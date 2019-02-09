Тренер связал выступление Васнецовой в эстафете с плохим самочувствием

В пятницу сборная России заняла десятое место в женской эстафете на этапе в Кэнморе, уступив более четырех с половиной минут немкам, выигравшим гонку. Во время стрельбы россиянки использовали 16 дополнительных патронов, а Васнецова, выступавшая на первом этапе эстафеты, пробежала штрафной круг.
«Васнецова и вчера (в четверг) не очень хорошо себя чувствовала. Думаю, это из-за большого количества разъездов и довольно большой нагрузки. Все-таки она первый год в сборной, пока еще не привыкла», — сказал Коновалов в эфире «Матч ТВ».
В то же время тренер остался доволен выступлением биатлонисток Лейсан Бикташевой и Ульяны Кайшевой, бежавших за сборную России в эстафете.
«Один из этапов эстафеты бежала абсолютная дебютантка сборной Лейсан Бикташева, оцениваю ее работу на четверочку, в целом, она справилась. Особого выбора у нас не было, а Лейсан доказала, что может соревноваться на высоком уровне. Опытная Кайшева отлично отработала. На лежке быстро начала работать, потому что старалась как можно больше отыграть. Ее промахи из-за изменений направления ветра. Впрочем, дополнительными патронами она все уверенно исправила», — отметил Коновалов.