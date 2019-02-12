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12 февраля, источник: Р-Спорт

Касперович: Иностранцы прессуют Логинова, чтобы надломить психологически

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, какие цели преследуют лидеры мирового спорта, критикуя Александра Логинова за его допинговое прошлое.

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«Мы тоже не из пальца сделаны и понимаем, что говорят Бё и Фуркад, когда дают интервью. Да, чехи немного жестковаты. Почему они обходят стороной Ирину Старых? Она еще не вышла на прежний уровень. Когда это произойдет, ее будут так же прессовать, как Сашу. Он физически находится в хорошем состоянии, значит, его нужно психологически подломить. Психология в биатлоне — очень важный фактор», — цитирует специалиста «Спорт день за днем».

Также он добавил, что на чемпионате мира по биатлону 2019 года, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, удачным результатом для Логинова станет золотая медаль. «Выигрыш — это первое место. Второе — это уже проигрыш. В биатлоне считаются очень престижными смешанная и классическая эстафеты. Я буду рад, если сборная России выиграет золото в одной из эстафет. Будет очень здорово повторить успех мужской сборной в Хохфильцене», — сказал Касперович.

Логинов 11 января выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Эта победа стала первой для российского биатлониста в личных гонках на этапах Кубка. Фуркад, финишировавший седьмым, назвал победу Логинова позором и заявил, что не уважает россиянина из-за употребления допинга. По мнению француза, Логинов «должен извиниться и объясниться перед нами, а он просто делает вид, что ничего не произошло».

Российский биатлонист ранее отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе, взятой в ноябре 2013 года, нашли эритропоэтин.

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