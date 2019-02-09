Тренер связал выступление Васнецовой в эстафете с плохим самочувствием

Источник: РИА "Новости"

В пятницу сборная России заняла десятое место в женской эстафете на этапе в Кэнморе, уступив более четырех с половиной минут немкам, выигравшим гонку. Во время стрельбы россиянки использовали 16 дополнительных патронов, а Васнецова, выступавшая на первом этапе эстафеты, пробежала штрафной круг.

«Васнецова и вчера (в четверг) не очень хорошо себя чувствовала. Думаю, это из-за большого количества разъездов и довольно большой нагрузки. Все-таки она первый год в сборной, пока еще не привыкла», — сказал Коновалов в эфире «Матч ТВ».

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В то же время тренер остался доволен выступлением биатлонисток Лейсан Бикташевой и Ульяны Кайшевой, бежавших за сборную России в эстафете.