IBU изменил расписание гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе из-за морозов

Ожидается, что температура воздуха в дни соревнований, с 7 по 10 февраля, будет достигать минус 29 градусов. По регламенту IBU соревнования не могут проходить, если температура воздуха ниже минус 20 градусов в самой холодной части трассы. В связи с этим время гонок перенесено на более раннее, кроме того, вместо запланированных масс-стартов состоятся спринтерские гонки.