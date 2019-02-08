Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 9 февраля. Мужская сборная России заняла третье место в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Кэнморе. В составе команды выступали Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын.