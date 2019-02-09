Биатлонистки сборной Германии победили в эстафете на этапе КМ в Кэнморе, белоруски сняты за круг отставания

Квартет в составе Ванессы Хинц, Франциски Хильдебранд, Денизы Херманн, Лауры Дальмайер показал результат 1 час 10 мин. 16,3 сек. (1+12). Второе место у стреляющих лыжниц из Норвегии — +30,2 (2+7), третья позиция у Франции — +41,6 сек. (0+12).
Белорусская команда в составе Анны Солы, Елены Кручинкиной, Инны Костюченко и Дарьи Юркевич в середине третьего этапа отстала на круг и по правилам соревнований была снята с гонки, заняв шестнадцатое место.
В эстафете среди мужчин лучшими стали норвежцы — 1 час 16 мин. 36,6 сек. (0+7), французские биатлонисты заняли второе место — +1мин.10,4 сек. (0+8), российская команда третья — +1 мин. 48,4 сек. (0+8).
Белорусы Максим Воробей, Роман Елётнов, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов показали 12-й результат — +6 мин. 26,5 сек. (1+11).
Этап Кубка мира в Кэнморе завершится 10 февраля двумя спринтерскими гонками.