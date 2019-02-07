Логинов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде
ТАСС, 7 февраля. Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Кэнморе.
ТАСС, 7 февраля. Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Кэнморе.
И
Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, показавший результат 35 минут 27,9 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха. Второе место занял его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен (отставание 2 минуты 10,2 секунды; 2 промаха). Логинов проиграл Бё 2 минуты 41 секунду и допустил два промаха. Для 27-летнего спортсмена эта медаль стала шестой в нынешнем сезоне, ранее он один раз занимал первое место, два раза — второе и дважды становился третьим.
Россиянин Евгений Гараничев стал 14-м (+3.32,4; 3), Эдуард Латыпов — 15-м (+3.36,3; 1), Александр Поварницын — 18-м (+3.42,2; 0), Сергей Корастылев — 42-м (+5.48,0; 2), Юрий Шопин — 69-м (+7.44,3; 5).
В общем зачете Кубка мира Йоханнес Бё укрепил лидерство, набрав 896 очков, на второе место вышел Логинов (596), обойдя француза Мартена Фуркада (554), который пропускает североамериканские этапы Кубка мира. В зачете индивидуальных гонок также лидирует Бё (96), вторым идет австриец Симон Эдер (86), третьим — Кристиансен (84), Логинов занимает шестую позицию (60).
Женская индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира в Кэнморе пройдет в ночь на пятницу.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|35.27,9
|2
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+02.10,2
|3
|Александр Логинов
|Россия
|+02.41,0
|4
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+02.51,3
|5
|Доминик Виндиш
|Италия
|+02.56,3
|6
|Симон Эдер
|Австрия
|+02.57,5
|7
|Симон Фуркад
|Франция
|+02.58,9
|8
|Эрик Лессер
|Германия
|+03.01,7
|9
|Пеппе Фемлинг
|Швеция
|+03.02,7
|10
|Кристиан Гоу
|Канада
|+03.05,4