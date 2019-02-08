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8 февраля, источник: БЕЛТА

Норвежец Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку этапа КМ в Кэнморе

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Скандинавский атлет не допустил промахов на четырех огневых рубежах и показал результат 35 мин. 27,9 сек. Второе место занял другой представитель Норвегии Ветле Кристиансен — +02 мин.10,2 сек. Россиянин Александр Логинов допустил два промаха и стал третьим — +02 мин. 41 сек.

Белорусы в прошедшем старте финишировали в девятом десятке. Максим Воробей 84-й в итоговом протоколе — + 8 мин. 55,7 сек. (0+5+0+2), Виктор Кривко расположился следом (85-й) — +8 мин. 55,9 сек. (0+2+0+2), Роман Елетнов финишировал 88-м — + 9 мин. 39,5 сек. (3+2+1+3).

Индивидуальная гонка у мужчин прошла в укороченном варианте: вместо 20 км атлеты пробежали 15 км из-за холодной погоды в Кэнморе.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Ветле Кристиансен
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
07.02.2019 22:20Кэнмор (Канада)Индивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия35.27,9
2Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+02.10,2
3Александр ЛогиновРоссияРоссия+02.41,0
4Ларс Хельге БиркеланнНорвегияНорвегия+02.51,3
5Доминик ВиндишИталияИталия+02.56,3
6Симон ЭдерАвстрияАвстрия+02.57,5
7Симон ФуркадФранцияФранция+02.58,9
8Эрик ЛессерГерманияГермания+03.01,7
9Пеппе ФемлингШвецияШвеция+03.02,7
10Кристиан ГоуКанадаКанада+03.05,4
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