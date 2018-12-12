Казахстанские биатлонисты подвели итоги первого этапа Кубка Мира

— Я готовилась с основной командой. Вся подготовка прошла хорошо, обошлось без травм. Тренировались в основом заграницей, но так же и в Казахстане. Мы бежали первую гонку на Кубке IBU в Идре, и результаты были не очень хорошие, ожидали большего. Я была не уверена, что попаду в основную команду, боялась, что не отберусь. Но в связи со случившейся ситуацией других вариантов не оставалась. Сейчас у нас маленькая команда, нужно всегда показывать максимально хороший результат и нет шанса на ошибку, потому что не хочется подвести команду. Стрельбой, в принципе, довольна, есть мелкие ошибки, но это поправимо. Ход меня пока не устраивает, но думаю, что еще разбежимся. Силы и желание есть. Я думала, что результаты на первом этапе будут хуже, поэтому, в целом, своим выступлением в Поклюке довольна. В этом сезоне хочу попасть в очковую зону: заработать очки для команды и для себя. Хочу получить именной биб.

— Летом я готовился не с основной командой, а с личным тренером. Сложность, наверное, была в том, что не было массажиста, доктора, и мы были предоставлены сами себе. Своей маленькой командой ездили по сборам. Когда получалось найти средства пытались тренироваться и делать свою работу. Первый сбор в июне мы провели в Киргизии, в июле были в Щучинске на новой базе и в августе в болгарском Белмекене. В сентябре, после чемпионата Казахстана я присоединился к основной сборной в Тюмени. Я уже второй сезон выступаю с командой, посетил все этапы за исключением Оберхофа, когда решением Валерия Николаевича Польховского отправился на Кубок IBU, поэтому особого волнения не испытываю. Для меня прошлый сезон был более напряженным: новая атмосфера, которая не сравнится ни с Кубком IBU, ни с юниорскими стартами. Чувствую себя более увереннным, видимо немного привык ко всему этому ажиотажу и надеюсь, что моя уверенность будет только крепнуть. Думаю, что в Поклюке был достаточно неплохой старт. Хотелось бы получше стрелять и зарабатывать очки. Главное наблюдается прогресс. Я стартовал в каждой гонке на этом этапе, но спринт стал самым тяжелым, нужно намного быстрее бежать, а это тяжелее дается. Особо целей на сезон никаких нет, просто хочется, наконец, стрельбу свою наладить. Ну и показывать достаточно хорошую скорость.