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14:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Хохфильцене

С 13 по 16 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав сборной России на эти соревнования.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия. Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов.

Женщины: Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева.

На первом этапе Кубка мира, который состоялся в Поклюке (Словения), лучший результат среди россиян продемонстрировал Логинов, ставший третьим в спринте и гонке преследования.

Расписание гонок на этапе Кубка мира в Хохфильцене

13 декабря — спринт (женщины).
14 декабря — спринт (мужчины).
15 декабря — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
16 декабря — эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).

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