Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены
ТАСС, 10 февраля. Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены. Об этом сообщает
ТАСС, 10 февраля. Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены. Об этом сообщает
Изначально гонки должны были состояться в субботу, но были перенесены на воскресенье
Таким образом, на этапе было проведено четыре гонки — две индивидуальные и две эстафеты. Россияне завоевали две бронзовые медали — в мужской индивидуальной гонке третьим стал Александр Логинов, а в мужской эстафете третье место заняли Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Логинов и Александр Поварницын.
Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в