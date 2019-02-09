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9 февраля, источник: Р-Спорт

Тренер связал выступление Васнецовой в эстафете с плохим самочувствием

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Валерия Васнецова, принимавшая участие в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, не очень хорошо себя чувствовала за день до старта, сообщил тренер женской сборной России Сергей Коновалов.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу сборная России заняла десятое место в женской эстафете на этапе в Кэнморе, уступив более четырех с половиной минут немкам, выигравшим гонку. Во время стрельбы россиянки использовали 16 дополнительных патронов, а Васнецова, выступавшая на первом этапе эстафеты, пробежала штрафной круг.

«Васнецова и вчера (в четверг) не очень хорошо себя чувствовала. Думаю, это из-за большого количества разъездов и довольно большой нагрузки. Все-таки она первый год в сборной, пока еще не привыкла», — сказал Коновалов в эфире «Матч ТВ».

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В то же время тренер остался доволен выступлением биатлонисток Лейсан Бикташевой и Ульяны Кайшевой, бежавших за сборную России в эстафете.

«Один из этапов эстафеты бежала абсолютная дебютантка сборной Лейсан Бикташева, оцениваю ее работу на четверочку, в целом, она справилась. Особого выбора у нас не было, а Лейсан доказала, что может соревноваться на высоком уровне. Опытная Кайшева отлично отработала. На лежке быстро начала работать, потому что старалась как можно больше отыграть. Ее промахи из-за изменений направления ветра. Впрочем, дополнительными патронами она все уверенно исправила», — отметил Коновалов.

  • 1
    Германия
    Германия
  • 2
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Франция
    Франция
09.02.2019 00:45Кэнмор (Канада)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
01:10.16,3
2НорвегияНорвегия
Эмили Калькенберг, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
+30,2
3ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Жюли Симон
+41,6
4ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо
+01.40,5
5ШвейцарияШвейцария
Аита Гаспарин, Элиза Гаспарин, Сузанна Майнен, Лена Хекки
+02.24,6
6АвстрияАвстрия
Кристина Ридер, Юлия Швайгер, Симона Купфнер, Лиза Тереза Хаузер
+02.49,1
7ЧехияЧехия
Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова
+03.44,8
8СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
+03.58,4
9ЭстонияЭстония
Регина Ойа, Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Грета Гайм
+04.21,9
10РоссияРоссия
Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева, Ульяна Кайшева
+04.39,2
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