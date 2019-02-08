Домрачева: Для доступа в большой свет необязательно быть женой Бьёрндалена
Елена Вайцеховская встретилась с четырехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону Дарьей Домрачевой и узнала, какую точку земного шара она и ее супруг норвежец
Елена Вайцеховская встретилась с четырехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону Дарьей Домрачевой и узнала, какую точку земного шара она и ее супруг норвежец
— Многие выдающиеся спортсмены отмечают, что момент ухода из спорта стал для них очень болезненным: что они боялись этого, что долго переживали, что потребовалось
— Наверное, каждый спортсмен заканчивает со спортом в абсолютно разных условиях. В моей ситуации всё было несколько проще, потому что у меня подрастает дочка, и это, конечно, послужило большой помощью — было намного легче всё это воспринимать. У меня уже имелись
— Что именно взвешивали?
— Свою любовь к биатлону, естественно. Она была на одной стороне весов.
— Мне кажется, здесь дело не в любви, а прежде всего в безумной привычке к адреналину. Спортсмен ведь привыкает не к победам, а к тому, чтобы непрерывно биться за эти победы. И всё это очень сильно затягивает.
— Всё это так. И важно, как мне кажется, вовремя понять, что в жизни много других прелестей. Для этого нужно быть просто открытым миру. Не ограничивать свой кругозор, не смотреть на жизнь с позиции: «Ах, я всего лишусь, если закончу со спортом».
— Вы хотя бы иногда обсуждаете дома с супругом: «Уле, а не вернуться ли мне на лыжню?».
— Уле этого очень хочет, мне кажется.
— Что именно говорит?
— Мы не сильно обсуждаем эту тему. Я очень четко понимаю, что сегодня это самое правильное для меня решение. На
И если говорить о возвращении в спорт, важно понимать, что есть поддержка за твоей спиной, важно ощущать доверие команде, и речь не о спортсменах, здесь всё в порядке, речь о людях, которые принимают ключевые решения.
Если это доверие под сомнением, не думаю, что работа в таких условиях может дать желаемый результат.
— Когда родилась Ксения, и вы снова начали выступать в соревнованиях, путешествуя уже вместе с дочкой, какой момент был наиболее тяжелым?
—
— Это очень правильные слова, но
— Ну,
— У вас ведь была возможность оставлять дочку дома с няней, с бабушкой. Такая мысль хотя бы мельком приходила в голову?
— От этого никому не было бы легче, поэтому в домашнем кругу мы даже не обсуждали такой вариант.
Я же вижу, как мучаются те спортсменки, у которых дети остаются дома, как скучают по ним, страдают от того, что не видят, как они растут, от того, что теряется контакт.
Конечно, я понимаю, что не у каждого спортсмена есть возможность брать ребенка с собой, организовывать переезды, сопровождение, не все решаются взвалить на себя эту ответственность, да и не каждая команда дает добро на такие переезды. Мы же понимали, что при грамотном планировании и распределении обязанностей можно совместить обе стороны жизни без ущерба для обоих. Но в целом мне кажется, что человеку
— Как вы пережили период, когда стало окончательно ясно, что
— Было тяжело. Я всячески пыталась найти
— В какой момент муж перестал переживать по этому поводу? Или эта боль сидит в нем до сих пор?
— Мне кажется, Уле пережил эту ситуацию, оставил ее позади. Дело ведь не только в том, что он не смог участвовать в Играх, но и в том, как вела себя норвежская федерация в период подготовки к сезону и во время него. Такие вещи всегда надолго остаются в подсознании. Что совершенно не мешает мужу получать удовольствие от
— Что сейчас для вас с Бьёрндаленом главное? Есть ли
— На первом месте, конечно же, семья. Планы тоже есть, есть соображения по их реализации, но всё это пока находится в той стадии, когда рано говорить о
чем-токонкретном. Поэтому это секрет.
— Это проект Бьёрндалена или ваш совместный?
— Совместный. Кроме этого есть некоторые проекты, которые Уле уже сейчас начинает реализовывать совместно с норвежским телевидением, и ему это очень нравится. Я потихоньку развиваю свой
— В свое время вы с Уле довольно долго не афишировали своих личных отношений. Был ли в вашей жизни момент, когда вы полностью чувствовали себя не выдающейся биатлонисткой Дарьей Домрачевой, но женой великого Бьёрндалена?
— Да я об этом вообще
— Но не станете же отрицать, что благодаря столь известному в мире супругу вы получили возможность общаться в высших кругах общества, и я подозреваю, не только спортивных.
— Эта часть жизни не находится у меня в приоритетах. С кем бы ни приходилось общаться, на мое восприятие мира это никак не влияет и, надеюсь, не повлияет в дальнейшем. Кроме того, как мне кажется, совершенно необязательно быть женой Бьёрндалена, чтобы получить возможность доступа в высшее общество, для этого вполне достаточно быть четырехкратной олимпийской чемпионкой. Да и что вообще считать этим высшим обществом? Мои подруги по команде, мои друзья детства, биатлонные болельщики — уже общество достаточной высоты. Я не разделяю людей на сорта.
— Вы с
— Два в одном — и удовольствие, и немножко работа. Антхольц для нас обоих — это самое прекрасное место проведения зимних турниров. Самое биатлонное. Всегда прекрасное окружение Альп, невероятной красоты природа и всегда организация соревнований высшего класса. Если хоть раз здесь побывал, постоянно хочется ощутить эту атмосферу стадиона, этот биатлонный дух вживую, а не через экран телевизора. Плюс сюда всегда приезжают многие из тех людей, кто тем или иным образом профессионально связан с биатлоном, с которыми мы обсуждаем дальнейшие взаимоотношения, дальнейшие проекты. Так что было много факторов, которые повлияли на наш приезд.
— В былые времена Антхольц частенько называли этапом Бьёрндалена.
— Да и это неудивительно, он выиграл здесь, наверное, раз 15, если не больше. Визуально тоже можно определить, кому в горах очень тяжело, кому может быть чуть легче.
Обычно спортсмены с большой мышечной массой испытывают трудности в горах, а «кузнечики», как Бьёрндален, справляются с ними лучше других.
Я тоже достаточно часто поднималась здесь на подиум.
— Далеко не все биатлонисты умеют соревноваться на высоте — многие откровенно «умирают» в здешних горах.
— Соревноваться в горах — это большая и тяжелая работа. Мне повезло в том, что я не испытывала в Антхольце
— Очень многие спортсмены, когда заканчивают карьеру, испытывают определенные сложности с тем, что надо кардинально менять гардероб. Как проходил у вас процесс смены спортивных костюмов и лыжных комбинезонов на платья и каблуки?
— Гладко. На протяжении моей спортивной карьеры периодически
— Сколько мест есть сейчас на земном шаре, которые вы можете назвать своим домом?
— Два места назову точно. Это наш с Уле дом в Минске и дом в Норвегии, в Бейтостолене. Когда мы приезжаем в Норвегию, то чаще всего останавливаемся именно там. Это
— Квартирку в Обертиллиахе вы сохранили?
— Нет. Сейчас в этом нет никакой необходимости.
— Как часто вам с Уле приходится рассказывать о своей семье?
— Мы не сторонники того, чтобы
— Вспоминая свою спортивную карьеру, вы хотя бы иногда думаете: «Боже, как же мне повезло!» Я имею в виду вашу четвертую золотую Олимпийскую медаль, которую сборная Белоруссии завоевала в Пхенчхане в предпоследний день Игр.
— Знаете, в той олимпийской эстафете, в самой последней стрельбе стоя, когда у меня оставалось три дополнительных патрона на три незакрытые мишени, у меня мурашки пошли по коже.
В преддверии каждых Олимпийских игр всегда очень много говорится об огромной ответственности, с которой спортсмены едут представлять страну, своих болельщиков. По мере того, как слышишь об ответственности со стороны, с экрана телевизора, все фразы становятся заезженными, на них просто не обращаешь внимания. Это очень сложно понять и прочувствовать, если сам не испытал. Но в тот момент, когда я стояла с тремя запасными патронами на рубеже, понимая, что не имею права промахнуться, это ощутилось на 100%. Я, пожалуй, впервые так сильно почувствовала эту пресловутую ответственность на своих плечах. Наверное, в таких моментах и есть прелесть спорта — в преодолении
— Что сейчас в вашей жизни более реально: увеличение семьи Бьёрндаленов или возвращение Дарьи Домрачевой на лыжню?
— Давайте я оставлю этот вопрос без ответа.