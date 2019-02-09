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9 февраля, источник: ТАСС

Спринтерские гонки на этапе КМ по биатлону в Канаде перенесены на 10—11 февраля

ТАСС, 9 февраля. Спринтерские гонки на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе решением Международного союза биатлонистов (IBU) перенесены на 10 и 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

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Источник: РИА "Новости"

Причиной такого решения стали сильные морозы. Ожидается, что 9 февраля температура в Кэнморе достигнет отметки ниже минус 25 градусов. Согласно регламенту IBU, при температуре ниже минус 20 градусов проводить гонки запрещено.

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Согласно новому расписанию, мужской спринт состоится 10 февраля (начало — 22:20 мск), женский — 11 февраля (00:45 мск). Это не первое изменение расписания по ходу текущего этапа Кубка мира. Ранее дважды был перенесен масс-старт. Согласно предыдущим изменениям, он должен был пройти 10—11 февраля, но в итоге было принято решение отменить его, чтобы не подвергать спортсменов избыточным температурным нагрузкам.

Этап Кубка мира завершится 11 февраля. На данный момент лидерами общего зачета являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.

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