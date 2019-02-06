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6 февраля, источник: ТАСС

IBU изменил расписание гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе из-за морозов

ТАСС, 6 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) скорректировал расписание гонок на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

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Источник: РИА "Новости"
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Ожидается, что температура воздуха в дни соревнований, с 7 по 10 февраля, будет достигать минус 29 градусов. По регламенту IBU соревнования не могут проходить, если температура воздуха ниже минус 20 градусов в самой холодной части трассы. В связи с этим время гонок перенесено на более раннее, кроме того, вместо запланированных масс-стартов состоятся спринтерские гонки.

По новому расписанию в четверг состоятся мужская (начало 22:20 мск) и женская (00:55 мск) индивидуальные гонки. В пятницу пройдут эстафетные гонки у мужчин (22:30 мск) и женщин (00:45 мск), в субботу состоятся мужская (21:00 мск) и женская спринтерские гонки (00:00 мск). Воскресенье станет запасным днем для проведения гонок в случае их переноса.

Помимо этого, изменены дистанции индивидуальных гонок. У мужчин дистанция сокращена до 15 км, у женщин — до 12,5 км.

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