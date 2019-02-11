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11 февраля, источник: Sport24

Биатлонные боссы снова опозорились. Они привезли Кубок мира в Канаду, где он не нужен даже погоде

Зачем вообще нужен биатлон там, где его не смотрят?

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Канадский этап Кубка мира будут вспоминать еще долго. Нелепая организация, отсутствие зрителей на трибунах, бойкот спортсменов и, наконец, лютая погода. Организаторы истошно кроили расписание: заменяли масс-старты спринтерскими гонками, сократили дистанцию индивидуалок, тасовали время начала стартов. Но ничего их не спасло. Февральский мороз оказался круче.

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Официально гонки не отменены, а перенесены, но куда? Уже 14 февраля стартует восьмой этап в США, и спортсмены полетят туда незамедлительно. Конечно, не стоит удивляться, если организаторы решат все же попробовать провести спринты. Мир розовых грез, где живут ребята из IBU, способен и не на такое. Лишь бы показать, что они могут все.

Понять, зачем организаторы истошно переносили гонки в Кэнморе, совсем не трудно — пытались подстроиться под температурный диапазон. И если в случае с индивидуалками и эстафетами это удалось, то почему же их так перекосило сейчас? Гонок 10 и 11 февраля изначально не должно было быть. Прогноз погоды уже заранее не выглядел радужным. Февраль все-таки. -28 — вообще не шутки для биатлонистов в тонком термобелье и комбинезонах поверху. Тут невольно возникает вопрос: «Вы четко видели, какая будет погода в воскресенье, так почему тогда поставили спринты? Думали, что по мановению волшебной палочки и вопреки прогнозу мороз резко упадет до отметки -20?».

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И пострадали от этого не болельщики (которые только рады, что больше не надо будет смотреть по телевизору ненавистный биатлон в почти ночное время и топтаться на трибунах), а сами спортсмены. Ведь большинство летело в Канаду с серьезными задачами. Далеко ходить за примерами не нужно. Йоханнес Бе не добрал кубковых очков и не получил ту соревновательную практику, которая ему была нужна. Александр Логинов хоть и обошел Мартена Фуркада в общем зачете, но разница небольшая, а из-за лишенного спринта остался еще без десятков баллов. Получается, что биатлонисты просто приехали в Кэнмор зря и потратили время впустую. Да, ясновидящих в IBU пока нет, но неужели так трудно было посмотреть погодную статистику на февраль месяц в Канаде за все время?

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Начальство IBU прожужжало все уши про то, что для них важна безопасность спортсменов, но дело, кажется совсем не в этом. Им кровь из носу нужно было, чтобы этот этап состоялся. Переносы гонок были направлены на удобство зрителей. Только каких? Тех, что по объявлению пытались набирать?

Пора бы уже смириться, что за океаном не любят биатлон. Он вообще никому там не нужен. И даже подиумы соотечественников не помогают популяризировать. Так зачем проводить? Спортсмены давно просят IBU либо убрать североамериканские этапы, либо поставить их в конце сезона. И их можно понять. Кому захочется лететь кучу часов туда, потом проходить акклиматизацию на высокогорье и находиться в неведении, в какой форме ты подойдешь к чемпионату мира.

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Теперь Международный союз биатлонистов просто обязан пересмотреть роль североамериканских этапов Кубка мира в календаре. Сейчас они выглядят не больше, чем глупая прихоть. Конечно, для них эти позорные и смехотворные условия выглядят значительно лучше, чем поездка в Тюмень, где классно было бы всем без исключения. Уже пора перестать быть клоунами и начать мыслить здраво, а не устраивать бойкот России и мчаться на другой конец света, чтобы заполнить календарь.

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Надежд на этап в Солт-Лейк-Сити после Кэнмора возлагать вообще не хочется. Главное, чтобы все гонки состоялись, и спортсмены смогли выполнить задачи, которые поставили себе на эти недели. Учитывая, что не все поедут на чемпионат Европы в Раубичи, для них это будет последней возможностью проверить себя перед мировым первенством. Но гарантируем, на американских этапах тоже будет весело. Там плюсовая температура, синоптики обещают дождь в среду, дождь со снегом в четверг.

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