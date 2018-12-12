Текущие события
Биатлон. Биатлон
6.12
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
6.12
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
7.12
Поклюка (Словения)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
8.12
Поклюка (Словения)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
9.12
Поклюка (Словения)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
9.12
Поклюка (Словения)
Гонка преследования (Ж)
Все события
Фоторепортажи
17Щенников, Влашич и две штанги. Рецепт успеха армейцев
22Скорость Шалунова, броски Капризова, улыбка Нестерова: сборная России перед Кубком Первого канала в Москве
15:44 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские биатлонисты подвели итоги первого этапа Кубка Мира

Команда Казахстана завершила свое выступление на первом этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке и переместилась в австрийский Хохфильцен, где уже в четверг девушки будут соревноваться в спринтерской гонке. Лидеры сборной Елизавета Бельченко и Роман Еремин рассказали о летней подготовке и поделились впечатлениями о первом старте и планах на сезон.

Наверх

Елизавета Бельченко:

— Я готовилась с основной командой. Вся подготовка прошла хорошо, обошлось без травм. Тренировались в основом заграницей, но так же и в Казахстане. Мы бежали первую гонку на Кубке IBU в Идре, и результаты были не очень хорошие, ожидали большего. Я была не уверена, что попаду в основную команду, боялась, что не отберусь. Но в связи со случившейся ситуацией других вариантов не оставалась. Сейчас у нас маленькая команда, нужно всегда показывать максимально хороший результат и нет шанса на ошибку, потому что не хочется подвести команду. Стрельбой, в принципе, довольна, есть мелкие ошибки, но это поправимо. Ход меня пока не устраивает, но думаю, что еще разбежимся. Силы и желание есть. Я думала, что результаты на первом этапе будут хуже, поэтому, в целом, своим выступлением в Поклюке довольна. В этом сезоне хочу попасть в очковую зону: заработать очки для команды и для себя. Хочу получить именной биб.

Читайте также
«Логинов пришел надолго». Польховский — о блате и задвигании перспективных новичков

Роман Еремин:

— Летом я готовился не с основной командой, а с личным тренером. Сложность, наверное, была в том, что не было массажиста, доктора, и мы были предоставлены сами себе. Своей маленькой командой ездили по сборам. Когда получалось найти средства пытались тренироваться и делать свою работу. Первый сбор в июне мы провели в Киргизии, в июле были в Щучинске на новой базе и в августе в болгарском Белмекене. В сентябре, после чемпионата Казахстана я присоединился к основной сборной в Тюмени. Я уже второй сезон выступаю с командой, посетил все этапы за исключением Оберхофа, когда решением Валерия Николаевича Польховского отправился на Кубок IBU, поэтому особого волнения не испытываю. Для меня прошлый сезон был более напряженным: новая атмосфера, которая не сравнится ни с Кубком IBU, ни с юниорскими стартами. Чувствую себя более увереннным, видимо немного привык ко всему этому ажиотажу и надеюсь, что моя уверенность будет только крепнуть. Думаю, что в Поклюке был достаточно неплохой старт. Хотелось бы получше стрелять и зарабатывать очки. Главное наблюдается прогресс. Я стартовал в каждой гонке на этом этапе, но спринт стал самым тяжелым, нужно намного быстрее бежать, а это тяжелее дается. Особо целей на сезон никаких нет, просто хочется, наконец, стрельбу свою наладить. Ну и показывать достаточно хорошую скорость.

BIATHLONUNION.KZ

 «Вот и всё». Промоутеры Головкина и «Канело» высказались о дате третьего бо
Де ла Хойя озвучил сенсационную новость о боях Головкин - «Канело»
Матчи нового ЦСКА интереснее спартаковских скандалов
«Видели мучения чемпиона России»: как «Локо» выгнали из Европы
Овечкин побил рекорд Павла Буре (видео)
СМИ: «Барселона» готова расстаться с игроком за 400 млн евро
Чемпионка ОИ из России: Я не хочу тренировать детей, они тупые
Почему новый сезон может стать успешным для российского биатлона
Дацюк не примет участия в Кубке Первого канала по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь