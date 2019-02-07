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7 февраля, источник: ТАСС

Логинов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде

ТАСС, 7 февраля. Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Кэнморе.

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Источник: РИА "Новости"

Из-за низкой температуры воздуха организаторы этапа решили вместо обычной индивидуальной гонки провести укороченную. Дистанция была сокращена с 20 до 15 км, а за промах вместо одной минуты штрафа ко времени спортсменов прибавлялось 45 секунд.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, показавший результат 35 минут 27,9 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха. Второе место занял его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен (отставание 2 минуты 10,2 секунды; 2 промаха). Логинов проиграл Бё 2 минуты 41 секунду и допустил два промаха. Для 27-летнего спортсмена эта медаль стала шестой в нынешнем сезоне, ранее он один раз занимал первое место, два раза — второе и дважды становился третьим.

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Россиянин Евгений Гараничев стал 14-м (+3.32,4; 3), Эдуард Латыпов — 15-м (+3.36,3; 1), Александр Поварницын — 18-м (+3.42,2; 0), Сергей Корастылев — 42-м (+5.48,0; 2), Юрий Шопин — 69-м (+7.44,3; 5).

В общем зачете Кубка мира Йоханнес Бё укрепил лидерство, набрав 896 очков, на второе место вышел Логинов (596), обойдя француза Мартена Фуркада (554), который пропускает североамериканские этапы Кубка мира. В зачете индивидуальных гонок также лидирует Бё (96), вторым идет австриец Симон Эдер (86), третьим — Кристиансен (84), Логинов занимает шестую позицию (60).

Женская индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира в Кэнморе пройдет в ночь на пятницу.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Ветле Кристиансен
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
07.02.2019 22:20Кэнмор (Канада)Индивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия35.27,9
2Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+02.10,2
3Александр ЛогиновРоссияРоссия+02.41,0
4Ларс Хельге БиркеланнНорвегияНорвегия+02.51,3
5Доминик ВиндишИталияИталия+02.56,3
6Симон ЭдерАвстрияАвстрия+02.57,5
7Симон ФуркадФранцияФранция+02.58,9
8Эрик ЛессерГерманияГермания+03.01,7
9Пеппе ФемлингШвецияШвеция+03.02,7
10Кристиан ГоуКанадаКанада+03.05,4
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