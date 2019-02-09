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9 февраля, источник: ТАСС

Женская сборная России стала 10-й в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде

ТАСС, 9 февраля. Российские биатлонистки заняли 10-е место в эстафете 4 по 6 км на этапе Кубка мира, который проходит в Кэнморе (Канада). В составе команды выступали Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержала сборная Германии, показавшая результат 1 час 10 минут 16,3 секунды, затратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Второй стала команда Норвегии (+30,2) с семью дополнительными патронами и двумя штрафными кругами. Замкнули тройку французские биатлонистки (+41,6; 12/0). Российская команда отстала от победительниц на 4 минуты 39,2 секунды (16/1).

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Сборная Германии лидирует в эстафетном зачете Кубка мира, набрав 198 очков. Женская немецкая команда является единственной, которая занимала призовые места во всех четырех эстафетах на Кубке мира в текущем сезоне. На этапах в Хохфильцене и Рупольдинге немки выиграли, а в Оберхофе стали вторыми. На втором месте идут француженки (196), третьи — норвежки (189), сборная России занимает четвертое место, имея в активе 174 балла.

В зачете Кубка наций российская команда также идет четвертой, набрав 4536 очков. Первое место занимает сборная Франции (4889), второе — немецкие биатлонистки (4729), третье — команда Норвегии (4710).

Этап Кубка мира в Кэнморе завершится 10 февраля.

  • 1
    Германия
    Германия
  • 2
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Франция
    Франция
09.02.2019 00:45Кэнмор (Канада)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
01:10.16,3
2НорвегияНорвегия
Эмили Калькенберг, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
+30,2
3ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Жюли Симон
+41,6
4ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо
+01.40,5
5ШвейцарияШвейцария
Аита Гаспарин, Элиза Гаспарин, Сузанна Майнен, Лена Хекки
+02.24,6
6АвстрияАвстрия
Кристина Ридер, Юлия Швайгер, Симона Купфнер, Лиза Тереза Хаузер
+02.49,1
7ЧехияЧехия
Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова
+03.44,8
8СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
+03.58,4
9ЭстонияЭстония
Регина Ойа, Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Грета Гайм
+04.21,9
10РоссияРоссия
Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева, Ульяна Кайшева
+04.39,2
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