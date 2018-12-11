Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Хохфильцене
С 13 по 16 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону.
С 13 по 16 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону.
Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав сборной России на эти соревнования.
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Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов.
Женщины: Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина
На первом этапе Кубка мира, который состоялся в Поклюке (Словения), лучший результат среди россиян продемонстрировал Логинов, ставший третьим в спринте и гонке преследования.
Расписание гонок на этапе Кубка мира в Хохфильцене
13 декабря — спринт (женщины).
14 декабря — спринт (мужчины).
15 декабря — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
16 декабря — эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).