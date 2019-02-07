Союз биатлонистов объявил об изменениях в расписании Кубка мира
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Изменения в расписании седьмого этапа Кубка мира по биатлону
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Изменения в расписании седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Кубок стартует сегодня в канадском Кэнморе. По прогнозу погоды температура в канадской провинции Альберта, где находится город, в дни соревнований с 7 по 10 февраля будут колебаться от -29 до -9 градусов цельсия.
В результате в программе соревнований произойдут следующие изменения.
Четверг, 20:20 — короткая индивидуальная гонка мужчин.
Четверг, 22:50 — короткая индивидуальная гонка женщин.
Пятница, 20:30 — мужская эстафета.
Пятница, 22:45 — женская эстафета.
Суббота, 19:00 — мужской спринт.
Суббота, 22:00 — женский спринт.
Короткая индивидуальная гонка была введена IBU в 2018 году специально для особых погодных условий.
«Это предварительное расписание, в котором могут возникнуть дальнейшие изменения, в зависимости от температуры воздуха в последующие дни. Мы согласовали эти изменения с командами, местными оргкомитетами, медицинской делегацией и компаниями вещаний», — сказал
Он отметил, что главная задача — гарантировать безопасность для здоровья спортсменов, а также честность и безопасность соревнований. По этой причине некоторые старты перенесены на более позднее время, когда температура будет выше. В случае, если температура воздуха будет слишком низкой, у IBU остается простор для маневра — воскресенье пока свободно от стартов.
Согласно правилам IBU, соревнования по биатлону не должны проходить при температуре ниже 20 градусов по Цельсию на самых холодных участках треков. Если температура опустилась ниже 15 градусов, то перед стартом, а также во время соревнований следует также измерять скорость ветра и влажность.