IBU изменил расписание гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе из-за морозов
ТАСС, 6 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) скорректировал расписание гонок на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе в связи с погодными условиями. Об этом сообщает
ТАСС, 6 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) скорректировал расписание гонок на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе в связи с погодными условиями. Об этом сообщает
Ожидается, что температура воздуха в дни соревнований, с 7 по 10 февраля, будет достигать минус 29 градусов. По регламенту IBU соревнования не могут проходить, если температура воздуха ниже минус 20 градусов в самой холодной части трассы. В связи с этим время гонок перенесено на более раннее, кроме того, вместо запланированных
По новому расписанию в четверг состоятся мужская (начало 22:20 мск) и женская (00:55 мск) индивидуальные гонки. В пятницу пройдут эстафетные гонки у мужчин (22:30 мск) и женщин (00:45 мск), в субботу состоятся мужская (21:00 мск) и женская спринтерские гонки (00:00 мск). Воскресенье станет запасным днем для проведения гонок в случае их переноса.
Помимо этого, изменены дистанции индивидуальных гонок. У мужчин дистанция сокращена до 15 км, у женщин — до 12,5 км.