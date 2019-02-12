Бьорндален выйдет на старт Гонки легенд в «Раубичах»

В стартах примут участие 20 известных биатлонистов, добивавшихся значительных побед в своей спортивной карьере. Одним из самых титулованных участников станет Уле-Эйнар Бьорндален, супруг белорусской биатлонистки, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, которая является идейным вдохновителем Гонки легенд.
Кроме известной в мире спорта белорусско-норвежской пары в «Раубичи» приедут Андрей Дериземля (Украина), Ларс Бергер (Норвегия), Флоранс Баверель (Франция), Симона Хаусвальд (Германия), Надежда Скардино (Беларусь), Халвард Ханевольд (Норвегия), Анна Богалий (Россия), Венсан Дефран (Франция), Сергей Чепиков (Россия), Фруде Андресен (Норвегия), Сергей Новиков (Беларусь), Александр Попов (Беларусь), Корин Ниогре (Франция), Елена Зубрилова (Беларусь), Карин Оберхофер (Италия), Екатерина Дафовска (Болгария), Пьер Альберто Каррара (Италия) и Елена Петрова (Украина).
Организационный комитет спортивного фестиваля опубликовал расписание предстоящий мероприятий. В 14.00 начнется мастер-класс для финалистов республиканских соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер» и турнира «Кубок Белорусской федерации биатлона», в 15.30 состоится автограф-сессия участников Гонки легенд в спортивном зале.
Церемония открытия гонки и открытого чемпионата Европы по биатлону начнется на стадионе в «Раубичах» в 17.00. В 17.50 состоится масс-старт среди женщин, а в 18.15 выступят мужчины. Заключительным забегом и одним из самых интересных станет смешанная эстафета, которая начнется в 18.45. Завершится спортивный праздник в 19.30 награждением победителей и призеров биатлонного фестиваля «Гонка легенд», республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», а также состоятся проводы Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта.