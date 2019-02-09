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9 февраля, источник: ТАСС

Лукашенко раскритиковал выступление белорусских биатлонистов на этапе Кубка мира в Канаде

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал выступление белорусских биатлонистов на этапе Кубка мира, который проходит в Канаде. Свое мнение он высказал в субботу журналистам на празднике «Минская лыжня».

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Источник: РИА "Новости"

«Такого позора еще не было», — заявил он. По словам главы государства, он обсуждал выступление белорусских биатлонистов с олимпийскими чемпионками Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино, завершившими спортивные карьеры, которые также были на «Минской лыжне». «Я сказал Даше и Наде: «Надо возвращаться обратно», — отметил Лукашенко.

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Говоря о необходимости производства хороших отечественных лыж для массового спорта, глава государства отметил, что для спортсменов высокого уровня не пожалеют средств и на лучшую мировую экипировку. «Мы им купим и тысячу пар, выберем лучшие, главное, чтобы они бегали, винтовки им дадим, пулеметы… Что угодно, только чтобы они занимались, бегали и не позорили страну, как наши биатлонисты, выступающие в этом году», — сказал президент.

В субботу женская команда Белоруссии была снята в середине третьего этапа эстафетной гонки в канадском Кэнморе из-за слишком большого отставания. Елена Кручинкина, Анна Сола и Инна Костюченко пробежали на троих четыре штрафных круга, команда занимала 16-е место после третьего этапа и отставала от лидеров на круг, Дарья Юркевич на дистанцию выйти так и не смогла. Победу в эстафете одержала команда Германии.

  • 1
    Германия
    Германия
  • 2
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Франция
    Франция
09.02.2019 00:45Кэнмор (Канада)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
01:10.16,3
2НорвегияНорвегия
Эмили Калькенберг, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
+30,2
3ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Жюли Симон
+41,6
4ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо
+01.40,5
5ШвейцарияШвейцария
Аита Гаспарин, Элиза Гаспарин, Сузанна Майнен, Лена Хекки
+02.24,6
6АвстрияАвстрия
Кристина Ридер, Юлия Швайгер, Симона Купфнер, Лиза Тереза Хаузер
+02.49,1
7ЧехияЧехия
Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова
+03.44,8
8СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
+03.58,4
9ЭстонияЭстония
Регина Ойа, Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Грета Гайм
+04.21,9
10РоссияРоссия
Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева, Ульяна Кайшева
+04.39,2
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