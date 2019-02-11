Бьорндален примет участие в «Гонке легенд»
Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что её супруг норвежец
Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что её супруг норвежец
Немец Свен Фишер эти соревнования пропустит.
«Бьорндален будет участвовать в “Гонке легенд”. У Свена Фишера, к сожалению, не получится. Он уезжает и не успеет вернуться с североамериканских этапов, где сотрудничает с телевидением. Передавал всем огромный привет», — сказала Домрачева в эфире телеканала «Беларусь 5».
Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира (20 побед). Фишер — четырёхкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира.