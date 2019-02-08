Экхофф выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде
ТАСС, 8 февраля. Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Кэнморе (Канада).
ТАСС, 8 февраля. Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Кэнморе (Канада).
Дистанцию Экхофф преодолела за 36 минут 32,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй финишировала чешка Маркета Давидова (отставание 9,8 секунды; ни одного промаха). Третьей стала итальянка Лиза Виттоцци (+20,9 секунды; ни одного промаха).
Лучшей из россиянок стала Маргарита Васильева, которая заняла 16-е место (+2.17,9; 1). Ульяна Кайшева финишировала 17-й (+2.19,0; 1). Лейсан Бикташева стала в этой гонке 40-й (+4.01,5; 4), а Валерия Васнецова закончила на 56-м месте (+5.30,1; 4),
Итальянка Доротея Вирер продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира с 632 очками. Второй идет ее соотечественница Виттоцци (598), третье место у норвежки Марте Олсбю Ройселанд (508). Лучшее место среди россиянок занимает Старых — 13-е (307).
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|36.32,9
|2
|Маркета Давидова
|Чехия
|+09,8
|3
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+20,9
|4
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+47,8
|5
|Ингрид Таннреволь
|Норвегия
|+01.05,8
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+01.18,5
|7
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.21,6
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+01.29,4
|9
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+01.30,5
|10
|Юлия Швайгер
|Австрия
|+01.37,6