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11 февраля, источник: ТАСС

Биатлонистка Глазырина первый после дисквалификации старт проведет 19 февраля в Тюмени

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Первым стартом для биатлонистки Екатерины Глазыриной после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил должен стать шестой этап Кубка России, который пройдет с 19 по 23 февраля в Тюмени. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки Валентина Стремоусова.

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Срок двухлетней дисквалификации Глазыриной истек 9 февраля. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в конце января сообщил ТАСС, что 31-летняя спортсменка в нынешнем сезоне не будет претендовать на место в сборной России.

«Сейчас она готовится к соревнованиям в Тюмени, которые стартуют 19 февраля, — сказала Стремоусова. — Она мотивирована выступать дальше. Хотелось бы ее увидеть на крупных соревнованиях, но посмотрим, как будет получаться, как будет со здоровьем. Загадывать не хочется».

Этап Кубка России в Тюмени начнется со спринтерских гонок. В женской части соревнований также значатся суперспринт и суперпреследование.

Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Она была временно отстранена от соревнований 10 февраля 2017 года во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

Слушания по делу биатлонистки состоялись в октябре 2017 года, 4 мая Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Глазырину на два года и аннулировал все результаты, показанные спортсменкой с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года.

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