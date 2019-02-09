Лукашенко раскритиковал выступление белорусских биатлонистов на этапе Кубка мира в Канаде

Источник: РИА "Новости"

«Такого позора еще не было», — заявил он. По словам главы государства, он обсуждал выступление белорусских биатлонистов с олимпийскими чемпионками Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино, завершившими спортивные карьеры, которые также были на «Минской лыжне». «Я сказал Даше и Наде: «Надо возвращаться обратно», — отметил Лукашенко.

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Говоря о необходимости производства хороших отечественных лыж для массового спорта, глава государства отметил, что для спортсменов высокого уровня не пожалеют средств и на лучшую мировую экипировку. «Мы им купим и тысячу пар, выберем лучшие, главное, чтобы они бегали, винтовки им дадим, пулеметы… Что угодно, только чтобы они занимались, бегали и не позорили страну, как наши биатлонисты, выступающие в этом году», — сказал президент.