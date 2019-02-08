Норвежец Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку этапа КМ в Кэнморе
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада), сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Скандинавский атлет не допустил промахов на четырех огневых рубежах и показал результат 35 мин. 27,9 сек. Второе место занял другой представитель Норвегии Ветле Кристиансен — +02 мин.10,2 сек. Россиянин Александр Логинов допустил два промаха и стал третьим — +02 мин. 41 сек.
Белорусы в прошедшем старте финишировали в девятом десятке. Максим Воробей 84-й в итоговом протоколе — + 8 мин. 55,7 сек. (0+5+0+2), Виктор Кривко расположился следом (85-й) — +8 мин. 55,9 сек. (0+2+0+2), Роман Елетнов финишировал 88-м — + 9 мин. 39,5 сек. (3+2+1+3).
Индивидуальная гонка у мужчин прошла в укороченном варианте: вместо 20 км атлеты пробежали 15 км
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|35.27,9
|2
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+02.10,2
|3
|Александр Логинов
|Россия
|+02.41,0
|4
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+02.51,3
|5
|Доминик Виндиш
|Италия
|+02.56,3
|6
|Симон Эдер
|Австрия
|+02.57,5
|7
|Симон Фуркад
|Франция
|+02.58,9
|8
|Эрик Лессер
|Германия
|+03.01,7
|9
|Пеппе Фемлинг
|Швеция
|+03.02,7
|10
|Кристиан Гоу
|Канада
|+03.05,4