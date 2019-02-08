Норвежец Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку этапа КМ в Кэнморе

Скандинавский атлет не допустил промахов на четырех огневых рубежах и показал результат 35 мин. 27,9 сек. Второе место занял другой представитель Норвегии Ветле Кристиансен — +02 мин.10,2 сек. Россиянин Александр Логинов допустил два промаха и стал третьим — +02 мин. 41 сек.