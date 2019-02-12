Богалий и Чепиков выступят в биатлонной «Гонке легенд» в Белоруссии

«Гонка легенд» пройдет 18 февраля. В рамках фестиваля состоятся мужской и женский масс-старт, а также смешанная эстафета. После окончания соревнований состоятся проводы белорусских биатлонисток Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта.
Полностью состав «Гонки легенд» выглядит следующим образом:
Андрей Дериземля, Елена Петрова (оба — Украина), Ларс Бергер, Халвард Ханевольд, Фруде Андресен, Уле-Эйнар Бьерндален (все — Норвегия), Флоранс Баверель, Венсан Дефран, Корин Ниогре (все — Франция), Симона Хаусвальд (Германия), Надежда Скардино, Сергей Новиков, Александр Попов, Елена Зубрилова, Дарья Домрачева (все — Белоруссия), Анна Богалий, Сергей Чепиков (оба — Россия), Карин Оберхофер, Пьер Альберто Каррара (оба — Италия), Екатерина Дафовска (Болгария).