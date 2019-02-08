Экхофф выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде

Источник: РИА "Новости"

Из-за низкой температуры воздуха организаторы этапа решили вместо обычной индивидуальной гонки провести укороченную. Дистанция у женщин была сокращена с 15 до 12,5 км, а за промах вместо одной минуты штрафа ко времени спортсменок прибавлялось 45 секунд.

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Дистанцию Экхофф преодолела за 36 минут 32,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй финишировала чешка Маркета Давидова (отставание 9,8 секунды; ни одного промаха). Третьей стала итальянка Лиза Виттоцци (+20,9 секунды; ни одного промаха).

Лучшей из россиянок стала Маргарита Васильева, которая заняла 16-е место (+2.17,9; 1). Ульяна Кайшева финишировала 17-й (+2.19,0; 1). Лейсан Бикташева стала в этой гонке 40-й (+4.01,5; 4), а Валерия Васнецова закончила на 56-м месте (+5.30,1; 4),