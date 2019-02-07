Союз биатлонистов объявил об изменениях в расписании Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

Кубок стартует сегодня в канадском Кэнморе. По прогнозу погоды температура в канадской провинции Альберта, где находится город, в дни соревнований с 7 по 10 февраля будут колебаться от -29 до -9 градусов цельсия.

В результате в программе соревнований произойдут следующие изменения.

Четверг, 20:20 — короткая индивидуальная гонка мужчин.

Четверг, 22:50 — короткая индивидуальная гонка женщин.

Пятница, 20:30 — мужская эстафета.

Пятница, 22:45 — женская эстафета.

Суббота, 19:00 — мужской спринт.

Суббота, 22:00 — женский спринт.

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Короткая индивидуальная гонка была введена IBU в 2018 году специально для особых погодных условий.

«Это предварительное расписание, в котором могут возникнуть дальнейшие изменения, в зависимости от температуры воздуха в последующие дни. Мы согласовали эти изменения с командами, местными оргкомитетами, медицинской делегацией и компаниями вещаний», — сказал рейс-директор IBU Борут Нунар.

Он отметил, что главная задача — гарантировать безопасность для здоровья спортсменов, а также честность и безопасность соревнований. По этой причине некоторые старты перенесены на более позднее время, когда температура будет выше. В случае, если температура воздуха будет слишком низкой, у IBU остается простор для маневра — воскресенье пока свободно от стартов.