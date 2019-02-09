Биатлонистки сборной Германии победили в эстафете на этапе КМ в Кэнморе, белоруски сняты за круг отставания

Квартет в составе Ванессы Хинц, Франциски Хильдебранд, Денизы Херманн, Лауры Дальмайер показал результат 1 час 10 мин. 16,3 сек. (1+12). Второе место у стреляющих лыжниц из Норвегии — +30,2 (2+7), третья позиция у Франции — +41,6 сек. (0+12).

Белорусская команда в составе Анны Солы, Елены Кручинкиной, Инны Костюченко и Дарьи Юркевич в середине третьего этапа отстала на круг и по правилам соревнований была снята с гонки, заняв шестнадцатое место.