Биатлонистка Глазырина первый после дисквалификации старт проведет 19 февраля в Тюмени

Срок двухлетней дисквалификации Глазыриной истек 9 февраля. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в конце января сообщил ТАСС, что 31-летняя спортсменка в нынешнем сезоне не будет претендовать на место в сборной России.

«Сейчас она готовится к соревнованиям в Тюмени, которые стартуют 19 февраля, — сказала Стремоусова. — Она мотивирована выступать дальше. Хотелось бы ее увидеть на крупных соревнованиях, но посмотрим, как будет получаться, как будет со здоровьем. Загадывать не хочется».

Этап Кубка России в Тюмени начнется со спринтерских гонок. В женской части соревнований также значатся суперспринт и суперпреследование.

Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Она была временно отстранена от соревнований 10 февраля 2017 года во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.