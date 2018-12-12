Признаки жизни. Почему новый сезон может стать успешным для российского биатлона

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году, казалось, российский биатлон окончательно погрузился во мрак, тонуть еще глубже было уже просто некуда. Дальше следовать можно было только в одном направлении — в обратном. И первые результаты нового сезона показали, что объявлять траур по одному из самых популярных видов спорта в стране пока еще рано: подав признаки жизни, он предпринял попытку оттолкнуться ото дна.

Первые гонки сезона вернули веру в способность российских биатлонистов не быть на вторых ролях в борьбе за главные международные награды. Подкрепилась она двумя бронзовыми медалями Александра Логинова. В Поклюке спортсмен был готов показать и более высокий результат, не упади он на последних метрах гонки преследования в борьбе с главным претендентом на победу в общем зачете Кубка мира Йоханнесом Бё.

Да и в женской команде, несмотря на отсутствие наград, положение не столь безнадежное, каковым оно было в прошлом сезоне. В спринте в топ-15 попали три биатлонистки, в преследовании в топ-20 — уже четыре. При этом Ирина Старых еще в индивидуальной гонке вполне могла рассчитывать на призовое место, если бы не допустила промах последним выстрелом.

В прошлом сезоне на счету команды было всего две победы на этапах Кубка мира, что стало повторением худшего результата в истории российского биатлона. Женская команда и вовсе впервые осталась без наград. Впервые. Не смогли россияне побороться за высокие места и на Олимпиаде.

Да, Международный олимпийский комитет разрешил выступить там только четырем российским биатлонистам, исключив из числа на тот момент ведущих биатлонистов сборной Антона Шипулина, Максима Цветкова и Екатерину Юрлову-Перхт. Однако даже их участие в Играх не гарантировало бы призовых мест — прошлый сезон был полон разочарования и слабых результатов, даже у Шипулина.

И этим он мало чем отличался от двух предыдущих сезонов, на которые пришлись и первый чемпионат мира без медалей, и постоянные допинговые разбирательства.

Отборные биатлонисты

Остановить стагнацию российского биатлона в последние годы не могло ничего: ни ротация руководящего состава национальной федерации, ни тренеров сборной, ни работа над резервом с регионами. Положительная динамика отсутствовала не только на профессиональном уровне, но и на любительском, где и по сей день не созданы условия, которые бы способствовали росту числа занимающихся биатлоном.

По этой причине выпавшие на май очередные изменения в Союзе биатлонистов России вновь не несли никакой надежды на лучшее. Да и эмоциональный фон вокруг новой команды управленцев во главе с четырехкратным чемпионом мира депутатом Госдумы Владимиром Драчевым был не самым положительным.

«По откликам, разговорам, комментариям в интернете, многие не верили, думали, что все пропадет, что ничего не получится, — рассказал двукратный олимпийский чемпион 1980 года Анатолий Алябьев. — Была даже не просто критика, но и оскорбления в адрес нового руководства СБР. Кто-то искренне желает, чтобы были изменения, а кто-то хочет, чтобы было только хуже, это суть нашего российского менталитета. Но так делать нельзя, нам, наоборот, надо объединиться и сделать общее дело».

На деле же смена руководства номинальной не стала — было изменено практически все: состав правления СБР, тренерский штаб основной сборной, приоритеты работы организации, которая сейчас действительно активно взялась за развитие биатлона в регионах.

Но самое видимое изменение коснулось системы отбора на этапы Кубка мира. Эта тема каждый сезон вызывала бурю эмоций у поклонников российского биатлона, не понимавших принцип, по которому отбирались спортсмены в главную сборную страны. Символом этого времени стала Виктория Сливко — представительница Тюмени, регулярно входившая в состав сборной несмотря на слабые результаты на этапах Кубка мира, куда она попадала, как считали многие болельщики, исключительно благодаря принадлежности к региону, который неофициально определял политику СБР в последние годы.

На этот раз все было предельно понятно: лучших определили два спринта на предпоследнем предсезонном сборе. И от этого принципа не отошли. Только Драчев в итоге своим решением добавил к шестерке биатлонисток еще одну — Ульяну Кайшеву, вероятно, памятуя о том, что отобравшаяся Кристина Ильченко еще не имеет разрешения на выступление за Россию после возвращения из Белоруссии.

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Система работает

Кайшева в итоге так ничего выдающегося на первом этапе Кубка мира и не показала, став худшей в команде, в то время как другие подтвердили справедливость отбора. Помимо Старых, высокие для себя результаты продемонстрировали и менее известные широкому кругу поклонников биатлона спортсменки, такие как Евгения Павлова, Маргарита Васильева и даже совсем еще юная Валерия Васнецова.

Особенно преуспели они в стрельбе, за которую в сборной сейчас отвечает Леонид Гурьев. В пасьюте, если сложить результаты всех россиянок, было закрыто 98 из 100 мишеней. «Когда летом мы собрали команду, то пришлось учить буквально с азов, но потом становилось все лучше и лучше, пошла хорошая работа, уже на последнем сборе результаты стали расти на глазах, — рассказал Гурьев. — И вот сейчас, когда идешь на соревнования, то испытываешь уверенность, что каждый может отстреляться на ноль. И они на это способны».

В мужской сборной новых имен не так много. Напротив, вторую молодость переживает олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко. Вот только в Словении он выступил слабо, хотя в Контиолахти дважды выиграл отборочные старты. Другое дело, было бы наивно ждать, что 31-летний спортсмен, фактически не выступавший на высшем уровне последние четыре года, сумеет сразу бороться за первые места.

Это же касается и Евгения Гараничева, который уже давно показывает стабильные результаты — стабильно средние.

Так что если кто и может поддержать почин Логинова в этом сезоне, то это Матвей Елисеев. Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков, удачно стартовавший на этапе Кубка IBU, после вновь сдулся.

А его партнер по золотой четверке двухлетней давности Максим Цветков настолько плох, что не попадает даже в первую двадцатку Кубка России. В такой ситуации подмога могла бы прийти от молодых биатлонистов, однако пока ее можно ожидать только от 24-летнего Александра Поварницына. Других достойных кандидатов на замену Алексею Слепову, который полностью провалил первый этап, сейчас нет.

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В любом случае, пусть российский биатлон все еще бултыхается в судорогах недалеко ото дна, само желание двигаться наверх не может не радовать. Есть понимание целей и конкретные пути их достижения. Если программа развития биатлона в регионах в ближайшие годы и правда заработает, нехватки в замене нынешних лидеров сборной точно не будет.

«У нас есть замечательные юноши и юниоры, которых мы находим, — сказал Драчев. — И они по достижении 21 года уже могут поехать на Олимпийские игры и завоевать там медали, как это удавалось Сергею Чепикову. Надо искать таких людей. У нас прекрасная юниорская команда, надеемся, что из нее на замену придут сильные спортсмены. Сейчас в сборной у нас собраны лучшие, они и поехали на Кубок мира. Но к 2022 году может быть совершенно обновленная команда».

Пока же остается верить в талант нынешнего тренерского штаба во главе с Анатолием Хованцевым. Быть может, ему все-таки удастся слепить результат из тех, кем сборная располагает сейчас.

И надеяться, что в новом году в сборную вернется Антон Шипулин. Летом он решил не завершать спортивную карьеру. Очевидно, не для того, чтобы составлять конкуренцию условному канадцу Скотту Гоу. Его желание — быть лучше Бё и Мартена Фуркада.