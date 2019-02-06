Зрителей на этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе ищут по объявлению

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба лыжного клуба Кэнмора опубликовала сообщение о наборе 200−300 человек, которые должны заполнить трибуны.

В объявлении говорится, что труднее всего заполнить трибуны на женской индивидуальной гонке, которая состоится в Кэнморе завтра, 7 февраля.

IBU принял решение провести индивидуальные гонки в сокращённом формате, а также изменил расписание этапа, перенеся эстафеты на 8 февраля, а масс-старты — на 9-е.