор на снегу. Каждый год мы продаем винтовки, чтобы оплатить тренировки, — рассказал Мартен французским СМИ.

В его разгромном интервью было много чего еще: и про ночевки в некомфортных коттеджах, и про то, что лыжные мази федерация закупает в Италии, потому что там дешевле, но ключевая претензия все-таки в отмене физиопроцедур.

Ни для кого в биатлонном мире не секрет, что Фуркад помешан на правильном восстановлении, но одними массажами и лимфодренажом не обходится. По информации осведомленных источников, на Мартена работала целая фарм-команда, которая обеспечивала его всеми необходимыми, разрешенными препаратами. Финансировала ее деятельность французская федерация биатлона.

Судя по тому, что рассказывал Фуркад, на оплату фарм-поддержки он больше рассчитывать не может. И теперь Мартен либо платит сам, либо полностью ее лишился. Последнее более вероятно, ведь по некоторым данным на восстановление и поддержание формы Фуркада федерации приходилось тратить до 150 тысяч евро за сезон.

НАЧИНАЕТ СКАЗЫВАТЬСЯ ВОЗРАСТ

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С одной стороны, довольно глупая версия. В биатлоне многие бегают до седых висков и держат уровень. Тем более, Фуркаду всего 30, а это лучший возраст для спортсмена из циклических видов спорта: уже накоплен серьезный опыт, как подготовительный, так и соревновательный, плюс у многих именно в это время наступает пик физических возможностей.

С другой стороны, возрастной фактор все же мог сыграть негативную при условии, что предыдущие догадки верны. В межсезонье Фуркад перетренировался, а фарм-помощи для восстановления нет. Ни для кого не секрет, что с возрастом организму тяжелее переносить тренировочные и соревновательные нагрузки и сейчас без «морковки с Нарзаном», которые Мартен исправно лопал на протяжении последних лет, он просто не тянет.

Отсюда и разговоры о том, что никто не понимает происходящего с Фуркадом. Они звучат очень глупо. Спортсмен такого уровня как Мартен не может не знать, что происходит с его организмом. Тренеры — тем более.

Такие фразы свойственны российским биатлонистам, которые привыкли, что все вокруг думают за них и ни о чем не парятся. На Западе спортсмен, который платит за все сам, в курсе тренировочных эффектов и последствий, которые могут наступить в тот или иной момент. И уже тем более, монструозный Фуркад, знающий досконально возможности своего тела и организма.

УСПОКОЙТЕСЬ, В ХОХФИЛЬЦЕНЕ ФУРКАД БУДЕТ В ПОРЯДКЕ

Вполне реальный расклад. Хохфильцен расположен ниже Поклюки (960 метров над уровнем моря против 1300 метров). Вполне вероятно, что в Словении Фуркад просто поймал эффект среднегорья. В этот раз он подводился к сезону не на высоте, а подниматься почти всегда сложнее, чем спускаться.

В Австрии Мартену должно быть попроще. Сейчас у него есть время, чтобы восстановиться, снизив тренировочные объемы. В Поклюке эта возможность отсутствовала из-за жесткого графика гонок. Но уже на втором этапе Кубка мира он может начать летать как мобильный интернет у лучших операторов.

Смущают только слова Виттоза, который продолжает темнить и утверждать, что к Хохфильцену вернуть лучшую форму Фуркаду будет тяжело.

— Ощущения не самые хорошие, не удовлетворительные. Осталось пять дней до этапа в Хохфильцене, но сложно будет вернуть Мартена 15-дневной давности. Мы не понимаем, что происходит, это не болезнь, мы не ориентируемся на проблему, — заявил тренер Франции после окончания словенского этапа.

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