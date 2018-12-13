Австрийская полиция обвинила Шипулина в нарушении антидопинговых правил

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Также в списке присутствуют биатлонисты Алексей Волков, Ирина Старых, бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, врачи и массажисты сборной Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов.

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«Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году», — написал Губерниев, приложив фотографию списка обвиняемых.

Позднее Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил, что в четверг указанные спортсмены и сотрудники сборной должны будут дать объяснения полиции. На чемпионате мира 2017 года Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Шипулин завоевали золото в эстафете 4 по 7,5 км. Также Шипулин в команде с Ольгой Подчуфаровой, Татьяной Акимовой и Логиновым стал бронзовым призером в смешанной эстафете.

С 13 по 16 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону, Гараничев, Логинов и Старых вошли в состав сборной России на соревнования. Логинов на предыдущем этапе Кубка мира в словенской Поклюке завоевал две бронзы — в спринте и гонке преследования.