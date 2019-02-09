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9 февраля, источник: БЕЛТА

Биатлонистки сборной Германии победили в эстафете на этапе КМ в Кэнморе, белоруски сняты за круг отставания

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистки Германии победили в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Квартет в составе Ванессы Хинц, Франциски Хильдебранд, Денизы Херманн, Лауры Дальмайер показал результат 1 час 10 мин. 16,3 сек. (1+12). Второе место у стреляющих лыжниц из Норвегии — +30,2 (2+7), третья позиция у Франции — +41,6 сек. (0+12).

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Белорусская команда в составе Анны Солы, Елены Кручинкиной, Инны Костюченко и Дарьи Юркевич в середине третьего этапа отстала на круг и по правилам соревнований была снята с гонки, заняв шестнадцатое место.

В эстафете среди мужчин лучшими стали норвежцы — 1 час 16 мин. 36,6 сек. (0+7), французские биатлонисты заняли второе место — +1мин.10,4 сек. (0+8), российская команда третья — +1 мин. 48,4 сек. (0+8).

Белорусы Максим Воробей, Роман Елётнов, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов показали 12-й результат — +6 мин. 26,5 сек. (1+11).

Этап Кубка мира в Кэнморе завершится 10 февраля двумя спринтерскими гонками.

  • 1
    Германия
    Германия
  • 2
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Франция
    Франция
09.02.2019 00:45Кэнмор (Канада)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
01:10.16,3
2НорвегияНорвегия
Эмили Калькенберг, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
+30,2
3ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Жюли Симон
+41,6
4ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо
+01.40,5
5ШвейцарияШвейцария
Аита Гаспарин, Элиза Гаспарин, Сузанна Майнен, Лена Хекки
+02.24,6
6АвстрияАвстрия
Кристина Ридер, Юлия Швайгер, Симона Купфнер, Лиза Тереза Хаузер
+02.49,1
7ЧехияЧехия
Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова
+03.44,8
8СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
+03.58,4
9ЭстонияЭстония
Регина Ойа, Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Грета Гайм
+04.21,9
10РоссияРоссия
Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева, Ульяна Кайшева
+04.39,2
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