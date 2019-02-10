Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены

Изначально гонки должны были состояться в субботу, но были перенесены на воскресенье из-за погодных условий. Ранее расписание этапа также подвергалось изменениям из-за низких температур. Дистанции индивидуальных гонок были сокращены, эстафеты перенесены с субботу на пятницу, а масс-старты, которые изначально были запланированы на воскресенье, в итоге были заменены спринтами.