Бьорндален примет участие в «Гонке легенд»

«Бьорндален будет участвовать в “Гонке легенд”. У Свена Фишера, к сожалению, не получится. Он уезжает и не успеет вернуться с североамериканских этапов, где сотрудничает с телевидением. Передавал всем огромный привет», — сказала Домрачева в эфире телеканала «Беларусь 5».