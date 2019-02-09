Спринтерские гонки на этапе КМ по биатлону в Канаде перенесены на 10—11 февраля

Причиной такого решения стали сильные морозы. Ожидается, что 9 февраля температура в Кэнморе достигнет отметки ниже минус 25 градусов. Согласно регламенту IBU, при температуре ниже минус 20 градусов проводить гонки запрещено.

Согласно новому расписанию, мужской спринт состоится 10 февраля (начало — 22:20 мск), женский — 11 февраля (00:45 мск). Это не первое изменение расписания по ходу текущего этапа Кубка мира. Ранее дважды был перенесен масс-старт. Согласно предыдущим изменениям, он должен был пройти 10—11 февраля , но в итоге было принято решение отменить его, чтобы не подвергать спортсменов избыточным температурным нагрузкам.