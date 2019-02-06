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6 февраля, источник: Чемпионат.com

Зрителей на этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе ищут по объявлению

Организаторы седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) столкнулись с проблемой низкой заполняемости трибун на предстоящих соревнованиях и стали искать зрителей по объявлению.

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Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба лыжного клуба Кэнмора опубликовала сообщение о наборе 200−300 человек, которые должны заполнить трибуны.

В объявлении говорится, что труднее всего заполнить трибуны на женской индивидуальной гонке, которая состоится в Кэнморе завтра, 7 февраля.

IBU принял решение провести индивидуальные гонки в сокращённом формате, а также изменил расписание этапа, перенеся эстафеты на 8 февраля, а масс-старты — на 9-е.

Ожидается, что в предстоящие выходные температура воздуха там опустится до минус 30 градусов, а IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.

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