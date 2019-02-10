Белорусским биатлонистам пообещали выдать пулеметы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позором выступление женской сборной страны по биатлону. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позором выступление женской сборной страны по биатлону. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Белорусская команда была снята с женской эстафетной гонки в Канаде в середине третьего этапа. Организаторы пошли на такой шаг
Лукашенко заявил, что спортсменам будут выделены средства на лучшую экипировку. «Мы им купим и тысячу пар лыж, и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, и пулеметы», — пообещал он.
При этом белорусский лидер добавил, что обсудил выступление сборной с олимпийскими чемпионками Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино. Он высказал им свое мнение, заявив, что команде надо возвращаться домой.
4 февраля российская сборная прилетела на канадский этап Кубка мира без спортивного инвентаря. Спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду и США, и винтовки были отправлены непосредственно к началу гонок.
Этап Кубка мира в канадском Кэнморе продлится до 11 февраля, после чего биатлонисты переедут в американский
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|01:10.16,3
|2
|Норвегия
|+30,2
|3
|Франция
|+41,6
|4
|Италия
|+01.40,5
|5
|Швейцария
|+02.24,6
|6
|Австрия
|+02.49,1
|7
|Чехия
|+03.44,8
|8
|США
|+03.58,4
|9
|Эстония
|+04.21,9
|10
|Россия
|+04.39,2