Бьорндален выйдет на старт Гонки легенд в «Раубичах»

Церемония открытия гонки и открытого чемпионата Европы по биатлону начнется на стадионе в «Раубичах» в 17.00. В 17.50 состоится масс-старт среди женщин, а в 18.15 выступят мужчины. Заключительным забегом и одним из самых интересных станет смешанная эстафета, которая начнется в 18.45. Завершится спортивный праздник в 19.30 награждением победителей и призеров биатлонного фестиваля «Гонка легенд», республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», а также состоятся проводы Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта.