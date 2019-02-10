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10 февраля, источник: Lenta.Ru

Белорусским биатлонистам пообещали выдать пулеметы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позором выступление женской сборной страны по биатлону. Об этом сообщает «Говорит Москва».

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Источник: РИА "Новости"

Белорусская команда была снята с женской эстафетной гонки в Канаде в середине третьего этапа. Организаторы пошли на такой шаг из-за отставания команды на круг. В мужской эстафете белорусы показали 12-й результат.

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Лукашенко заявил, что спортсменам будут выделены средства на лучшую экипировку. «Мы им купим и тысячу пар лыж, и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, и пулеметы», — пообещал он.

При этом белорусский лидер добавил, что обсудил выступление сборной с олимпийскими чемпионками Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино. Он высказал им свое мнение, заявив, что команде надо возвращаться домой.

4 февраля российская сборная прилетела на канадский этап Кубка мира без спортивного инвентаря. Спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду и США, и винтовки были отправлены непосредственно к началу гонок.

Этап Кубка мира в канадском Кэнморе продлится до 11 февраля, после чего биатлонисты переедут в американский Солт-Лейк-Сити, там старты пройдут с 14 по 18 февраля.

  • 1
    Германия
    Германия
  • 2
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Франция
    Франция
09.02.2019 00:45Кэнмор (Канада)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
01:10.16,3
2НорвегияНорвегия
Эмили Калькенберг, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
+30,2
3ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Жюли Симон
+41,6
4ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо
+01.40,5
5ШвейцарияШвейцария
Аита Гаспарин, Элиза Гаспарин, Сузанна Майнен, Лена Хекки
+02.24,6
6АвстрияАвстрия
Кристина Ридер, Юлия Швайгер, Симона Купфнер, Лиза Тереза Хаузер
+02.49,1
7ЧехияЧехия
Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова
+03.44,8
8СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
+03.58,4
9ЭстонияЭстония
Регина Ойа, Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Грета Гайм
+04.21,9
10РоссияРоссия
Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева, Ульяна Кайшева
+04.39,2
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