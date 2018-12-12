Признаки жизни. Почему новый сезон может стать успешным для российского биатлона
ТАСС рассказывает о позитивных переменах в национальной сборной.
ТАСС рассказывает о позитивных переменах в национальной сборной.
В прошлом году, казалось, российский биатлон окончательно погрузился во мрак, тонуть еще глубже было уже просто некуда. Дальше следовать можно было только в одном направлении — в обратном. И первые результаты нового сезона показали, что объявлять траур по одному из самых популярных видов спорта в стране пока еще рано: подав признаки жизни, он предпринял попытку оттолкнуться ото дна.
Первые гонки сезона вернули веру в способность российских биатлонистов не быть на вторых ролях в борьбе за главные международные награды. Подкрепилась она двумя бронзовыми медалями Александра Логинова. В Поклюке спортсмен был готов показать и более высокий результат, не упади он на последних метрах гонки преследования в борьбе с главным претендентом на победу в общем зачете Кубка мира Йоханнесом Бё.
Да и в женской команде, несмотря на отсутствие наград, положение не столь безнадежное, каковым оно было в прошлом сезоне. В спринте в топ-15 попали три биатлонистки, в преследовании в топ-20 — уже четыре. При этом Ирина Старых еще в индивидуальной гонке вполне могла рассчитывать на призовое место, если бы не допустила промах последним выстрелом.
В прошлом сезоне на счету команды было всего две победы на этапах Кубка мира, что стало повторением худшего результата в истории российского биатлона. Женская команда и вовсе впервые осталась без наград. Впервые. Не смогли россияне побороться за высокие места и на Олимпиаде.
И этим он мало чем отличался от двух предыдущих сезонов, на которые пришлись и первый чемпионат мира без медалей, и постоянные допинговые разбирательства.
Остановить стагнацию российского биатлона в последние годы не могло ничего: ни ротация руководящего состава национальной федерации, ни тренеров сборной, ни работа над резервом с регионами. Положительная динамика отсутствовала не только на профессиональном уровне, но и на любительском, где и по сей день не созданы условия, которые бы способствовали росту числа занимающихся биатлоном.
По этой причине выпавшие на май очередные изменения в Союзе биатлонистов России вновь не несли никакой надежды на лучшее. Да и эмоциональный фон вокруг новой команды управленцев во главе с четырехкратным чемпионом мира депутатом Госдумы Владимиром Драчевым был не самым положительным.
«По откликам, разговорам, комментариям в интернете, многие не верили, думали, что все пропадет, что ничего не получится, — рассказал двукратный олимпийский чемпион 1980 года Анатолий Алябьев. — Была даже не просто критика, но и оскорбления в адрес нового руководства СБР.
Но самое видимое изменение коснулось системы отбора на этапы Кубка мира. Эта тема каждый сезон вызывала бурю эмоций у поклонников российского биатлона, не понимавших принцип, по которому отбирались спортсмены в главную сборную страны. Символом этого времени стала Виктория Сливко — представительница Тюмени, регулярно входившая в состав сборной несмотря на слабые результаты на этапах Кубка мира, куда она попадала, как считали многие болельщики, исключительно благодаря принадлежности к региону, который неофициально определял политику СБР в последние годы.
На этот раз все было предельно понятно: лучших определили два спринта на предпоследнем предсезонном сборе. И от этого принципа не отошли. Только Драчев в итоге своим решением добавил к шестерке биатлонисток еще одну — Ульяну Кайшеву, вероятно, памятуя о том, что отобравшаяся Кристина Ильченко еще не имеет разрешения на выступление за Россию после возвращения из Белоруссии.
Кайшева в итоге так ничего выдающегося на первом этапе Кубка мира и не показала, став худшей в команде, в то время как другие подтвердили справедливость отбора. Помимо Старых, высокие для себя результаты продемонстрировали и менее известные широкому кругу поклонников биатлона спортсменки, такие как Евгения Павлова, Маргарита Васильева и даже совсем еще юная Валерия Васнецова.
Особенно преуспели они в стрельбе, за которую в сборной сейчас отвечает Леонид Гурьев. В пасьюте, если сложить результаты всех россиянок, было закрыто 98 из 100 мишеней. «Когда летом мы собрали команду, то пришлось учить буквально с азов, но потом становилось все лучше и лучше, пошла хорошая работа, уже на последнем сборе результаты стали расти на глазах, — рассказал Гурьев. — И вот сейчас, когда идешь на соревнования, то испытываешь уверенность, что каждый может отстреляться на ноль. И они на это способны».
В мужской сборной новых имен не так много. Напротив, вторую молодость переживает олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко. Вот только в Словении он выступил слабо, хотя в Контиолахти дважды выиграл отборочные старты. Другое дело, было бы наивно ждать, что 31-летний спортсмен, фактически не выступавший на высшем уровне последние четыре года, сумеет сразу бороться за первые места.
Это же касается и Евгения Гараничева, который уже давно показывает стабильные результаты — стабильно средние.
А его партнер по золотой четверке двухлетней давности Максим Цветков настолько плох, что не попадает даже в первую двадцатку Кубка России. В такой ситуации подмога могла бы прийти от молодых биатлонистов, однако пока ее можно ожидать только от 24-летнего Александра Поварницына. Других достойных кандидатов на замену Алексею Слепову, который полностью провалил первый этап, сейчас нет.
В любом случае, пусть российский биатлон все еще бултыхается в судорогах недалеко ото дна, само желание двигаться наверх не может не радовать. Есть понимание целей и конкретные пути их достижения. Если программа развития биатлона в регионах в ближайшие годы и правда заработает, нехватки в замене нынешних лидеров сборной точно не будет.
«У нас есть замечательные юноши и юниоры, которых мы находим, — сказал Драчев. — И они по достижении 21 года уже могут поехать на Олимпийские игры и завоевать там медали, как это удавалось Сергею Чепикову. Надо искать таких людей. У нас прекрасная юниорская команда, надеемся, что из нее на замену придут сильные спортсмены. Сейчас в сборной у нас собраны лучшие, они и поехали на Кубок мира. Но к 2022 году может быть совершенно обновленная команда».
И надеяться, что в новом году в сборную вернется Антон Шипулин. Летом он решил не завершать спортивную карьеру. Очевидно, не для того, чтобы составлять конкуренцию условному канадцу Скотту Гоу. Его желание — быть лучше Бё и Мартена Фуркада.
Артем Кузнецов