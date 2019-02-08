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8 февраля, источник: ТАСС

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 9 февраля. Мужская сборная России заняла третье место в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Кэнморе. В составе команды выступали Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын.

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Источник: РИА "Новости"
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Победу одержала сборная Норвегии, показавшая результат 1 час 16 минут 36,6 секунды, затратив семь дополнительных патронов. Второй стала команда Франции (+1.10,4; 8), российские биатлонисты отстали от победителей на 1 минуту 48,4 секунды, затратив девять дополнительных патронов.

Сборная Норвегии продолжает лидировать в эстафетном зачете Кубка мира, набрав 210 очков. Команда России сохранила второе место (188 очков), третьими идут французы (188). Российская команда поднялась на третье место в зачете Кубка наций, набрав 4724 очка, на первом месте идут норвежцы (5274), на втором — французы (5013).

Женская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира в Кэнморе пройдет в ночь на субботу.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Франция
    Франция
  • 3
    Россия
    Россия
08.02.2019 22:30Кэнмор (Канада)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Бе
01:16.36,6
2ФранцияФранция
Антонен Гигонна, Эмильян Жаклен, Симон Фуркад, Кантен Фийон Майе
+01.10,4
3РоссияРоссия
Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын
+01.48,4
4ГерманияГермания
Роман Рес, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер
+02.48,6
5АвстрияАвстрия
Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард
+03.22,2
6ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Адам Вацлавик, Томаш Крупчик
+03.23,5
7УкраинаУкраина
Артем Прима, Сергей Семенов, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный
+03.28,0
8ИталияИталия
Томас Бормолини, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь, Лукас Хофер
+03.57,1
9СловакияСловакия
Михал Шима, Матей Казар, Томаш Гасилла, Мартин Отченаш
+04.20,9
10КанадаКанада
Кристиан Гоу, Скотт Гоу, Жюль Бюрнот, Брендан Грин
+04.53,2
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