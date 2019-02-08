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8 февраля, источник: ТАСС

Экхофф выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде

ТАСС, 8 февраля. Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Кэнморе (Канада).

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Источник: РИА "Новости"

Из-за низкой температуры воздуха организаторы этапа решили вместо обычной индивидуальной гонки провести укороченную. Дистанция у женщин была сокращена с 15 до 12,5 км, а за промах вместо одной минуты штрафа ко времени спортсменок прибавлялось 45 секунд.

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Дистанцию Экхофф преодолела за 36 минут 32,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй финишировала чешка Маркета Давидова (отставание 9,8 секунды; ни одного промаха). Третьей стала итальянка Лиза Виттоцци (+20,9 секунды; ни одного промаха).

Лучшей из россиянок стала Маргарита Васильева, которая заняла 16-е место (+2.17,9; 1). Ульяна Кайшева финишировала 17-й (+2.19,0; 1). Лейсан Бикташева стала в этой гонке 40-й (+4.01,5; 4), а Валерия Васнецова закончила на 56-м месте (+5.30,1; 4),

Итальянка Доротея Вирер продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира с 632 очками. Второй идет ее соотечественница Виттоцци (598), третье место у норвежки Марте Олсбю Ройселанд (508). Лучшее место среди россиянок занимает Старых — 13-е (307).

  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Маркета Давидова
    Чехия
    Чехия
  • 3
    Лиза Виттоцци
    Италия
    Италия
08.02.2019 00:55Кэнмор (Канада)Индивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия36.32,9
2Маркета ДавидоваЧехияЧехия+09,8
3Лиза ВиттоцциИталияИталия+20,9
4Франциска ХильдебрандГерманияГермания+47,8
5Ингрид ТаннревольНорвегияНорвегия+01.05,8
6Ванесса ХинцГерманияГермания+01.18,5
7Анаис БесконФранцияФранция+01.21,6
8Анастасия КузьминаСловакияСловакия+01.29,4
9Лаура ДальмайерГерманияГермания+01.30,5
10Юлия ШвайгерАвстрияАвстрия+01.37,6
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