Российские биатлонисты получили свои винтовки перед началом этапа Кубка мира в Канаде
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Биатлонисты сборной России получили свои винтовки перед стартом на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Об этом ТАСС сообщил
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Биатлонисты сборной России получили свои винтовки перед стартом на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Об этом ТАСС сообщил
Российские биатлонисты в понедельник прилетели в канадский Кэнмор на этап Кубка мира без винтовок. Это было связано с тем, что путь команды в Канаду лежал через США, однако организаторы не успели оформить разрешение на транзит оружия.
«Винтовки доехали, все нормально. Завтра спортсмены выйдут на старт», — сказал Чепиков.
Этап Кубка мира в Кэнморе пройдет с 7 по 11 февраля, следом соревнования примет американский
В состав мужской сборной России для участия в этапах в Канаде и США вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин. В женскую команду включены Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.